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«Барселона» обыграла «Альмерию» на выезде

сегодня, 00:22
АльмерияЛоготип футбольный клуб Альмерия0 : 2Логотип футбольный клуб БарселонаБарселонаМатч завершен

«Барселона» одержала выездную победу над «Альмерией» в матче 36-го тура испанской Примеры со счётом 0:2.

Победный дубль оформил Фермин Лопес (14', 67').

По итогу матча «Барселона» осталась на 2-м месте, а «Альмерия» — на 20-м.

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Все комментарии
John 5mith
John 5mith
сегодня в 10:31
По мне фраза "на классе победили" не подходит. Это Альмерия на классе (точнее отсутствии класса) проиграла. Возможностей забить у них было как бы не больше, но исхитрились запороть. Да, Тер Штеген с выходом один на один справился. Но оборона без Араухо дырявая.
А первый гол Фермина - шедевр. Так пробить растопырившегося перед ним вратаря еще додуматься надо было.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 08:39
Спокойно, уверенно, на классе обыграли.
Барса в следующем сезоне станет ещё сильнее.
А через пару лет, берегись Реал! Ямаль подрастёт и Мбаппе не поможет.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 07:31
Не думал, что когда-то увижу как болельщики Барселоны радуются второму месту.
zdjq376bzuex
zdjq376bzuex
сегодня в 07:23
Второе место обеспечили, надо готовиться к следующему этапу
pkg5dx6pc9mn
pkg5dx6pc9mn
сегодня в 05:29
На классе победили вчера сине-гранатовые
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 02:06
Уверенная победа над аутсайдером и молодежь себя хорошо проявила. Молодцы!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 01:03
2 место принесет более 10 млн евро.. с победой Барса))
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 00:33
Кто смотрел матч, к вам один вопрос: "Хави на сей раз без карточки ?"
Гость
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