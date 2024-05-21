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Оуэн: «Я удивлён, что Рэшфорда не включили в заявку на Евро-2024»

вчера, 23:39

Бывший футболист «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» Майкл Оуэн прокомментировал решение главного тренера сборной Англии Гарета Саутгейта оставить нападающего МЮ Маркуса Рэшфорда вне заявки на Евро-2024.

Я очень удивлён, что Гарет Саутгейт не включил Маркуса Рэшфорда в заявку на Евро-2024. Конечно, по его меркам, у Маркуса был неудачный сезон, но турнирный футбол – это нечто иное, и он всегда показывал отличную игру в футболке сборной Англии. У нас много талантливых атакующих игроков, но очень мало таких, как Рэшфорд.

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Все комментарии
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
сегодня в 09:17
Надо продавать МЮ Рэша, пока он ещё 60 лямов типа стоит. После такой оплеухи трансфермаркет понизит его стоимость.
em2vk9hq6wa2
em2vk9hq6wa2
сегодня в 07:32
Тренер сборной просто реально оценивает его возможности.
Dead Body 13
Dead Body 13
вчера в 23:46
Правильно, Майкл, БЛМщиков на всякий случай нужно облизывать. Политически верный ход в нынешних реалиях.
Гость
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