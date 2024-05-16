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В АПЛ пытаются отменить VAR. Один из клубов лиги организовал провокацию

вчера, 10:01
VAR

Лучше бы готовили сильных арбитров.

Подсудимый не может менять законы под себя

В этом смысл правосудия. Но Инфантино и Чеферин заняты только вопросами обогащения своих контор – ФИФА и УЕФА, а в футболе хаос. Подчеркивали это многократно, и новый фокус от «Вулверхэмптона», предложившего убрать VAR в самой богатой лиге мира, лишь подтверждает сказанное ранее. Не может подсудимый – футболисты клубов АПЛ нарушают правила, изменять законы под себя. Если убрать повторы, то количество ошибок не упадет.

Арбитры уже привыкли, что повтор подстрахует, без поддержки будет скачок глупых решений. Раньше судьи ошибались чаще, причем разница большая. При этом никто не спорит, что скандалов много. Некачественная оценка неквалифицированными судьями АПЛ простых эпизодов – горячая тема в Англии. В прошлом году в «Арсенале» смело предполагали, что при качественном судействе могли стать чемпионами. Но проблема касается людей.

Британские арбитры отстают от современных скоростей футбола. Также они невероятно высокомерные и упрямые. Поэтому не идут навстречу реформам в правилах. Зато согласны на любую глупость, вроде 10 минут добавленного ко второму тайму времени, ведь это новый метод манипуляции. Вместо того чтобы принять в IFAB – организации, которая меняет правила футбола, право тренера запросить повтор один раз за тайм, мечтают убрать систему VAR.

Не нравится инициатор скандальной петиции

Угадайте с первой попытки, кто управляет «Вулверхэмптоном». Английским клубом владеет китайский финансово-промышленный конгломерат. В Пекине обожают, когда в Европе ссорятся по любому поводу? Данная идея, вброшенная середняком, может получить поддержку самых неадекватных владельцев других клубов. Нужно две трети голосов, чтобы сделать предложение общим правилом, и это катастрофа, откат футбола на десятилетия назад.

Пора Чеферину просыпаться. Хотите жить в допотопное время без технологий? Хорошо, тогда не играйте в еврокубках. Как вам вариант, «Манчестер Сити» и «Челси», «Ливерпуль» и «Арсенал»? В первом сезоне чемпиона Англии не было в розыгрыше Кубка чемпионов. А потом на «Манчестер Юнайтед» сердились соседи, что они приняли приглашение от европейцев и вылетели от «Реала» на стадии полуфинала. В Лиге чемпионов нужны повторы.

Система VAR должна быть в каждом серьезном соревновании под эгидой ФИФА. Не хотите жить по общим законам – сидите дома без премиальных УЕФА. И авторы предложения, и любой руководитель клуба, которому хватит ума его поддержать, должны получить жесткий ответ. Нельзя рушить лучшее, что придумали в футболе за десятилетия. С повторами запоздали на двадцать лет, давно бы успели отточить систему и подготовить арбитров, если бы не Блаттер.

Коррумпированная власть всегда смотрит в прошлое. Не нравится решение отменить финансовые правила, заменив «потолком зарплат». Лимит определит лишь общую сумму, которую можно потратить на оклады игроков, но закроют глаза на приток левых денег в клубы. Злит попытка убрать VAR, потому что технология работает. Но в её черный пиар вложились. Кто-то заплатил деньги, чтобы фанаты ненавидели обычный повтор, коих сотня за матч.

Футболу срочно нужны современные подходы

В ФИФА и УЕФА должны действовать быстрее. Ни в одной элитной лиге нельзя играть, если нет технологии определения гола. Ни в одном сильном турнире нельзя определять судьбу сезона без помощи повторов. Также давно надо тестировать новые системы полуавтоматического определения офсайда. Дополнительно запоздали с правом запросить повтор. Также судьи должны верифицировать вторые желтые карточки, это важно и очень просто.

