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Сборная Шотландии назвала расширенный состав на Евро-2024

вчера, 13:43

Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк объявил расширенный состав национальной команды на чемпионат Европы 2024 года.

В список вошли 28 человек.

Вратари: Зандер Кларк, Крейг Гордон (оба — «Хартс»), Ангус Ганн («Норвич»), Лайам Келли («Мазервелл»).

Защитники: Лиам Купер («Лидс»), Грант Хэнли («Норвич»), Джек Хендри («Аль-Иттифак»), Скотт МакКенна («Копенгаген»), Росс МакКрори («Бристоль Сити»), Райан Портеус («Уотфорд»), Энтони Ралстон («Селтик»), Эндрю Робертсон («Ливерпуль»), Джон Суттар («Рейнджерс»), Грег Тайлер («Селтик»), Киран Тирни («Арсенал», Лондон/«Реал Сосьедад»).

Полузащитники: Стюарт Армстронг («Саутгемптон»), Райан Кристи («Борнмут»), Билли Гилмор («Брайтон энд Хоув Альбион»), Райан Джек («Рейнджерс»), Джон МакГинн («Астон Вилла»), Каллум МакГрегор («Селтик»), Кенни МакКлин («Норвич»), Скотт МакТоминэй («Манчестер Юнайтед»).

Нападающие: Че Адамс («Саутгемптон»), Бен Доак («Ливерпуль»), Линдон Дайкс («Куинз Парк Рейнджерс»), Джеймс Форрест («Селтик»), Лоуренс Шэнкленд («Хартс»).

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Все комментарии
kazakoff
kazakoff
вчера в 16:53
Обычная боевитая команда, нервы попортят, но из группы наверно не выйдут
Ironigor
Ironigor
вчера в 13:51
Вообще без разницы кто там будет играть.
Гость
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