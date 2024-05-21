Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаявки и составыЕвро-2024

Объявлен предварительный состав сборной Англии на Евро-2024

вчера, 16:32

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт вызвал 33 игрока в тренировочный лагерь перед чемпионатом Европы, во время которого англичане проведут два товарищеских матча (с Боснией и Герцеговиной и Исландией).

Вратари: Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»), Джеймс Траффорд («Бёрнли»).

Защитники: Джаррэд Брэнтуэйт («Эвертон»), Льюис Данк («Брайтон энд Хоув Альбион»), Джо Гомес («Ливерпуль»), Марк Гуэхи («Кристал Пэлас»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Джарелл Куанса («Ливерпуль»), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Ньюкасл»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»).

Полузащитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Джуд Беллингем («Реал»), Конор Галлахер («Челси»), Кёртис Джонс («Ливерпуль»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Деклан Райс («Арсенал»), Адам Уортон («Кристал Пэлас»).

Нападающие: Джаррод Боуэн («Вест Хэм»), Эберечи Эзе («Кристал Пэлас»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Энтони Гордон («Ньюкасл»), Джек Грилиш («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Бавария»), Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм»), Коул Палмер («Челси»), Букайо Сака («Арсенал»), Айвен Туони («Брентфорд»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»).

Объявлен предварительный состав сборной Англии на Евро-2024

8 июня будет объявлен окончательный список из 26 игроков, которые примут участие в чемпионате Европы.

Ранее сборная Португалии объявила состав на Евро-2024.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Два футболиста «Рубина» сыграют на Олимпиаде в Париже
Сегодня, 09:18
Саутгейт объяснил, почему не вызвал Рэшфорда на Евро-2024
Вчера, 18:49
ОфициальноОбъявлен состав сборной Португалии на Евро-2024
Вчера, 15:34 Фото
ОфициальноЗащитник «Сочи» Дркушич вошёл в расширенный состав сборной Словении на Евро
Вчера, 14:46
СлухиПрезидент Франции хочет попросить Переса отпустить Мбаппе на Олимпиаду
Вчера, 13:59
ОфициальноСборная Хорватии представила предварительный состав на Евро-2024
20 мая Фото
Сортировать
Все комментарии
Sadjon
Sadjon
сегодня в 08:46
В нападении очень даже классные игроки......
Marat8686
Marat8686
сегодня в 05:46
За Санчо обидно, чел можно сказать рвёт свой фланг в полуфинале ЛЧ один из лучших игроков Боруссии Дортмунд, и сыграет в финале ЛЧ.
А его нет в списке 🙁
Или Саутгейт тоже думает как 10Хаг что Санчо не в физической форме
AmIIIeR89
AmIIIeR89
вчера в 21:22, ред.
Ну ладно хоть депутата нет, хотя команде, в которой есть Кейн и так ничего не светит
Посмотрел стату Кейна в отборе - 4 с пенальти, с игры 4, из них 1 Мальте, 1 Македонии, 1 Украине, 1 Италии.
Вся надежда на Беллингема, Сака и Фодена у Англии
Ice van Reed
Ice van Reed ответ пират Елизаветы (раскрыть)
вчера в 21:10
Шоу и Мага его любимчик ,Люк сезон в лазарете провёл ради Евро)))
Grizly88
Grizly88
вчера в 20:41
Англии ничего не светит, говорю это перед каждым турниром
kazakoff
kazakoff
вчера в 20:37
Может стоит попробовать новичков и тех кто меньше играл, возможно проявят себя
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:35
не понял))
а Люк Шоу что там делает?
человек практически не играл. весь сезон в лазарете сидел.
может, его вызвали чтоб на бровке анекдоты бодрящие травить для соратников по сборной?
но как говорят, жираф большой , ему видней )))) Саутгейт, ты молодчина.
SEREGA19
SEREGA19
вчера в 19:02
все почти в АПЛ играют, малорики
Futurista
Futurista ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 18:00, ред.
Его харри не влезла в южные ворота)...
Karkaz
Karkaz ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 17:59
В списке
sv_1969
sv_1969 ответ Elliada_ (раскрыть)
вчера в 17:55
А нужен ли он вообще? Можно и без него неплохо сыграть глядя на список
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 17:13
Две Харри - это сила!.. 🙃🙂
альсато
альсато ответ 6ezaxay3c6vm (раскрыть)
вчера в 16:53
Время-вечно!..поэтому потратить его не возможно!)))
6ezaxay3c6vm
6ezaxay3c6vm
вчера в 16:44
Кого-то вызвали зря, люди только время потратят.
Elliada_
Elliada_
вчера в 16:44
А где Кейн?
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 