Банальные вещи не сделаны, но предлагают откатиться к временам, когда сотни судейских ошибок списывали на «человеческий фактор». Но кто теперь докажет, что арбитров никто не покупал? Напомним, недавно у испанских рефери нашлись мешки с наличными деньгами. Странно для Европы, где налоговая следит за каждым чихом богатого человека. Арбитры покупали за непонятные деньги дома и квартиры. И «дело Негрейры» не забыли.

«Барселона» не может объяснить, зачем платила бывшему боссу арбитров миллионы евро на протяжении многих лет. Грязи в большом футболе много, но она от людей, а не от мяча или телекамеры. Даже с технологией арбитр полуфинала «Реала» и «Баварии» Марциняк – рефери финала ЧМ-2022, не смог объяснить свисток во время голевой атаки. А решение на поверхности – запретить свистеть, пока эпизод не доиграли до конца.

Отмена VAR не решит главные беды судейства

Много полезного нужно и можно сделать, а вместо этого кто-то богатый вложил миллионы евро в черный пиар VAR. Заметно, что обычные фанаты начали говорить лозунгами. А это значит, что в ваши головы пришли чужие негативные мысли. Фанатов накрутили, видны рекламные маркеры. Помните, в РПЛ не было автоматических линий офсайдов? А затем появилась китайская система. В её разработку вложили деньги, теперь надо отработать.

В АПЛ ставят под сомнение именно скорость принятия решений с британской технологической системой, работающей в разных видах спорта. Накрученные черным пиаром клубы проголосуют за отмену нынешнего VAR, но голосов не хватит. А затем некто предложит не отменять систему в целом, а подписать контракт на много миллионов фунтов с новым поставщиком услуг. Мол, решения начнут принимать намного быстрее. Это борьба за рынок?

Если боты, пишущие глупости о повторах на английском языке, работают на поставщика технологий – это плохо. Если они от тех, кто хочет покупать арбитров – ещё хуже. Нет в футболе другой дискуссии с таким валом тысяч ботов. На манеже не только азиаты, но и шейхи. Миллиардеры приглашали рефери АПЛ в гости, платили за обслуживание матчей. А теперь судьи вдруг сделали всё, чтобы их ошибки списали на систему VAR. Ищите, кому выгодно.

