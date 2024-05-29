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Слишкович ушёл из «Спартака»

вчера, 12:59

Тренер Владимир Слишкович покинул «Спартак» по собственному желанию.

В тренерском штабе «красно-белых» специалист работал с 2022 года. После ухода из команды Гильермо Абаскаля босниец руководил командой.

Деян Станкович будет новым наставником коллектива.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 20:12
Слишком много давал инвертю вот его и списали
Grundik
Grundik
вчера в 17:40
Сложно что-то сказать, скорее ЖАЛЬ. Ожидал чего-то подобного. К Станковичу отношусь с большим уважением, как к игроку так и к тренеру. Но у Слишковича
УЖЕ всё получалось, было очень похоже как с Каррерой. Не так часто у СпаМа тренер с командой говорят на одном языке, скорее наоборот. А вот получится ли у Станковича - очень большой вопрос.
112910415
112910415
вчера в 17:34
очень жаль, что так вышло !
он взял верную ноту !
Валерыч
Валерыч
вчера в 16:10, ред.
А может зря не поставили Слишковича главным тренером и не заключили с ним контракт? А если у Станковича не получится со "Спартаком"? Не хотелось бы сейчас рассуждать насколько это хорошо, или плохо... Время само покажет. Но факт остаётся фактом: у Слишковича хорошо получилось.За короткое время и игру наладил, и с игроками нашёл контакт, и положительный результат с ходу дал - ни разу не проиграв никому в РПЛ. Ведь есть же простая русская поговорка: От добра, добра не ищут". Не совершило ли руководство "Спартака" очередную ошибку в этом случае? Как бы не пришлось потом руководству "Спартака" уговаривать Слишковича вернуться обратно, если дела опять пойдут плохо...
SHMEL
SHMEL
вчера в 15:50
В качестве главного Слишкович смотрелся очень прилично. Я хоть и не за Спартак, но мне кажется это для кб потеря. За последнее хоть и непродолжительное время на посту от это был самый нормальный тренер.
Capral
Capral
вчера в 15:45
Очень жаль, но, возможно быть вторым он не хотел... Желаю ему Удачи!!!!!!! Талантливый тренер!!!!!!!
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 15:00, ред.
Поступок мужика...Респект Владимиру и Удачи на тренерском поприще
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 13:44
Очень жаль, удачи
6vwc6f8kq6jx
6vwc6f8kq6jx
вчера в 13:28
Стоит пожелать ему удачи в новом клубе, со спартаком удач не добьешься.
w33wn88hnv2v
w33wn88hnv2v
вчера в 13:24
Нужен другой тренер.
Penokkio
Penokkio
вчера в 13:23
Не уживутся, конечно, босниец и серб в одной команде)) Чересчур рискованно)
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