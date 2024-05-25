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«Аль-Аин» из ОАЭ выиграл азиатскую Лигу чемпионов

вчера, 21:16

«Аль-Аин» одержал победу над «Йокогама Ф-Маринос» в ответном финальном матче Лиги чемпионов АФК (4:1).

Полузащитник Софьян Раими вывел команду из ОАЭ вперёд на 8-й минуте встречи. Хавбек Каку на 33-й реализовал пенальти. На 40-й японский клуб сократил отставание в счёте после гола нападающего Яна. На 45+10-й вратарь «Йокогамы» Уилльям Попп получил красную карточку. Раими на 67-й сделал дубль. Форвард Коджо Лаба на 90+1-й забил 4-й мяч коллектива из Эмиратов, а на 90+5-й отметился дублем.

По сумме двух встреч «Аль-Аин» выиграл со счётом 6:3 и стал победителем турнира.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 07:48
Дубль Раими, гол Каку, дубль Лаба - гол Яна.
Но почему-то счёт 4-1, вместо 5-1. У кого с математикой проблемы?
j433fa9m5rqw
j433fa9m5rqw
сегодня в 04:29
Несмотря на счёт всё было очень упорно.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:59
японская Йокогама сделала все возможное.
но два последних гола тоголезского форварда Аль-Айна
Коджо Лабы поставили результат выше, чем у пятикратного чемпиона Японии. который очень надеялся завоевать свой первый титул
чемпиона Азии в Лиге чемпионов для своего владельца -
концерна Nissan Motor Co., Ltd., и его партнера City Football Group, МанСити.
теперь скромная команда Аль‑Айн, который возглавляет аргентинский тренер
легендарный Эрнан Креспо, получила право на участие
в клубном чемпионате мира.
молодец, Эрнан!
сперва его команда вынесла именитых Аль Наср и Аль Хиляль,
(а ведь есть разговоры с серьезными лицами, что переходом КР7
у Саудовской лиги уровень резко повысился и они готовые конкуренты европейским топ-чемпионатов ) а теперь в финале переиграли одну из сильнейших клубов Японии.. напомню, что суммарная стоимость команды Эрнана Креспо по Transfermarkt – €34,4 млн.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 21:36
Поздравляю их с этим достижением...
Imrebellion
Imrebellion
вчера в 21:32
Просто клубам из "Новой Супер лиги" не интересна ЛЧ Азии
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:24
Можно поздравить их с этим достижением
Hephaestus
Hephaestus
вчера в 21:20
Победа есть победа. Удачи в будущем Аль-Аину.
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