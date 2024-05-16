Хет-трик Гризманна принёс «Атлетико» победу над «Хетафе»

«Хетафе» проиграл «Атлетико» (0:3) в матче 36-го тура Ла Лиги.
На 27-й минуте первый гол в игре забил нападающий «Атлетико» Антуан Гризманн. На 42-й минуте Гризманн оформил дубль, а на 51-й минуте — хет-трик.
«Хетафе» идёт на 10-м месте (43 очка), «Атлетико» занимает 4-е место (73 очка).
Жироне в 37-м туре с Валенсией в гостях играть. "Мыши" могут скинуть Жирону на 4-е место, и Атлеты (которые наверняка разберутся с Осасуной) будут на своём "стандартном" 3-ем месте в Ла Лиге.
Жироне в 37-м туре с Валенсией в гостях играть. "Мыши" могут скинуть Жирону на 4-е место, и Атлеты (которые наверняка разберутся с Осасуной) будут на своём "стандартном" 3-ем месте в Ла Лиге.