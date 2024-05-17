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Слот: «Могу подтвердить, что возглавлю „Ливерпуль“»

вчера, 18:23

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот заявил, что возглавит «Ливерпуль»:

Могу подтвердить, что стану главным тренером «Ливерпуля» в следующем сезоне.

«Красные» заплатят за тренера около 15 миллионов евро.

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Все комментарии
альсато
альсато ответ Rafael Benitez (раскрыть)
сегодня в 12:27
Команда очень быстро меняется при тренере-НЕСОМНЕНО!))))
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ альсато (раскрыть)
сегодня в 12:07, ред.
Но при Роджерсе были падения как например 6-1 от Сток Сити.
Или был взлёт как Ливерпуль 6-0 Астон Вилла в первый неполный сезон Клоппа.
Команда очень быстро меняется при тренере.
альсато
альсато ответ Rafael Benitez (раскрыть)
сегодня в 10:34
Вот как то не верится, что Ливер может стать аутсайдером..хоть со Слотам, хоть ваапче без тренера))))
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 23:49
Всё в руках тренера каким получится сезон. Да, но я бы сказал, фанаты решают больше. То как они отреагируют на поражения - а они будут, определит судьбу проекта. Вполне может быть как в ТТХ с Анже, в начале сезона невероятный хайп, а потом уже вон нервотреп очередной (чел почти повторил реакцию Моура и Конте). Или еще хуже как в МЮ после САФа, Арсенал после Венгера, с постоянными сравнениями.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:14
Ответил четко, лаконично, исчерпывающе по военному, без соплей!)

Аналогично - Удачи Бро!
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 20:57
Посыпались тренерские отставки. Выбирай - не хочу! На любой вкус, ценник и стиль игры...
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 20:30
перестройка конечно предстоит серьезная.
но уверен, что у ливерпуля все будет хорошо.
главные творцы того ливерпуля - это уорд и эдварс.
все будет на высшем уровне.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 19:24, ред.
Вообще похоже на рокировку Ливерпуля и МЮ )
Если Слот окажется таким же как Тен Хаг, а МЮ к примеру возьмёт Тухеля, то Ливерпуль будет аутсайдером, а МЮ может быть будет в 4-ке лучших в АПЛ с Тухелем, хотя не факт. Все к тому, что Ливерпуль и МЮ поменяются ролями с фаворита на аутсайдера. Когда Ливерпуль был в кризисе, то МЮ Фергюсона собирал трофеи, а одновременно видимо эти клубы не могут лидировать. Что с ними не так непонятно )
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 19:18
Со Слотом вполне возможно.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ sihafazatron (раскрыть)
вчера в 19:17, ред.
Все в руках Слота, чтобы они не ушли. Если уйдут в начале сезона значит не хватило харизмы у Слота. Все таки состав по прежнему можно считать топовым без Салаха и Ван Дейка, ведь остаются ещё несколько топовых игроков. Нельзя стелить солому тренеру который должен быть на вершине с клубом, иначе это будет привычкой. И так хватает избалованных тренеров которым чуть ли не сопли вытирают.
Elliada_
Elliada_
вчера в 19:05
Совсем неважно, кто стал тренером Ливерпуля. Его ждет провал. Клопп понял, что дальше только вниз, поэтому ушел, пока не выгнали с позором. Ливерпуль повторит судьбу МЮ после ухода сэра Алекса.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 18:53
В АПЛ тяжело работать
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 18:51
Посмотрим, что из этого выйдет
sihafazatron
sihafazatron ответ Rafael Benitez (раскрыть)
вчера в 18:35, ред.
А если уйдут Салах и Ван Дэйк, состав еще будет топовым?
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ shlomo2 (раскрыть)
вчера в 18:29
По причине чего? Можно узнать. Ведь состав топовый. Если будет провальным, то причина тогда в тренере.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 18:26
Посмотрим что из этого получится !
shlomo2
shlomo2
вчера в 18:25
Пожелаю ему удачи, но первый год будет точно провальным для Ливера.
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