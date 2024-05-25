«Аль-Аин» из ОАЭ выиграл азиатскую Лигу чемпионов

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вчера, 21:16

«Аль-Аин» одержал победу над «Йокогама Ф-Маринос» в ответном финальном матче Лиги чемпионов АФК (4:1).

Полузащитник Софьян Раими вывел команду из ОАЭ вперёд на 8-й минуте встречи. Хавбек Каку на 33-й реализовал пенальти. На 40-й японский клуб сократил отставание в счёте после гола нападающего Яна. На 45+10-й вратарь «Йокогамы» Уилльям Попп получил красную карточку. Раими на 67-й сделал дубль. Форвард Коджо Лаба на 90+1-й забил 4-й мяч коллектива из Эмиратов, а на 90+5-й отметился дублем.

По сумме двух встреч «Аль-Аин» выиграл со счётом 6:3 и стал победителем турнира.