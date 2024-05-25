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«Зенит» снова чемпион, «Балтика» вылетела. Итоги сезона 2023/24 в РПЛ

вчера, 19:43

Завершился сезон-2023/24 в Российской Премьер-Лиге.

Чемпионом стал «Зенит» (57 очков). Второе место занял «Краснодар», третье — «Динамо» (у них по 56 баллов). В топ-5 также попали «Локомотив» (53 пункта) и «Спартак» (50 очков). «Пари НН» и «Урал» (13-е и 14-е место) сыграют в стыковых матчах за право остаться в РПЛ (они набрали по 30 баллов). В Первую лигу вылетели «Балтика» (26 очков) и «Сочи» (24 балла).

«Зенит» снова чемпион, «Балтика» вылетела. Итоги сезона 2023/24 в РПЛ

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Все комментарии
альсато
альсато
сегодня в 12:03
Чудес не бывает!))))...Зенит-ЧЕМПИОН!
Николай Жунин
Николай Жунин
сегодня в 09:36
Сенсации не произошло, в последнем туре в матчах за 1-3 места победили хозяева, что и следовало ожидать.
В итоге чемпион прежний - Зенит.
lotsman
lotsman ответ Хиромант (раскрыть)
сегодня в 08:04
Разговор идёт о клубе и о команде и о них никак не скажешь ОНО. Но если вам, учёным, так нравится, говорите ОНО.
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 04:31
Странный период у Балтики....если не ошибаюсь с конца октября до начала марта...
8 игр...
Ни то что ни одной победы...вообще ни одного забитого мяча
ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ЛОГИСТИЧЕСК
ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ЛОГИСТИЧЕСК
сегодня в 02:30
Всех зенитовцев с песьяковым -с "чемпионством"!"Великая победа! Так держать Миллер и Медведев!
ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ЛОГИСТИЧЕСК
ЮЖНО-РОССИЙСКИЙ ЛОГИСТИЧЕСК
сегодня в 02:28
песьяков-поздравления с "победйо" Зенита!Зенит, Семак-"величайшая победа"-так держать!.На болоьшее вы неспособны!Зенит-"чемпион"!
North West
North West
вчера в 23:43, ред.
Многие говорили что по игре весной вылета больше заслуживают НН и Факел. Но Балтика и Сочи провели провальную осень, этих очков в конце и не хватило. Очень надеюсь что Балтика через год вернётся уже более подготовленной к РПЛ.
рже
рже
вчера в 23:33
Зенит, Краснодар, Динамо , все упустили свой шанс чемпионства, у всех отвратительная игра, Зенит чемпион! С победой!, но победа не чемпионская, Сочи и Балтику жаль, пари Нн и факел надкюсь в следущем сезоне вылетят а Сочинцы и Балтийцы Вернуться!!!!!!
goalaktika
goalaktika
вчера в 22:56
Чемпионство Зенита зависело не только от него. Тут, все заслуженно и не может быть споров. От Краснодара мало зависело, при выигреше питерцев. Но
Но победы или ничья Динамо и Ростова решили бы чемпионство
Veyor3
Veyor3 ответ Hephaestus (раскрыть)
вчера в 22:55
Бог шельму метит !
это вам ответка за подлость!
левый технарь в пользу цска .....не помнишь ? напомню...
Мы в Санкт-Петербурге ВСЕГДА перед выездом выкупаем биле по ПАСПОРТАМ в фан секторе Зенита ( не более 1 тикета на один паспорт!!!) в той продажной игре всё было спланировано: динамо не имело право нарушать регламент! и обязаны были предоставить квоту билетов (как того требует регламент рпл)но динамо плеть на регламент ( в чем их и одобрило масковское рфс и рпл?!) и они продавали в СВОБОДНОЙ ПРОДАЖЕ билеты на фан трибуну гостевого сектора .а купит атрибутику Зенита не проблема. Кто то (хз кто ?) кинул петарду с зади шуньки примерно в полтора метра ,но это ... стало растирать глаза перчатками вратаря .......и в итоге не допустив медиков Зенита ,мгновенно продажный судейка вынес технарь Зениту и цска обошли нас на 1 очко.......................................
NYJ
NYJ
вчера в 22:53
Моё мнение вряд ли конкретно кого-то интересует, но Зенит молодец, что собрался. Очень жаль Динамо, очень были близки, но немного не хватило, плюс две штанги, могли, но не смогли. Краснодар раздал очки, а не должен был, собрались, но поздно, только Зениту помогли.
