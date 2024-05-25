«Зенит» снова чемпион, «Балтика» вылетела. Итоги сезона 2023/24 в РПЛ

Завершился сезон-2023/24 в Российской Премьер-Лиге.
Чемпионом стал «Зенит» (57 очков). Второе место занял «Краснодар», третье — «Динамо» (у них по 56 баллов). В топ-5 также попали «Локомотив» (53 пункта) и «Спартак» (50 очков). «Пари НН» и «Урал» (13-е и 14-е место) сыграют в стыковых матчах за право остаться в РПЛ (они набрали по 30 баллов). В Первую лигу вылетели «Балтика» (26 очков) и «Сочи» (24 балла).
Давно не было такой интриги в чемпионате, при том, что все три претендента на определенных участках турнира сдувались. Но результат есть результат. Зенит чемпион)
Давно не было такой интриги в чемпионате, при том, что все три претендента на определенных участках турнира сдувались. Но результат есть результат. Зенит чемпион)
Ну а что касается, моих родных красно-зеленых, нужен характер, а так надежда определенная на будущий сезон есть.
Ну а что касается, моих родных красно-зеленых, нужен характер, а так надежда определенная на будущий сезон есть.