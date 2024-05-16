В АПЛ пытаются отменить VAR. Один из клубов лиги организовал провокацию

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вчера, 10:01

Лучше бы готовили сильных арбитров.

Подсудимый не может менять законы под себя

В этом смысл правосудия. Но Инфантино и Чеферин заняты только вопросами обогащения своих контор – ФИФА и УЕФА , а в футболе хаос. Подчеркивали это многократно, и новый фокус от «Вулверхэмптона», предложившего убрать VAR в самой богатой лиге мира, лишь подтверждает сказанное ранее. Не может подсудимый – футболисты клубов АПЛ нарушают правила, изменять законы под себя. Если убрать повторы, то количество ошибок не упадет.

Арбитры уже привыкли, что повтор подстрахует, без поддержки будет скачок глупых решений. Раньше судьи ошибались чаще, причем разница большая. При этом никто не спорит, что скандалов много. Некачественная оценка неквалифицированными судьями АПЛ простых эпизодов – горячая тема в Англии. В прошлом году в «Арсенале» смело предполагали, что при качественном судействе могли стать чемпионами. Но проблема касается людей.

Британские арбитры отстают от современных скоростей футбола. Также они невероятно высокомерные и упрямые. Поэтому не идут навстречу реформам в правилах. Зато согласны на любую глупость, вроде 10 минут добавленного ко второму тайму времени, ведь это новый метод манипуляции. Вместо того чтобы принять в IFAB – организации, которая меняет правила футбола, право тренера запросить повтор один раз за тайм, мечтают убрать систему VAR .

Не нравится инициатор скандальной петиции

Угадайте с первой попытки, кто управляет «Вулверхэмптоном». Английским клубом владеет китайский финансово-промышленный конгломерат. В Пекине обожают, когда в Европе ссорятся по любому поводу? Данная идея, вброшенная середняком, может получить поддержку самых неадекватных владельцев других клубов. Нужно две трети голосов, чтобы сделать предложение общим правилом, и это катастрофа, откат футбола на десятилетия назад.

Пора Чеферину просыпаться. Хотите жить в допотопное время без технологий? Хорошо, тогда не играйте в еврокубках. Как вам вариант, «Манчестер Сити» и «Челси», «Ливерпуль» и «Арсенал»? В первом сезоне чемпиона Англии не было в розыгрыше Кубка чемпионов. А потом на «Манчестер Юнайтед» сердились соседи, что они приняли приглашение от европейцев и вылетели от «Реала» на стадии полуфинала. В Лиге чемпионов нужны повторы.

Система VAR должна быть в каждом серьезном соревновании под эгидой ФИФА . Не хотите жить по общим законам – сидите дома без премиальных УЕФА . И авторы предложения, и любой руководитель клуба, которому хватит ума его поддержать, должны получить жесткий ответ. Нельзя рушить лучшее, что придумали в футболе за десятилетия. С повторами запоздали на двадцать лет, давно бы успели отточить систему и подготовить арбитров, если бы не Блаттер.

Коррумпированная власть всегда смотрит в прошлое. Не нравится решение отменить финансовые правила, заменив «потолком зарплат». Лимит определит лишь общую сумму, которую можно потратить на оклады игроков, но закроют глаза на приток левых денег в клубы. Злит попытка убрать VAR , потому что технология работает. Но в её черный пиар вложились. Кто-то заплатил деньги, чтобы фанаты ненавидели обычный повтор, коих сотня за матч.

Футболу срочно нужны современные подходы

В ФИФА и УЕФА должны действовать быстрее. Ни в одной элитной лиге нельзя играть, если нет технологии определения гола. Ни в одном сильном турнире нельзя определять судьбу сезона без помощи повторов. Также давно надо тестировать новые системы полуавтоматического определения офсайда. Дополнительно запоздали с правом запросить повтор. Также судьи должны верифицировать вторые желтые карточки, это важно и очень просто.

Банальные вещи не сделаны, но предлагают откатиться к временам, когда сотни судейских ошибок списывали на «человеческий фактор». Но кто теперь докажет, что арбитров никто не покупал? Напомним, недавно у испанских рефери нашлись мешки с наличными деньгами. Странно для Европы, где налоговая следит за каждым чихом богатого человека. Арбитры покупали за непонятные деньги дома и квартиры. И «дело Негрейры» не забыли.

«Барселона» не может объяснить, зачем платила бывшему боссу арбитров миллионы евро на протяжении многих лет. Грязи в большом футболе много, но она от людей, а не от мяча или телекамеры. Даже с технологией арбитр полуфинала «Реала» и «Баварии» Марциняк – рефери финала ЧМ -2022, не смог объяснить свисток во время голевой атаки. А решение на поверхности – запретить свистеть, пока эпизод не доиграли до конца.

Отмена VAR не решит главные беды судейства

Много полезного нужно и можно сделать, а вместо этого кто-то богатый вложил миллионы евро в черный пиар VAR . Заметно, что обычные фанаты начали говорить лозунгами. А это значит, что в ваши головы пришли чужие негативные мысли. Фанатов накрутили, видны рекламные маркеры. Помните, в РПЛ не было автоматических линий офсайдов? А затем появилась китайская система. В её разработку вложили деньги, теперь надо отработать.

В АПЛ ставят под сомнение именно скорость принятия решений с британской технологической системой, работающей в разных видах спорта. Накрученные черным пиаром клубы проголосуют за отмену нынешнего VAR , но голосов не хватит. А затем некто предложит не отменять систему в целом, а подписать контракт на много миллионов фунтов с новым поставщиком услуг. Мол, решения начнут принимать намного быстрее. Это борьба за рынок?