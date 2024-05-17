«Барселона» обыграла «Альмерию» на выезде

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сегодня, 00:22

«Барселона» одержала выездную победу над «Альмерией» в матче 36-го тура испанской Примеры со счётом 0:2.

Победный дубль оформил (14', 67').

По итогу матча «Барселона» осталась на 2-м месте, а «Альмерия» — на 20-м.