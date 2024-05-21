Оуэн: «Я удивлён, что Рэшфорда не включили в заявку на Евро-2024»

Бывший футболист «Ливерпуля» и «Манчестер Юнайтед» прокомментировал решение главного тренера сборной Англии оставить нападающего МЮ вне заявки на Евро-2024.

Я очень удивлён, что Гарет Саутгейт не включил Маркуса Рэшфорда в заявку на Евро-2024. Конечно, по его меркам, у Маркуса был неудачный сезон, но турнирный футбол – это нечто иное, и он всегда показывал отличную игру в футболке сборной Англии. У нас много талантливых атакующих игроков, но очень мало таких, как Рэшфорд.