Хет-трик Гризманна принёс «Атлетико» победу над «Хетафе»

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сегодня, 00:52

«Хетафе» проиграл «Атлетико» (0:3) в матче 36-го тура Ла Лиги.

На 27-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн. На 42-й минуте Гризманн оформил дубль, а на 51-й минуте — хет-трик.

«Хетафе» идёт на 10-м месте (43 очка), «Атлетико» занимает 4-е место (73 очка).