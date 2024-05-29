Слишкович ушёл из «Спартака»

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вчера, 12:59

Тренер покинул «Спартак» по собственному желанию.

В тренерском штабе «красно-белых» специалист работал с 2022 года. После ухода из команды Гильермо Абаскаля босниец руководил командой.

будет новым наставником коллектива.