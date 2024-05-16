«Спартак» возглавил тренер из «Ференцвароша». Выдыхайте, это не Черчесов

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вчера, 21:37

Спортивный директор «красно-белых» не подвел.

Наставника выбрали по правилам из учебников

Рынок иностранных наставников для РПЛ ограничен. Многие отказались. Пришлось переходить к запасному плану спортивного директора Амарала. Оценивали Карпина, но у Валерия Георгиевича проблема с тренерскими амбициями, а у новых боссов «Спартака» — с делегированием полномочий. Испугались, что в клубе появится масштабная фигура, требующая полноты власти. Аналогичную оценку получил Черчесов, хотя у него были лоббисты среди известных фанатов «красно-белых».

В итоге молодой директор Амарал сделал ход в стиле хорошиста. Выбрал балканца, как Слишкович – босниец останется в штабе, но с большим чемпионским опытом. Отдаём должное Станковичу, его агенту и боссам «Спартака», молчали как партизаны. Но если подумать, то Деян это логичный кандидат. Без проблем согласился, ведь речь о сербе. Движется на восток, после работы в «Црвене Звезде» не решился на возвращение в Серию А, где провел много лет, а возглавил «Ференцварош».

Венгры уволили Черчесова после вылета из квалификации Лиги чемпионов от клуба из Фарерских островов. Станкович подхватил лидера чемпионата Венгрии, выиграл чемпионат. Задача лёгкая, конкуренты слабые. Станкович побеждал с «Црвеной Звездой» в Сербии, легко адаптировался в «Ференцвароше», а теперь проверит себя в сложной лиге, где его новый клуб не является записным фаворитом. Деян устал от легких побед почти без поражений и с огромным количеством забитых мячей.

Приключения в «Спартаке» ему гарантированы. Но бывший игрок «Лацио» и «Интера», многократный чемпион Италии, участник чемпионатов мира и победитель Лиги чемпионов в 45 лет решился на шаг, который в случае успеха обеспечит работой в Серии А. Если увидят, что Станкович справился с пропащим «Спартаком», с которым не совладал бывший тренер «Бенфики» Витория, то заслужит внимание. Причем, в отличие от Карреры, Деян не помощник, а полноценный главный тренер.

Станкович предпочитает играть в стиле «Спартака»

Выбрали по учебнику. Наставник уже играет так, как нужно. Не ровно как «Спартак» Тедеско и Абаскаля, но в стиле «красно-белых». У «Црвены Звезды» была схема «4-2-3-1», которая переходила в разных фазах игры в «4-3-3» для прессинга и в «4-1-4-1» при выходе из обороны через опорника. Сколько лет пишем, что «Спартаку» нужен новый Фернандо. А теперь пригласили наставника, где у человека позиции Родри ключевая роль. Летом «красно-белым» нужен трансфер диспетчера, Пруцев, Литвинов и Умяров не подходят.

Ещё одна особенность тренера Станковича – играет с «десяткой». Вряд ли он выберет для этой роли Игнатова, любимчика Абаскаля. У сербского наставника плеймейкер выполняет такой объем беговой работы, получая невероятную свободу, что лучше или нагрузить на сборах Угальде, заставив набрать форму, которая у костариканца была в «Твенте», или думать о расставании с дорогим нападающим, чтобы подписать новую «десятку», которую одобрит именно Станкович. «Спартаку» нужны Промесы на двух ключевых позициях.

В защите у москвичей сербский защитник Бабич, он сохранит место в основе. Станкович не фанат длинных передач, поэтому выход в атаку будут строить через короткие пасы голкиперов и центральных защитников. Опорник в схемах Деяна ныряет глубоко в фазе построения атак, защитники располагаются широко, а латерали могут одновременно уйти на высокие позиции, иногда оставляя дыру на одном из флангов. Еще в Сербии Станкович использовал гибридные схемы, которые затем стали популярнее в больших лигах.

Из минусов можно выделить привычку возглавлять местные «Зениты». Не тренировал неудачливые клубы. «Црвена Звезда» и «Ференцварош» били рекорды по пасам с продвижением, владению мячом, агрессивно давили. В Сербии чемпионская команда Станковича забирала мяч после шести пасов соперника. В РПЛ «Спартак» дает соперника сделать девять передач до первого удачного действия в обороне. Когда Деян разжился опытом, то укрепил опорную зону вторым хавбеком, но от первого номера не отказался.

Деяну важно не размениваться на мелкие задачи

Или чемпионство со «Спартаком», или Станковичу не стоит приезжать. Не сможет человек с его взрывным характером и балканским темпераментом размениваться на борьбу за третье место, которое в РПЛ ничего не значит и ничего не даёт. Не важно, какие там юбилеи через год у соперников – «Зенит» отпразднует столетие. Важно сразу обозначить привычно жёсткий подход Деяна к постановке игры и задач. Стоит признать, на более низком уровне наставник хорошо проходил низкий широкий блок. А именно с этим у Абаскаля были проблемы.

Важно, что Станкович привык работать с футболистами, которые на две головы ниже его самого во время игровой карьеры. Это как хозяйственная жена и муж, который ничего не умеет – супруга рано или поздно устает напоминать об элементарных для нее вещах. Хорошим футболистам надо убить в себе звезду, чтобы стать понимающим тренером. Карпин и Станкович похожи, поскольку они без объяснений понимали решения на уровне Ла Лиги и Серии А. Футболисты «Спартака» намного слабее, с ними нужно терпение и педагогические таланты.

Амарал молодец, что нашёл человека с именем и авторитетом. Станкович становился героем центральных матчей Серии А, когда лига была сильнейшей в мире, и выигрывал Лигу чемпионов. Одновременно Деян не стал спешить. И только на одиннадцатом году работы в футболе после завершения карьеры игрока бросает себе вызов в непростой лиге вроде РПЛ . Хитрый серб начал ассистентом, консультировал УЕФА , и лишь после этого стал главным тренером. Перспективный сербский наставник может добиться успехов в РПЛ , Ивич поднял «Краснодар».

Владимир не поладил в итоге с Галицким, но Станкович не встретит в «Спартаке» владельца такого масштаба и влияния. А бездушному организму главного спонсора нравится, что молодой директор Амарал в тени, а всё внимание теперь к Деяну. Опыт работы под давлением у него имеется, тренерские успехи тоже. Станкович трижды выиграл чемпионат Сербии и стал первым в Венгрии. Удивляют только два момента. Первый – серба не забрали в Серию А, значит, есть подвох. Второй – Деян запросит крутые трансферы. Без них могут начаться конфликты.