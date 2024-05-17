Soccer.ru
ГлавнаяНовостиОтставки и назначенияИталия. Серия А 2023/2024

Аллегри уволен из «Ювентуса»

вчера, 18:34

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри уволен после угроз журналисту.

На днях специалист выиграл с туринским клубом Кубок Италии. После окончания встречи 56-летний специалист в подтрибунном помещении толкнул и накричал на директора газеты Tuttosport Гвидо Вачиаго.

Аллегри угрожал журналисту и заявил, что «набьет ему морду» и «оторвет уши».

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноСлот: «Могу подтвердить, что возглавлю „Ливерпуль“»
Вчера, 18:23
ОфициальноРобин ван Перси возглавил «Херенвен»
Вчера, 13:10 Фото
«Спартак» возглавил тренер из «Ференцвароша». Выдыхайте, это не Черчесов
16 маяВадим Багров в блоге Тренерская доляКомментарии15
Слишкович останется работать в «Спартаке»
16 мая
ОфициальноСтал известен новый главный тренер «Спартака»
16 мая
Официально«Ред Булл Зальцбург» назначил помощника Клоппа главным тренером
15 мая
Сортировать
Все комментарии
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров ответ Rafael Benitez (раскрыть)
сегодня в 16:26
Гвардиола как тренер лучше Аллегри, насчёт остальных согласен. Ну у Юве тоже есть хорошие игроки, просто они сейчас в спящем режиме. Клуб ведёт неправильную трансферную политику, об этом и Роналду говорил, но все его критиковали, мол это он клуб ослабил, но по факту Юве начал деградировать сразу после финала ЛЧ
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 13:26, ред.
По Хави всё ожидаемо.
Эрнандес высказался на последней пресс-конференции о нехватке бабла на покупку новых игроков и о проблемах конкуренции с РМ в этой связи.
Естесно Лапорте это не понравилось, поэтому..., поэтому.

А по Аллегри эти болваны из Турина ещё тыщу раз пожалеют.
Amellus Amellus
Amellus Amellus
сегодня в 12:48
Да и хрен с ним.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ ballak144 (раскрыть)
сегодня в 12:43
В словах как будто есть доля разочарования от ухода Аллегри. Будто после развода ) Кому он нужен и вообще я никогда его не любила ) Крепитесь, надеюсь все получится у Вас без Аллегри.
Rafael Benitez
Rafael Benitez ответ Абдурахман Джантемиров (раскрыть)
сегодня в 12:25
Ему нужны топари как Тевес, Пирло. Вообще состав Ювентуса собирал Маротта, затем его отшлифовал Конте и только после этого Аллегри выжал максимум, хотя и не выиграл ЛЧ, но сыграл лучше в ЛЧ, чем Конте.
И как думаете где теперь Маротта? В Интере. Опять же по такой системе позвали Конте, снова отшлифовал команду и Индзаги дошёл до финала ЛЧ, а Конте как обычно не вышел из группы в ЛЧ, хотя выиграл скудетто как и в Ювентусе.
В Ювентусе ошибаются, что у них топовый состав, сейчас топовый состав у Интера и Маротта делает разницу.
Аллегри не хуже Индзаги, Энрике, Жозе и возможно Гвардиолы, но им нужны топари.
A.S.A
A.S.A ответ ballak144 (раскрыть)
сегодня в 11:39, ред.
Понимаю ваше недовольствие)
альсато
альсато ответ Шуnя771 (раскрыть)
сегодня в 10:43
Вот кандидатура номер один на пост гл. тренера Спартак!)))
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров ответ ballak144 (раскрыть)
сегодня в 10:04
В случае Юве там и состав отстой, и сливают тренера эти неудачники в придачу. Бросай это болото и начинай болеть за Интер))
Константин Ильичев
Константин Ильичев
сегодня в 09:07
Ура Ура Ура Аллегрофрен уволен
ballak144
ballak144 ответ A.S.A (раскрыть)
сегодня в 04:11
этот ужас 3 года терпели, моя бы воля я во время игры его уволил и со стадиона выкинул
ballak144
ballak144 ответ 29081985 (раскрыть)
сегодня в 04:11, ред.
куда этот "сильный" специалист уйдет? может поспорим что в топ клуб не возьмут его?
ballak144
ballak144 ответ Абдурахман Джантемиров (раскрыть)
сегодня в 04:10
что? за 15 игр 2 победы, почти круг! у всех состав круче получается? состав не позволяет выигрывать у последних команд? слов нет, когда читаешь такое
ballak144
ballak144 ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 03:21
Кому он нужен, кто его позовет? Если только в пустыню
ballak144
ballak144
сегодня в 03:21
Наконец то! Дождались! Дотерпели
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 01:13
А что он сказал журналисту?
Comentarios
Comentarios
вчера в 23:47
Можно поздравить всех кто ждал
BIANCONERI27
BIANCONERI27
вчера в 23:04, ред.
Ураа.наконец-то.Спасибо за кубок.
Grizly88
Grizly88
вчера в 22:57
При нем у Ювентуса не было игры , давно терпели
sv_1969
sv_1969
вчера в 22:21
Ну ладно!Отдохнет чутка
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 22:18
Перед игрой забыл выпить настойки Валерианы лекарственной - отдал всё любимому коту!
А тут ещё..., как на грех журналист...)
Абдурахман Джантемиров
Абдурахман Джантемиров
вчера в 21:33
Аллегри умеет работать с игроками чей авторитет слабее чем у него, тут и не поспоришь, с таким отстойным составом умудряется за ЛЧ цепляться, да ещё и кубки какие-то брать
Сатрап
Сатрап
вчера в 21:18
угрожал отрезать журналисту оба уха за то, что якобы он пишет под диктовку функционеров клуба
кого-то он мне напомнил из горячих южных краев, тех что вечно поминают мам
29081985
29081985
вчера в 21:06
На самом деле сильный специалист, у всех бывают спады как у футболистов так и у тренеров!
9mwyyn5qa88d
9mwyyn5qa88d
вчера в 20:39
Пересидел он в Ювентусе, а в конце и нервы сдавать стали
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 20:28
И даже кубок Италии его не спас !
Валерыч
Валерыч
вчера в 19:57
Переоценённый тренер. При нём "Ювентус" стал только деградировать.
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 19:51
Барсе он даром не нужен. не подходит он по шаолинскому стилю))
а когда то его хотели назначить тренером Реала.
но сам Аллегри передумал, этим и спас Реала своим решением...
уверен, что каждый фанат Реала благодарен ему за это.
Rafael Benitez
Rafael Benitez
вчера в 19:38
Будет теперь ждать приглашения от Челси. Ведь футбол Аллегри и футбол Челси должен их сближать, увидеть в друг друге что-то родное )
A.S.A
A.S.A
вчера в 19:10
А что, два тура потерпеть не могли?
kazakoff
kazakoff
вчера в 19:05
Увольнение напрашивалось, видимо руководству нужен был повод
А Максу нужно передохнуть и собраться с мыслями, возможно в другой стране
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 