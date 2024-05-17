Слот: «Могу подтвердить, что возглавлю „Ливерпуль“»

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот заявил, что возглавит «Ливерпуль»:
Могу подтвердить, что стану главным тренером «Ливерпуля» в следующем сезоне.
«Красные» заплатят за тренера около 15 миллионов евро.
Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот заявил, что возглавит «Ливерпуль»:
Могу подтвердить, что стану главным тренером «Ливерпуля» в следующем сезоне.
«Красные» заплатят за тренера около 15 миллионов евро.
Если Слот окажется таким же как Тен Хаг, а МЮ к примеру возьмёт Тухеля, то Ливерпуль будет аутсайдером, а МЮ может быть будет в 4-ке лучших в АПЛ с Тухелем, хотя не факт. Все к тому, что Ливерпуль и МЮ поменяются ролями с фаворита на аутсайдера. Когда Ливерпуль был в кризисе, то МЮ Фергюсона собирал трофеи, а одновременно видимо эти клубы не могут лидировать. Что с ними не так непонятно )
Если Слот окажется таким же как Тен Хаг, а МЮ к примеру возьмёт Тухеля, то Ливерпуль будет аутсайдером, а МЮ может быть будет в 4-ке лучших в АПЛ с Тухелем, хотя не факт. Все к тому, что Ливерпуль и МЮ поменяются ролями с фаворита на аутсайдера. Когда Ливерпуль был в кризисе, то МЮ Фергюсона собирал трофеи, а одновременно видимо эти клубы не могут лидировать. Что с ними не так непонятно )