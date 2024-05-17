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«Наполи» сыграл вничью с «Фиорентиной»

вчера, 23:46

«Наполи» сыграл вничью с «Фиорентиной» в матче 37-го тура Серии А со счётом 2:2.

За флорентийский клуб забили Кристиано Бираги (40') и Мбала Д'Зола (42').

За неаполитанскую команду отличились Амир Ррахмани (8') и Хвича Кварацхелия (57').

По итогу матча «Фиорентина» осталась на 8-м месте, а «Наполи» — на 9-м.

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Все комментарии
Attacante_88
Attacante_88
сегодня в 15:12
В смысле ничего не значащие голы? Этот гол позволил Наполи не проиграть.
Attacante_88
Attacante_88
сегодня в 15:11
Чего Месси в каждом туре МЛС со штрафного в девятку над стенкой не забивает или португал в верблюд лиге своим примитивным ударом на силу не может со штрафного вогнать? Там же уровень сопротивления очень низкий. И вратари х.. пойми какого уровня.
Attacante_88
Attacante_88
сегодня в 15:04
Вот это комплимент для грузина, что он растворился бы после первого круга в АПЛ, учитывая, что дно-Мудрик растворился после первого месяца в АПЛ.
Attacante_88
Attacante_88
сегодня в 14:59
Эксперты из Германии в своём репертуаре и даже не понимают, что гол со штрафного в девятку не зависит от уровня соперника.
Capral
Capral ответ Гол 86 (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 11:22
    Capral
    Capral ответ альсато (раскрыть)
    сегодня в 11:12
    Однозначно)))!!!
    альсато
    альсато ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 11:11
    нууу..МЫ-одной крови!!!
    Capral
    Capral ответ альсато (раскрыть)
    сегодня в 11:10
    А, я, в 1975 дембельнулся.)))
    альсато
    альсато ответ Capral (раскрыть)
    сегодня в 11:07
    в 1976ом-я в школу пошел!)))))
    Capral
    Capral ответ альсато (раскрыть)
    сегодня в 10:49
    А за Газзаева, в 1976, турецкий клуб предлагал, вообще космические деньги...
    альсато
    альсато
    сегодня в 10:41
    а ведь были времена, когда за Толика Бышовца-целый мильен давала Фиорентина))))
    Capral
    Capral ответ Гол 86 (комментарий удален) (раскрыть)
    сегодня в 09:59, ред.
    Кому он забивает? Ответ: середнякам и аутсайдерам. Много он забил- Реалу, Интеру и другим сильным командам? Ответ- никому. В его игре нет стабильности, а это, как известно- серьезный показатель классности игрока.

    Он не лидер, игрок настроения, с очень узким диапазоном игровых действий. Играет в чемпионате, где чемпион страны определяется уже после 1-го круга. Отсюда вывод: все Ваши цифры- непоказательны и только для средней статистики...
    Чемпион Италии, в ЛЧ- вылетает от Атлетико, который, в свою очередь теряет очки с последними командами чемпионата Испании.

    Прежде, чем писать статистику, посмотрите, с кем- эта статистика. Это голые, ничего незначащие цифры.
    VeniaminS
    VeniaminS
    сегодня в 08:00
    Фиалки не удержали победу,играть надо до последней секунды.
    Ironigor
    Ironigor
    сегодня в 02:39
    Никто не хотел умирать !)
    Capral
    Capral ответ sv_1969 (раскрыть)
    сегодня в 01:03, ред.
    А главное, соперник какой грозный, команда с 8-го места- сосед Хвички по таблице.
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
    sv_1969
    sv_1969 ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    сегодня в 00:50
    Лучше 10 мусорных за месяц , чем один шедевральный за полгода
    Capral
    Capral ответ пират Елизаветы (раскрыть)
    сегодня в 00:00
    Ну, если раз в полгода, то можно.
    🤭🤭🤭🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы ответ Capral (раскрыть)
    вчера в 23:59
    однако гол шедевральный))
    такие и за полгода не у каждого
    Capral
    Capral ответ Стар 114 (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 23:58
    Фиалки, эти, даже не попали в ЛК.
    🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
    пират Елизаветы
    пират Елизаветы
    вчера в 23:57
    ай, что вонзил Хвича?
    Шикарную красоту!
    Capral
    Capral ответ Стар 114 (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 23:57
      Гость
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