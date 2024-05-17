«Наполи» сыграл вничью с «Фиорентиной» в матче 37-го тура Серии А со счётом 2:2.
За флорентийский клуб забили Кристиано Бираги (40') и Мбала Д'Зола (42').
За неаполитанскую команду отличились Амир Ррахмани (8') и Хвича Кварацхелия (57').
По итогу матча «Фиорентина» осталась на 8-м месте, а «Наполи» — на 9-м.
Для начала, надо сравнить- где, в каком чемпионате играет дешевка и где играет Мудрик. Хвичка, уже после 1-го круга растворился бы в АПЛ!!! Разумеется, в Серии А, где чемпион, второй год подряд становится известным уже после 1-го круга, легче играть, забивать всякому г....у и тп.
Всё, разговор закончен. Будьте здоровы.
Для начала, надо сравнить- где, в каком чемпионате играет дешевка и где играет Мудрик. Хвичка, уже после 1-го круга растворился бы в АПЛ!!! Разумеется, в Серии А, где чемпион, второй год подряд становится известным уже после 1-го круга, легче играть, забивать всякому г....у и тп.
Всё, разговор закончен. Будьте здоровы.
Он не лидер, игрок настроения, с очень узким диапазоном игровых действий. Играет в чемпионате, где чемпион страны определяется уже после 1-го круга. Отсюда вывод: все Ваши цифры- непоказательны и только для средней статистики...
Чемпион Италии, в ЛЧ- вылетает от Атлетико, который, в свою очередь теряет очки с последними командами чемпионата Испании.
Прежде, чем писать статистику, посмотрите, с кем- эта статистика. Это голые, ничего незначащие цифры.
Он не лидер, игрок настроения, с очень узким диапазоном игровых действий. Играет в чемпионате, где чемпион страны определяется уже после 1-го круга. Отсюда вывод: все Ваши цифры- непоказательны и только для средней статистики...
Чемпион Италии, в ЛЧ- вылетает от Атлетико, который, в свою очередь теряет очки с последними командами чемпионата Испании.
Прежде, чем писать статистику, посмотрите, с кем- эта статистика. Это голые, ничего незначащие цифры.
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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такие и за полгода не у каждого
такие и за полгода не у каждого
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Шикарную красоту!
Шикарную красоту!
Срочно учи математику начальных классов!!!
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Срочно учи математику начальных классов!!!
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