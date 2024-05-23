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Сборная Италии опубликовала расширенный состав на Евро-2024

вчера, 17:23

Опубликована расширенная заявка сборной Италии для выступления на чемпионате Европы 2024.

Вратари: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Алекс Мерет («Наполи»), Иван Проведель («Лацио»), Гильельмо Викарио («Тоттенхэм»);

Защитники: Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Маттео Дармиан, Федерико Димарко (все — «Интер»), Рауль Белланова, Алессандро Буонджорно (оба — «Торино»), Риккардо Калафьори («Болонья»), Андреа Камбьязо («Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Джанлука Манчини («Рома»), Джорджо Скальвини («Аталанта»);

Полузащитники: Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба — «Интер»), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (оба — «Рома»), Николо Фаджоли («Ювентус»), Майкл Фолоруншо («Верона»), Жоржиньо («Арсенал»), Самуэле Риччи («Торино»);

Нападающие: Федерико Кьеза («Ювентус»), Стефан Эль-Шаарави («Рома»), Риккардо Орсолини («Болонья»), Джакомо Распадори («Наполи»), Матео Ретеги («Дженоа»), Джанлука Скамакка («Аталанта»), Маттиа Дзакканьи («Лацио»).

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Все комментарии
Predator94
Predator94
сегодня в 13:22
Где Ранокиа?
Predator94
Predator94
сегодня в 13:21
Гле дзаньоло?
Predator94
Predator94
сегодня в 13:21
Где Мандрагора, Миррети?
Lews Therin Telamon
Lews Therin Telamon ответ матос (раскрыть)
вчера в 23:46
Инсинье сбитый лётчик, последний раз играл за сборную больше двух лет назад и вряд ли сыграет снова, учитывая его возраст.
матос
матос ответ Lews Therin Telamon (раскрыть)
вчера в 23:28
Инсинье не?
Lews Therin Telamon
Lews Therin Telamon ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 22:25, ред.
Практически, да не все: Доннарумма из "ПСЖ", Викарио из "Тоттенхэма".
Сандро Тонали из "Ньюкасла" отбывает дисквалифицию за ставки и выйдет на поле только в августе.
Дестини Удоджи из "Тоттенхэма" травмирован и появится на поле скорее всего в предсезонке (то есть не раньше июля).
Николо Дзаньоло из "Астон Виллы" тоже травмирован.
Марко Верратти из "Аль-Араби" пропускает турнир то ли по причине плохой формы, то ли из-за разногласий со Спаллетти (Марко отклонил вызов на первые два матча квалификации Евро-2024 из-за переезда в Катар).
Вилли Ньонто из "Лидса", видимо, чересчур молод для Спаллетти (парнише всего 20 лет).
А больше, собственно, итальянцев за рубежом, которых можно вызвать в сборную, нет.
Александр Векшин
Александр Векшин ответ Юрий Сенатов 1 (раскрыть)
вчера в 21:21
...да нет, в футболе сейчас одиночки не в фаворе, слишком плотные обороны у ведущих команд, времена Месси и Рона увы закончились...!
Александр Векшин
Александр Векшин ответ Beka_byaka (раскрыть)
вчера в 21:14, ред.
...о чем это говорит, да только можно порадоваться за тех ребят, кто играет на родине и соответственно достоин за её честь выступать, достойно!!!
матос
матос
вчера в 20:45
Дзаньоло и Белотти мимо Евро видимо ...
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
вчера в 20:34
Ровная команд без "настоящих" звёзд, которые бы делали погоду в своих клубах, и которых трудно было бы остановить во время атакующих действий. Без звёзд любой команде ох как трудно, а трудолюбием всех остальных партнёров их заменить невозможно. Нет игроков, которые бы в одиночку могли решить исход матча, и это плохо. Очень плохо.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 19:30
Состав очень впечатляет,будут бороться !
Beka_byaka
Beka_byaka
вчера в 19:21
А я обратил внимание на то что практически все из национальной лиги. Кроме Жоржиньо который из арсенала. Это о чём говорит? Вызывать только тех кто играет у нас, или из итальянцев никто не играет в других лигах??
112910415
112910415
вчера в 19:04
серьёзные люди подобрались !
STVA 1
STVA 1
вчера в 18:44
Интересно , далеко ли зайдут? Могут и до финала! А могут...
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 18:07
Хороший состав собрали,посмотрим что покажут на ЕВРО.
Гость
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