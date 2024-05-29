Слишкович ушёл из «Спартака»

Тренер Владимир Слишкович покинул «Спартак» по собственному желанию.
В тренерском штабе «красно-белых» специалист работал с 2022 года. После ухода из команды Гильермо Абаскаля босниец руководил командой.
Деян Станкович будет новым наставником коллектива.
УЖЕ всё получалось, было очень похоже как с Каррерой. Не так часто у СпаМа тренер с командой говорят на одном языке, скорее наоборот. А вот получится ли у Станковича - очень большой вопрос.
УЖЕ всё получалось, было очень похоже как с Каррерой. Не так часто у СпаМа тренер с командой говорят на одном языке, скорее наоборот. А вот получится ли у Станковича - очень большой вопрос.