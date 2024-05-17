Робин ван Перси возглавил «Херенвен»

Пресс-служба «Херенвена» объявила о назначении Робина ван Перси на должность главного тренера клуба.
Бывший нападающий «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» подписал контракт на два года.
Пресс-служба «Херенвена» объявила о назначении Робина ван Перси на должность главного тренера клуба.
Бывший нападающий «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» подписал контракт на два года.
Будет интересно понаблюдать этого легендарного игрока в качестве тренера.
Успехов Робину ван Перси в тренерской работе!
Будет интересно понаблюдать этого легендарного игрока в качестве тренера.
Успехов Робину ван Перси в тренерской работе!
и он не повторит путь Франка де Бура или Невилла
и он не повторит путь Франка де Бура или Невилла