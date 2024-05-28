Звёзды Евро-08, которые стали тренерами. От Хави до Игнашевича

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вчера, 16:30

Кажется, что Евро-2008 был только вчера, но на самом деле уже прошло 16 лет. Многие звездные игроки того турнира уже стали тренерами. Давайте посмотрим, как они теперь выглядят и кто из них добился наибольшего успеха.

Хаби Алонсо (Испания, «Байер»)

В этом сезоне «Байер» мог выиграть не только Бундеслигу с Кубком Германии, но и Лигу Европы. Помешала этому «Аталанта». Впрочем, этот случай уникальный, ведь сложно и вспомнить, когда команда не слишком была расстроена после поражения со счетом 0:3 в финале еврокубка. Домашние победы в Германии и уникальный рекорд перекрыли горечь поражения в Дублине.

Даниэле Де Росси (Италия, «Рома»)

Де Росси в этом году напомнил о себе, став главным тренером «Ромы». Прийти в клуб после Жозе Моуриньо всегда тяжело, но Де Росси пока справляется.

Он пришел в команду, когда она томилась на девятом месте в лиге, но по ходу сезона улучшил результаты. Оказались по итогам на шестой позиции в Серии А и завоевали путевку в Лигу Европы.

Хави

Испанский специалист несколько лет набирался тренерского опыта в Катаре, а потом возглавил «Барселону».

Странный сезон в карьере Хави – сначала он объявил о том, что уйдет летом из клуба, затем передумал, а в итоге сама «Барселона» решила с ним расстаться.

«Ему придётся пострадать», – сказал Хави о новом тренере каталонцев на прощание.

Итоги сезона: второе место в Примере, отстали от «Реала» на 10 очков.

Нуну Эшпириту Санту (Португалия, «Ноттингем Форест»)

Такое ощущение, что Нуну уже около 60 лет и он давно тренирует, но португалец действительно участвовал в Евро-08, пусть и провел все матчи на скамейке.

Сейчас он возглавляет «Ноттингем Форест» – спас команду от вылета в Чемпионшип.

Андреа Пирло (Италия, «Сампдория»)

Возможно, что Пирло слишком рано попал в топ-клуб. После работы в «Ювентусе» он тренировал в Турции, а теперь руководит «Самподрией», но особых успехов не добивается. Вывел в этом году свою команду в плей-офф за путевку в Серию А, но в четвертьфинале уступил «Палермо».

Нико Ковач (Хорватия, без клуба)

Ковач объявил о завершении карьеры вскоре после Евро-2008, и с тех пор сменил несколько клубов.

На данный момент пиком его тренерской карьеры считается «Бавария», но хорват также поработал в «Монако», «Айнтрахте» и «Вольфсбурге». Сейчас ищет новую работу.

Патрик Виейра (Франция, «Страсбур»)

Француз начал работу тренером в 2016 году, когда возглавил клуб МЛС «Нью-Йорк Сити». С тех пор он руководил «Ниццей» и «Кристал Пэлас», а сейчас трудится в «Страсбуре» – заняли 13-е место в Лиге 1.

Джованни ван Бронкхорст (Нидерланды, без клуба)

Нидерландец был уволен из «Рейнджерс» в 2022 году, но рук пока не опускает:

Я наслаждаюсь отдыхом и прекрасно провожу время. Я очень доволен тем, как складывается моя жизнь сейчас, но я буду рад начать все сначала в своей тренерской карьере.

Альберто Аквилани (Италия, «Пиза»)

Да, и Аквилани уже тренер, как быстро летит время… Он сейчас возглавляет «Пизу». Минувший сезон команда завершила на 14-м месте в Серии Б.

Тьерри Анри (Франция, сборная Франции U-23)

Еще один пример неудачной тренерской карьеры. После работы в «Монако» и «Монреаль Импакт» трудится в сборной Франции до 23 лет. Но и игровая карьера у Тьерри начиналась не феерично – возможно, в будущем найдет свой «Арсенал».

Дженнаро Гаттузо (Италия, без клуба)

Итальянец не стал спокойнее после завершения карьеры. Кричит на бровке еще громче, чем это было на поле. Успел поработать в «Наполи», «Валенсии» и «Марселе». И явно Гаттузо останавливаться не собирается.

Сергей Игнашевич (Россия, «Балтика»)

Этот сезон может стать определяющим в карьере молодого специалиста – вывел «Балтику» в финал Кубка России, но и при этом вылетел с ней в Первую лигу. В следующем сезоне его в клубе не будет, поэтому будет крайне важно, где именно окажется Игнашевич.

Александр Кержаков (Россия, «Кайрат»)

Раньше он постоянно бил по воротам, теперь регулярно меняет клубы. Работал в «Томи», «Пари НН», сербском «Спартаке», кипрской «Кармиотиссе», а теперь возглавил «Кайрат». Пожелаем удачи тренеру, она ему крайне необходима, ведь еще одно фиаско – и работу будет найти более трудно.