Soccer.ru
ГлавнаяНовостиПротоколыАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл»

вчера, 23:57
Манчестер ЮнайтедЛоготип футбольный клуб Манчестер Юнайтед3 : 2Логотип футбольный клуб Ньюкасл Юнайтед (Ньюкасл-апон-Тайн)Ньюкасл ЮнайтедМатч завершен

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ньюкасл» (3:2) в матче 34-го тура АПЛ.

Первый гол в игре на 31-й минуте забил полузащитник «Манчестер Юнайтед» Кобби Майну. На 49-й минуте хавбек «Ньюкасла» Энтони Гордон сравнял счёт. На 57-й минуте Амад Диалло снова вывел «Манчестер Юнайтед» вперёд. На 84-й минуте Расмус Хёйлуд удвоил преимущество «Манчестер Юнайтед». В дополнительное ко второму тайму время защитник «Ньюкасла» Льюис Холл сократил отставание до минимума.

«Манчестер Юнайтед» идёт на 8-м месте (57 очков), «Ньюкасл» занимает 7-е место (57 очков).

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Стадион «Олд Траффорд»
Источник: soccer.ru Фото: Твиттер ФК «Манчестер Юнайтед»
«Интер Майами» без Месси сыграл вничью с «Орландо Сити»
Сегодня, 09:15
Хет-трик Гризманна принёс «Атлетико» победу над «Хетафе»
Сегодня, 00:52
«Ювентус» обыграл «Аталанту» и стал обладателем Кубка Италии
Сегодня, 00:03
ПСЖ в гостях обыграл «Ниццу»
Вчера, 23:53
Гол Палмера помог «Челси» в гостях обыграть «Брайтон»
Вчера, 23:53
«Зенит» в серии пенальти обыграл ЦСКА и вышел в Суперфинал Кубка России
Вчера, 23:00
Сортировать
Все комментарии
Van Vanovich
Van Vanovich
сегодня в 10:12
Игра классная была. При том что у МЮ неоптимальный состав!
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 09:53
Из Майну может вырасти хороший игрок. Техника хорошая, напоминает Фила Фодена на минималках.
Гарначо лупит по воробьям матч от матча, но талант есть. Напоминает раннего Винисиуса, когда Бенз просил не пасовать ему. Вот бы его на стажировку в Реал на летние каникулы. Будет жалко если талант не раскроет свой.
Incredulous
Incredulous
сегодня в 09:49
Что интересно, этой победе МЮ намного больше радовались болельщики Челси, чем самого МЮ))
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 08:49
Продлить 10Хаага!!
Гражданин России
Гражданин России ответ kazakoff (раскрыть)
сегодня в 08:21
Будут они в еврокубках. Они вышли в финал кубка Англии и будут там играть с командой из зоны ЛЧ (Мансити). Даже если они проиграют, то все равно будут играть в Лиге Европы.
kazakoff
kazakoff
сегодня в 04:49
Только толку от этой победы, на следующий сезон без МЮ в еврокубках
youtomee
youtomee ответ Ice van Reed (раскрыть)
сегодня в 01:26
когда позволяют
Ice van Reed
Ice van Reed
сегодня в 00:31
Могут, когда хотят!!!
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 00:01
Ну а чё - живинькая игра.. 👍
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 