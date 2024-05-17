«Барселона» обыграла «Альмерию» на выезде

«Барселона» одержала выездную победу над «Альмерией» в матче 36-го тура испанской Примеры со счётом 0:2.
Победный дубль оформил Фермин Лопес (14', 67').
По итогу матча «Барселона» осталась на 2-м месте, а «Альмерия» — на 20-м.
«Барселона» одержала выездную победу над «Альмерией» в матче 36-го тура испанской Примеры со счётом 0:2.
Победный дубль оформил Фермин Лопес (14', 67').
По итогу матча «Барселона» осталась на 2-м месте, а «Альмерия» — на 20-м.
А первый гол Фермина - шедевр. Так пробить растопырившегося перед ним вратаря еще додуматься надо было.
А первый гол Фермина - шедевр. Так пробить растопырившегося перед ним вратаря еще додуматься надо было.
Барса в следующем сезоне станет ещё сильнее.
А через пару лет, берегись Реал! Ямаль подрастёт и Мбаппе не поможет.
Барса в следующем сезоне станет ещё сильнее.
А через пару лет, берегись Реал! Ямаль подрастёт и Мбаппе не поможет.