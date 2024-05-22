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Сборная Грузии объявила расширенный состав на чемпионат Европы

вчера, 14:59

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль назвал расширенный состав национальной команды на Евро-2024.

Вратари: Гиорги Мамардашвили («Валенсия»), Гиорги Лория («Динамо», Тбилиси), Лука Гугешашвили («Карабах»).

Защитники: Отар Какабадзе («Краковия»), Гиорги Гвелесиани («Персеполис»), Гурам Кашия («Слован», Братислава), Джемал Табидзе («Панетоликос»), Лаша Двали (АПОЭЛ), Лука Лочошвили («Кремонезе»), Гиорги Гочолешвили («Шахтёр»).

Полузащитники: Георгий Чакветадзе («Уотфорд»), Анзор Меквабишвили («Университатя», Крайова), Джаба Канкава («Слован», Братислава), Отар Китеишвили («Штурм»), Ника Квеквескири («Лех»), Гиорги Кочорашвили («Леванте»), Сандро Алтунашвили («Вольфсберг»), Леван Шенгелия («Панетоликос»), Георгий Цитаишвили («Динамо», Батуми).

Нападающие: Буду Зивзивадзе («Карлсруэ»), Саба Лобжанидзе («Атланта Юнайтед»), Жорж Микаутадзе («Мец»), Георгий Квилитая (АПОЭЛ), Хвича Кварацхелия («Наполи»), Зурико Давиташвили («Бордо»).

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 06:43
из практики известно...если больше половины игроков Сборной играют за рубежом-УСПЕХА не жди!))))
soccer player 1
soccer player 1 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 23:41
Головин, Миранчук а третий Кокорин что ли? Ах да, Захарчна забыл)
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Predator94 (раскрыть)
вчера в 19:37
Не надо сравнивать горячее с соленым. РПЛ -"сильна" за счет легионеров, которые к сб.РФ не имею отношения. А грузины, играющие в Европе это основа сб. Грузии. Я по уровню игроков сборной сравниваю. У них более 20 играет в Европе, а у нас всего 3.
Predator94
Predator94 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:19
Погодите
Атланта юнайтед не показатель.
Рпл намного сильнее грузии и перечисленных вами стран. Играть в европейском середняке и ниже зачем?
Duda Gigolaev Osetin
Duda Gigolaev Osetin
вчера в 18:18
Джаба Канкава играл за Аланию. Желаю ему вызова в окончательный вариант.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 17:28
23 легионера! Это круто. А мы отстаем все больше и больше. Украина, Грузия. скоро и Казахстан опередит РФ.
qfazup52rjv4
qfazup52rjv4
вчера в 16:47
Только два игрока играют в Грузии. Остальные все за бугром.
STVA 1
STVA 1
вчера в 15:44
Грузинам успехов на предстоящем евро!
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:06
Состав то не плохой , если учитывать, что есть игроки из серьёзных европейский клубов...
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