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Робин ван Перси возглавил «Херенвен»

вчера, 13:10

Пресс-служба «Херенвена» объявила о назначении Робина ван Перси на должность главного тренера клуба.

Бывший нападающий «Арсенала» и «Манчестер Юнайтед» подписал контракт на два года.

Робин ван Перси возглавил «Херенвен»

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Все комментарии
Ice van Reed
Ice van Reed
вчера в 15:05
Успехов Робин Ван Перси!!!
Валерыч
Валерыч
вчера в 13:51
Ну, пока "Херенвен" для начала, а там видно будет...
Будет интересно понаблюдать этого легендарного игрока в качестве тренера.
Успехов Робину ван Перси в тренерской работе!
Рой Макай
Рой Макай ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 13:35
Или Кумана, в которого упорно продолжают верить и брать в топовые команды
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Варвар7 (раскрыть)
вчера в 13:20
скоро узнаем)) верю, что все у ван Перси получится.
и он не повторит путь Франка де Бура или Невилла
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 13:20
Игрок был хороший, посмотрим какой из него тренер
Варвар7
Варвар7
вчера в 13:13
Интересно , что из себя представляет Робин как тренер?
Rosol
Rosol ответ Rosol (раскрыть)
вчера в 13:12
Спасибо !
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