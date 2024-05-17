Аллегри уволен из «Ювентуса»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри уволен после угроз журналисту.
На днях специалист выиграл с туринским клубом Кубок Италии. После окончания встречи 56-летний специалист в подтрибунном помещении толкнул и накричал на директора газеты Tuttosport Гвидо Вачиаго.
Аллегри угрожал журналисту и заявил, что «набьет ему морду» и «оторвет уши».
Эрнандес высказался на последней пресс-конференции о нехватке бабла на покупку новых игроков и о проблемах конкуренции с РМ в этой связи.
Естесно Лапорте это не понравилось, поэтому..., поэтому.
А по Аллегри эти болваны из Турина ещё тыщу раз пожалеют.
Эрнандес высказался на последней пресс-конференции о нехватке бабла на покупку новых игроков и о проблемах конкуренции с РМ в этой связи.
Естесно Лапорте это не понравилось, поэтому..., поэтому.
А по Аллегри эти болваны из Турина ещё тыщу раз пожалеют.
И как думаете где теперь Маротта? В Интере. Опять же по такой системе позвали Конте, снова отшлифовал команду и Индзаги дошёл до финала ЛЧ, а Конте как обычно не вышел из группы в ЛЧ, хотя выиграл скудетто как и в Ювентусе.
В Ювентусе ошибаются, что у них топовый состав, сейчас топовый состав у Интера и Маротта делает разницу.
Аллегри не хуже Индзаги, Энрике, Жозе и возможно Гвардиолы, но им нужны топари.
И как думаете где теперь Маротта? В Интере. Опять же по такой системе позвали Конте, снова отшлифовал команду и Индзаги дошёл до финала ЛЧ, а Конте как обычно не вышел из группы в ЛЧ, хотя выиграл скудетто как и в Ювентусе.
В Ювентусе ошибаются, что у них топовый состав, сейчас топовый состав у Интера и Маротта делает разницу.
Аллегри не хуже Индзаги, Энрике, Жозе и возможно Гвардиолы, но им нужны топари.
А тут ещё..., как на грех журналист...)
А тут ещё..., как на грех журналист...)
кого-то он мне напомнил из горячих южных краев, тех что вечно поминают мам
кого-то он мне напомнил из горячих южных краев, тех что вечно поминают мам
а когда то его хотели назначить тренером Реала.
но сам Аллегри передумал, этим и спас Реала своим решением...
уверен, что каждый фанат Реала благодарен ему за это.
а когда то его хотели назначить тренером Реала.
но сам Аллегри передумал, этим и спас Реала своим решением...
уверен, что каждый фанат Реала благодарен ему за это.
А Максу нужно передохнуть и собраться с мыслями, возможно в другой стране
А Максу нужно передохнуть и собраться с мыслями, возможно в другой стране