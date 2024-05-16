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Хет-трик Гризманна принёс «Атлетико» победу над «Хетафе»

сегодня, 00:52
ХетафеЛоготип футбольный клуб Хетафе0 : 3Логотип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)АтлетикоМатч завершен

«Хетафе» проиграл «Атлетико» (0:3) в матче 36-го тура Ла Лиги.

На 27-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн. На 42-й минуте Гризманн оформил дубль, а на 51-й минуте — хет-трик.

«Хетафе» идёт на 10-м месте (43 очка), «Атлетико» занимает 4-е место (73 очка).

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Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Атлетико»
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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 10:47
Почему поздно ?
Жироне в 37-м туре с Валенсией в гостях играть. "Мыши" могут скинуть Жирону на 4-е место, и Атлеты (которые наверняка разберутся с Осасуной) будут на своём "стандартном" 3-ем месте в Ла Лиге.
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 10:04
Если бы не тот факт, что часть своей карьеры Антуан выглядел как 40к, то с косичками играл, то с розовыми волосами, то я бы даже топил бы за него. А так, лично мне сложно ему симпатизировать .
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:44
Испугался, что если Тюкавин придет, то на лавку сядет))
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:20
Поздравляем Гризманна с хек - триком!
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 08:19
Ничего удивительного, "Атлетико" его клуб.
lotsman
lotsman
сегодня в 08:15
Разыгрался Гризманн к закату чемпа.)
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:11
И времени не очень много потратил...
sv_1969
sv_1969
сегодня в 07:58
Прорвало парня к концу чемпа
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 07:10
Гризманн и Атлетико не хотят быть 4 командой Испании)) молодец. Антуан. Все голы были отличные
Вещий
Вещий
сегодня в 07:02
Так сказать прорвало Антуана... молодца, сделал матч.
Colchoneros
Colchoneros
сегодня в 06:59
Браво Атлетико браво Гризманн!
kazakoff
kazakoff
сегодня в 06:56
Казалось бы мотивации как таковой у Атлетико нет, но продолжают радовать игрой
ABir
ABir
сегодня в 05:39
Гризман дает результат. А у Атлетико еще остается теоретический шанс обойти на повороте Жирону.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 05:14
А в Барселоне под гнома лёг
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 05:11
От случая к случаю играет
Scorp689
Scorp689
сегодня в 01:44
Для статистики потянет...
Capral
Capral
сегодня в 01:00
Поздно, Симеоне, поздно. Раньше, надо было думать.
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