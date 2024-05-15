«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» (3:2) в матче 34-го тура АПЛ.
Первый гол в игре на 31-й минуте забил полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну. На 49-й минуте хавбек «Ньюкасла» Энтони Гордон сравнял счёт. На 57-й минуте Амад Диалло снова вывел «Манчестер Юнайтед» вперёд. На 84-й минуте Расмус Хёйлуд удвоил преимущество «Манчестер Юнайтед». В дополнительное ко второму тайму время защитник «Ньюкасла» Льюис Холл сократил отставание до минимума.
«Манчестер Юнайтед» идёт на 8-м месте (57 очков), «Ньюкасл» занимает 7-е место (57 очков).
Гарначо лупит по воробьям матч от матча, но талант есть. Напоминает раннего Винисиуса, когда Бенз просил не пасовать ему. Вот бы его на стажировку в Реал на летние каникулы. Будет жалко если талант не раскроет свой.
Гарначо лупит по воробьям матч от матча, но талант есть. Напоминает раннего Винисиуса, когда Бенз просил не пасовать ему. Вот бы его на стажировку в Реал на летние каникулы. Будет жалко если талант не раскроет свой.