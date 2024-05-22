Сборная Грузии объявила расширенный состав на чемпионат Европы

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль назвал расширенный состав национальной команды на Евро-2024.
Вратари: Гиорги Мамардашвили («Валенсия»), Гиорги Лория («Динамо», Тбилиси), Лука Гугешашвили («Карабах»).
Защитники: Отар Какабадзе («Краковия»), Гиорги Гвелесиани («Персеполис»), Гурам Кашия («Слован», Братислава), Джемал Табидзе («Панетоликос»), Лаша Двали (АПОЭЛ), Лука Лочошвили («Кремонезе»), Гиорги Гочолешвили («Шахтёр»).
Полузащитники: Георгий Чакветадзе («Уотфорд»), Анзор Меквабишвили («Университатя», Крайова), Джаба Канкава («Слован», Братислава), Отар Китеишвили («Штурм»), Ника Квеквескири («Лех»), Гиорги Кочорашвили («Леванте»), Сандро Алтунашвили («Вольфсберг»), Леван Шенгелия («Панетоликос»), Георгий Цитаишвили («Динамо», Батуми).
Нападающие: Буду Зивзивадзе («Карлсруэ»), Саба Лобжанидзе («Атланта Юнайтед»), Жорж Микаутадзе («Мец»), Георгий Квилитая (АПОЭЛ), Хвича Кварацхелия («Наполи»), Зурико Давиташвили («Бордо»).
Атланта юнайтед не показатель.
Рпл намного сильнее грузии и перечисленных вами стран. Играть в европейском середняке и ниже зачем?
Атланта юнайтед не показатель.
Рпл намного сильнее грузии и перечисленных вами стран. Играть в европейском середняке и ниже зачем?