Объявлен предварительный состав сборной Англии на Евро-2024

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт вызвал 33 игрока в тренировочный лагерь перед чемпионатом Европы, во время которого англичане проведут два товарищеских матча (с Боснией и Герцеговиной и Исландией).
Вратари: Дин Хендерсон («Кристал Пэлас»), Джордан Пикфорд («Эвертон»), Аарон Рамсдейл («Арсенал»), Джеймс Траффорд («Бёрнли»).
Защитники: Джаррэд Брэнтуэйт («Эвертон»), Льюис Данк («Брайтон энд Хоув Альбион»), Джо Гомес («Ливерпуль»), Марк Гуэхи («Кристал Пэлас»), Эзри Конса («Астон Вилла»), Харри Магуайр («Манчестер Юнайтед»), Джарелл Куанса («Ливерпуль»), Люк Шоу («Манчестер Юнайтед»), Джон Стоунз («Манчестер Сити»), Киран Триппьер («Ньюкасл»), Кайл Уокер («Манчестер Сити»).
Полузащитники: Трент Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Джуд Беллингем («Реал»), Конор Галлахер («Челси»), Кёртис Джонс («Ливерпуль»), Кобби Майну («Манчестер Юнайтед»), Деклан Райс («Арсенал»), Адам Уортон («Кристал Пэлас»).
Нападающие: Джаррод Боуэн («Вест Хэм»), Эберечи Эзе («Кристал Пэлас»), Фил Фоден («Манчестер Сити»), Энтони Гордон («Ньюкасл»), Джек Грилиш («Манчестер Сити»), Харри Кейн («Бавария»), Джеймс Мэддисон («Тоттенхэм»), Коул Палмер («Челси»), Букайо Сака («Арсенал»), Айвен Туони («Брентфорд»), Олли Уоткинс («Астон Вилла»).
8 июня будет объявлен окончательный список из 26 игроков, которые примут участие в чемпионате Европы.
Ранее сборная Португалии объявила состав на Евро-2024.
а Люк Шоу что там делает?
человек практически не играл. весь сезон в лазарете сидел.
может, его вызвали чтоб на бровке анекдоты бодрящие травить для соратников по сборной?
но как говорят, жираф большой , ему видней )))) Саутгейт, ты молодчина.
а Люк Шоу что там делает?
человек практически не играл. весь сезон в лазарете сидел.
может, его вызвали чтоб на бровке анекдоты бодрящие травить для соратников по сборной?
но как говорят, жираф большой , ему видней )))) Саутгейт, ты молодчина.