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Все комментарии
kliker
kliker
вчера в 23:53
В первом матче кубка Зенит-Цска Иванов добавил 15 минут (7 в первом + 8 во втором) - вот где неадекват, а то всё им английские судьи плохие..
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 18:25, ред.
Согласен, что в остальных компонентах игры главный арбитр должен уже решать исходя из своей компетентности. Поэтому не понимаю при чем тут ВАР и почему выступают против. Если уберут ВАР судьям станет сложнее принимать решения. Фактически сейчас часть работы судей заменил ВАР и облегчил им работу.
Но как говорится: все что ни делается, к лучшему. На все есть причины и если судья ошибся значит в этом есть смысл. Бог не ошибается, а мы можем спорить бесконечно. Но ВАР должен быть, чтобы футбол стал чуточку лучше и более справедливее.
112910415
112910415
вчера в 18:06
обратной дороги уже нет !
Imrebellion
Imrebellion ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 17:56, ред.
Пока из всей инновации, только к офсайду нет вопросов, *почти (с фазами в игре, кто участвовал, у кого пассивный офсайд, пас от своего и т.д.). Хотя, в целом, тоже не всё компьютер решает. Можно выбирать стоп-кадр на фрейм раньше или позже - уже сантиметровый офсайд решится.
Всё остальное это сильно большие дебаты. Арбитры игнорируют грубое нарушение? Кто решает уровень грубости. За 2 часа игры они много чего пропускают намеренно. Например: сфолили разок, потом другой и свист с карточкой, потом к экрану в другом эпизоде, потом еще какой-то фол уже прощается чтобы не сбивать темп. Тем более, в правилах столько мути - было ли намерение или игровой эпизод, хитрость или естественность и т.д.
Люди сами коллективным разумом не могут определить уйму моментов после матчей - как можно винить пару человек в том, что они специально делают ошибки?
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Imrebellion (раскрыть)
вчера в 17:37, ред.
Если видеопомощник зафиксирует офсайд, то главный арбитр должен вынести точно такое же решение. Проблем с этим нет. Другое дело когда главный арбитр просто игнорирует повтор. В этом случае должны фиксироваться нарушения в работе главного арбитра.
А видеопомощнику не нужно чертить линию самостоятельно чтобы определить офсайд, так как система ВАР использует программу которая точно может определить офсайд или онсайд.
Вопрос в другом, что главные арбитры игнорируют повтор, если есть грубое нарушение правил.
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 17:16
Люди до сих пор не понимают, что ВАР не только технологическое составляющее. Это комплексная система для футбола, где судит целая бригада опытных, физически подготовленных рефери, которым нужно уследить за всем происходящим на поле и за экранами должны быть еще не менее опытных знатоков, следящих не только за решениями основных арбитров, а за всеми экранами во время матча, собирать нужные отрезки заранее, проверять эпизоды промотав до нужных точек со всех ракурсов, сделать вердикты из собранного пака аргументов. И это всё нужно высокой скорости - что и приводит к человеческому фактору. Самое интересное, нужно подготовить таких кадров для всех матчей и стадионов в каждом туре. Требовать совершенства исполнения от них это то же самое, что требовать от любого профессионала выполнять свою функцию всегда идеально на глазах у всех - технологии же позволяют! В мире где люди до сих просто правильно водить или даже ходить по улицам не могут.
И это еще не учитывая того, что основная ответственность на главном арбитре в эпицентре игры, он решает по своим ощущениям и выводам от игры, настроения, отношения игроков, с учетом мелких фолов и грубости, агрессии и прочее не передаваемые через экраны.
Конспирологическая статья про ВАР, ФИФА и УЕФА это хуже чем отмена технологии. Точнее, это и приводит к отказу от затеи целой доп.системы для футбола.
Buzz Lightyear
Buzz Lightyear ответ Grizly88 (раскрыть)
вчера в 14:56
А без этого будут ошибаться меньше?
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 14:52, ред.
Блаттер еще после матчей (Южная Корея-Италия, Южная Корея-Испания) ЧМ-2002, сказал что-то в этом роде: спорные решения должны быть в футболе, так как это создаёт интригу. По мнению Блаттера, если фаворит будет постоянно выигрывать интерес к футболу пропадёт. Поэтому Блаттер был против системы ВАР.
Да корейцы играли хорошо против итальянцев и против испанцев, но у итальянцев и испанцев отобрали чистые голы.
Но отменяя систему ВАР тут должны думать все команды о последствиях. Никто не застрахован как тот же МС в правильности решения судей. Ведь судейство может работать и обратном направлении как две стороны монеты и она может лечь по разному в каждом матче. ВАР по крайней мере создаёт меньше проблем и поводов для разговора. Меньше головной боли для судей, команд, тренеров и болельщиков.
Эвребе тоже переживал и ещё несколько лет оправдывался после сезона 2008-2009. Был бы ВАР возможно все было бы по другому.
Но несмотря на это в следующем сезоне Интеру засчитали гол Милито из офсайда и Интер прошёл Барселону. Как говорилось у судейства две стороны одной монеты и одна из них работает в обратном направлении.
Таким образом если был ВАР возможно Эвребе отсудил бы матч между Челси и Барселоной более правильно и Челси выиграл бы ЛЧ, а Барселона выиграла бы ЛЧ в 2010 и судьям ничего не померещилось бы. А в 2012 не было бы позора Барселоны, видимо если не судья, то карма добралась до Барселоны.
Grizly88
Grizly88
вчера в 12:53
Давно пора отменять, за компом тоже люди сидят ошибаются
Zimka
Zimka
вчера в 12:13
У автора какое то нездоровое желание вплести политическую повестку в футбол, в одной теме у него в КНДР "лагеря смерти", в другой Китайский конгломерат угрожает единству Европы.
Интерес
Интерес
вчера в 10:14
Долой поганое ВАРево и обогащение именно руководителей ФИФА-УЕФА и лиц,аффилированных с ними,за счёт поставки продукта
Гость
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