Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеАнглия. Премьер-Лига 2023/2024

Гвардиола — об уходе Клоппа: «Я буду очень скучать по нему»

сегодня, 01:04

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после матча заключительного тура АПЛ с «Вест Хэмом» (3:1) эмоционально ответил на вопрос о Юргене Клоппе, который провёл последнюю игру в чемпионате Англии во главе «Ливерпуля».

Ранее немец назвал испанца лучшим тренером в мире.

Я буду очень скучать по нему. Юрген был действительно важной частью моей жизни. Он вывел меня на новый уровень как тренера. Мы невероятно уважаем друг друга.

У меня такое ощущение, что он вернётся. Большое спасибо за его слова, но он знает, что клуб мне многое даёт, в одиночку я не смогу этого сделать. Я достаточно скромен, чтобы понять это.

Он помогает мне со своей командой, он был огромным соперником в моей жизни. Я не нашёл способа наказать их так, как могу сделать это с другими командами. С ним было так сложно.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Райя хочет остаться в «Арсенале»
Сегодня, 12:12
Артета: «Мы выиграем АПЛ»
Сегодня, 11:22
Хави высказался о своём будущем на фоне слухов об увольнении
Сегодня, 10:28
Клопп: «У нас не было лучшего менеджера и не было лучшей команды»
Сегодня, 10:04
Родри рассказал о чемпионской гонке с «Арсеналом»
Сегодня, 08:49
Каземиро рассказал об игре на позиции центрального защитника
Вчера, 16:56
Сортировать
Все комментарии
Elliada_
Elliada_
сегодня в 09:31
Долго скучать не придется. Клопп возглавит какую-то команду, а потом придет Пеп и снова оставит его вечно вторым, как было в Бундеслиге и в АПЛ.
Валерыч
Валерыч
сегодня в 08:44
Твои ощущения о скором возвращении Клоппа тебя обманывают, Гвардиола.
Не вернётся уже Клопп в АПЛ, он сам об этом сказал.
sv_1969
sv_1969 ответ adekvat (раскрыть)
сегодня в 08:40
Да наверное думаю отдохнёт с пол года
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 08:30
Уход Клоппа - это потеря для АПЛ. Теперь у Пепа в соперниках только Арсенал Артеты остался. Ливерпуль с новым тренером вряд ли сможет конкурировать.
adekvat
adekvat
сегодня в 08:11
Клопп понял что с Сити бороться бесполезно, скоро появится в каком нибудь чемпионате.
Hephaestus
Hephaestus
сегодня в 08:09
Теперь остался только Артета, так что в новом сезоне МС выиграет еще раз.
4uvpp6c2yrnz
4uvpp6c2yrnz
сегодня в 07:56
У Пепа нормально с чувством юмора
112910415
112910415
сегодня в 06:43
реакция большого художника !
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:31
Думаю Пеп это искренне сказал
Scorp689
Scorp689
сегодня в 03:08
Он ушёл..., но обещал вернуться...
Октябрь 1917
Октябрь 1917
сегодня в 01:30
Сказал Гвардиола и с облегчением вздохнул
Василий 50
Василий 50
сегодня в 01:28
Однако сейчас ушёл реальный соперник
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 