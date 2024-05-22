Сборная Шотландии назвала расширенный состав на Евро-2024

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк объявил расширенный состав национальной команды на чемпионат Европы 2024 года.
В список вошли 28 человек.
Вратари: Зандер Кларк, Крейг Гордон (оба — «Хартс»), Ангус Ганн («Норвич»), Лайам Келли («Мазервелл»).
Защитники: Лиам Купер («Лидс»), Грант Хэнли («Норвич»), Джек Хендри («Аль-Иттифак»), Скотт МакКенна («Копенгаген»), Росс МакКрори («Бристоль Сити»), Райан Портеус («Уотфорд»), Энтони Ралстон («Селтик»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), Джон Суттар («Рейнджерс»), Грег Тайлер («Селтик»), Киран Тирни («Арсенал», Лондон/«Реал Сосьедад»).
Полузащитники: Стюарт Армстронг («Саутгемптон»), Райан Кристи («Борнмут»), Билли Гилмор («Брайтон энд Хоув Альбион»), Райан Джек («Рейнджерс»), Джон МакГинн («Астон Вилла»), Каллум МакГрегор («Селтик»), Кенни МакКлин («Норвич»), Скотт МакТоминэй («Манчестер Юнайтед»).
Нападающие: Че Адамс («Саутгемптон»), Бен Доак («Ливерпуль»), Линдон Дайкс («Куинз Парк Рейнджерс»), Джеймс Форрест («Селтик»), Лоуренс Шэнкленд («Хартс»).