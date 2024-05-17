Аллегри уволен из «Ювентуса»

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вчера, 18:34

Главный тренер «Ювентуса» уволен после угроз журналисту.

На днях специалист выиграл с туринским клубом Кубок Италии. После окончания встречи 56-летний специалист в подтрибунном помещении толкнул и накричал на директора газеты Tuttosport Гвидо Вачиаго.

Аллегри угрожал журналисту и заявил, что «набьет ему морду» и «оторвет уши».