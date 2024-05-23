Сборная Италии опубликовала расширенный состав на Евро-2024

Опубликована расширенная заявка сборной Италии для выступления на чемпионате Европы 2024.
Вратари: Джанлуиджи Доннарумма (ПСЖ), Алекс Мерет («Наполи»), Иван Проведель («Лацио»), Гильельмо Викарио («Тоттенхэм»);
Защитники: Франческо Ачерби, Алессандро Бастони, Маттео Дармиан, Федерико Димарко (все — «Интер»), Рауль Белланова, Алессандро Буонджорно (оба — «Торино»), Риккардо Калафьори («Болонья»), Андреа Камбьязо («Ювентус»), Джованни Ди Лоренцо («Наполи»), Джанлука Манчини («Рома»), Джорджо Скальвини («Аталанта»);
Полузащитники: Николо Барелла, Давиде Фраттези (оба — «Интер»), Брайан Кристанте, Лоренцо Пеллегрини (оба — «Рома»), Николо Фаджоли («Ювентус»), Майкл Фолоруншо («Верона»), Жоржиньо («Арсенал»), Самуэле Риччи («Торино»);
Нападающие: Федерико Кьеза («Ювентус»), Стефан Эль-Шаарави («Рома»), Риккардо Орсолини («Болонья»), Джакомо Распадори («Наполи»), Матео Ретеги («Дженоа»), Джанлука Скамакка («Аталанта»), Маттиа Дзакканьи («Лацио»).