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вчера, 23:46

«Наполи» сыграл вничью с «Фиорентиной» в матче 37-го тура Серии А со счётом 2:2.

За флорентийский клуб забили (40') и (42').

За неаполитанскую команду отличились (8') и (57').

По итогу матча «Фиорентина» осталась на 8-м месте, а «Наполи» — на 9-м.