Объявлен предварительный состав сборной Англии на Евро-2024

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вчера, 16:32

Главный тренер сборной Англии вызвал 33 игрока в тренировочный лагерь перед чемпионатом Европы, во время которого англичане проведут два товарищеских матча (с Боснией и Герцеговиной и Исландией).

Вратари: («Кристал Пэлас»), («Эвертон»), («Арсенал»), («Бёрнли»).

Защитники: («Эвертон»), («Брайтон энд Хоув Альбион»), («Ливерпуль»), («Кристал Пэлас»), («Астон Вилла»), («Манчестер Юнайтед»), («Ливерпуль»), («Манчестер Юнайтед»), («Манчестер Сити»), («Ньюкасл»), («Манчестер Сити»).

Полузащитники: («Ливерпуль»), («Реал»), («Челси»), («Ливерпуль»), («Манчестер Юнайтед»), («Арсенал»), («Кристал Пэлас»).

Нападающие: («Вест Хэм»), («Кристал Пэлас»), («Манчестер Сити»), («Ньюкасл»), («Манчестер Сити»), («Бавария»), («Тоттенхэм»), («Челси»), («Арсенал»), («Брентфорд»), («Астон Вилла»).

8 июня будет объявлен окончательный список из 26 игроков, которые примут участие в чемпионате Европы.

Ранее сборная Португалии объявила состав на Евро-2024.