Ну а что касается, моих родных красно-зеленых, нужен характер, а так надежда определенная на будущий сезон есть.
Hephaestus
Hephaestus
вчера в 22:45
И все-таки, Зенит стал чемпионом, снова. Жалко Динамо.
p95crqxzmatq
p95crqxzmatq
вчера в 22:30
Лигу можно и расширить.
minai
minai
вчера в 22:29
И ещё: 16 клубов для нашей большой страны - очень мало. Ну если только мы - околофутбольная страна.
minai
minai
вчера в 22:22
Ну да, Зенит снова чемпион. А вот Спартак и ЦСКА - прям уверенные середняки. С чем их и поздравляю.
People Funny
People Funny ответ sv_1969 (раскрыть)
вчера в 22:05
Букмекеры делают своё дело
People Funny
People Funny
вчера в 22:00
Кто бы сомневался. Смешно просто 🤣
Хиромант
Хиромант ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 21:56
- Когда вы пишите "Команда" - и ёжику понятно, что она женского рода. А когда вы пишите "Динамо"" - тут она никак не проходит. Я закончил школу 40 лет назад с отличными оценками по всем предметам, а затем, после армии, окончил политехнический институт. Так что, СЭР, не вам учить меня грамоте!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 21:55, ред.
Сочи и Балтика реально заслужили остаться...
Классные команды...
ssspartak
ssspartak ответ СаняШумок (раскрыть)
вчера в 21:54
Позволю согласиться и не согласиться. Сочи и Балтику не жалко совсем. Эти команды выигрывали и брали очки не когда уже поздно, а когда "уже не надо". А вот верх таблицы поистине интригующий. Если кого и жаль, то это Динамо. Искренне жаль Динамо...
lotsman
lotsman ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 21:46
А всегда, к вашему сведению. Футбольная команда (она) ФК Динамо (он) упустила чемпионство. Само слово, Динамо от Динамо-машина (она) которая является генератором (он) постоянного тока. Но почему то людям нравится говорить о Динамо ОНО. Ну нравится и ладно, хотя для меня ОНО, это то что в проруби. Поэтому я тоже говорю о клубе Динамо ОН и о команде ОНА. А вы говорите как вам нравится.
nbzh3am524jg
nbzh3am524jg
вчера в 21:46
Борьба в это́м году на всех этажах таблице была захватывающая,до самого финиша, много непредсказуемых результатов,мне понравилось
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:43
Ну что же! Как бы мне не хотелось но ребят болеющих за Зенит с ЗАСЛУЖЕННЫМ чемпионством! Почему выделил?Потому что хоть мы и называем Зенит мешком но 1 место он занял по праву ! Не купил или продал но выиграл! Некоторые пишут про надуманный пенальти!Но позвольте , кто мешал Динамо сыграть хотя бы в ничью в последнем туре ?И не помог бы никакой пенальти ! За два тура до финиша Динамо надо было набрать 4 очка , но этого не случилось! А ведь перед этим Зенит как истинные джельтельмены расшаркивались перед Быками пропуская их вперед , но те в ответ тем же ответили Зениту! И вот теперь динамовцы! Так что селяви! Это мое мнение!Еще раз с 1-ым местом!
Amellus Amellus
Amellus Amellus
вчера в 21:42
Не-е-е, Спартак чемпион! 🤣
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:36
Поздравляю зенитовцев с победой в чемпионате 2023 - 2024 гг., а также досрочным чемпионством в 2024 - 2025 гг., заодно и с Юбилеем - 100 летней Днюхой клуба!
(по "Юлианскому" календарю)))
lotsman
lotsman
вчера в 21:36
Зенит ЧЕМПИОН!!! Всех Зенитовцев с победой! Нервозный финал, но тем слаще победа.
Шуnя771
Шуnя771 ответ gorets004 (раскрыть)
вчера в 21:33
Не факт, но точно не на следующий год!
Хиромант
Хиромант ответ drug01 (раскрыть)
вчера в 21:19
Динамо упустила чемпионство!

- А когда это слово Динамо стало женского рода? Или новый указ вышел, и я что-то пропустил, пока был на работе?
25процентный клоун
25процентный клоун ответ 4gcya5swse9p (раскрыть)
вчера в 21:14
Ну да нуда, где вы были часами ранее
Veyor3
Veyor3 ответ qxj8r4abkm2x (раскрыть)
вчера в 21:12
Как раз по правилам и по справедливости !!!!
ЗЕНИТ ЧЕМПИОН!!!
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