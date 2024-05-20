Гвардиола — об уходе Клоппа: «Я буду очень скучать по нему»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после матча заключительного тура АПЛ с «Вест Хэмом» (3:1) эмоционально ответил на вопрос о Юргене Клоппе, который провёл последнюю игру в чемпионате Англии во главе «Ливерпуля».
Ранее немец назвал испанца лучшим тренером в мире.
Я буду очень скучать по нему. Юрген был действительно важной частью моей жизни. Он вывел меня на новый уровень как тренера. Мы невероятно уважаем друг друга.
У меня такое ощущение, что он вернётся. Большое спасибо за его слова, но он знает, что клуб мне многое даёт, в одиночку я не смогу этого сделать. Я достаточно скромен, чтобы понять это.
Он помогает мне со своей командой, он был огромным соперником в моей жизни. Я не нашёл способа наказать их так, как могу сделать это с другими командами. С ним было так сложно.
Не вернётся уже Клопп в АПЛ, он сам об этом сказал.
Не вернётся уже Клопп в АПЛ, он сам об этом сказал.