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вчера, 23:57

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» (3:2) в матче 34-го тура АПЛ .

Первый гол в игре на 31-й минуте забил полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну. На 49-й минуте хавбек «Ньюкасла» Энтони Гордон сравнял счёт. На 57-й минуте Амад Диалло снова вывел «Манчестер Юнайтед» вперёд. На 84-й минуте Расмус Хёйлуд удвоил преимущество «Манчестер Юнайтед». В дополнительное ко второму тайму время защитник «Ньюкасла» Льюис Холл сократил отставание до минимума.

«Манчестер Юнайтед» идёт на 8-м месте (57 очков), «Ньюкасл» занимает 7-е место (57 очков).