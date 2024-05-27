Хави: «Мне не нужно говорить о причинах или мотивах увольнения из „Барсы“»

Хави не стал называть причины увольнения из «Барселоны». Слова специалиста приводит As со ссылкой на DAZN.
Мы хотели продолжать. Думали, что это ещё не конец. Ощущение противоречивое, потому что считаю результат хорошим. Я думаю, мы были на правильном пути, но в футболе есть такие вещи. Руководители призваны принимать решения. Мы выиграли два титула в очень неблагоприятной ситуации. Излишне говорить, что я желаю «Барсе» всего наилучшего. Реакция игроков — это мурашки по коже. Всё, что я сделал, вызвало землетрясение. Я не смог спокойно работать. Мы просили о стабильности месяц назад. Хотели работать, но нужно это принять.
Мне не нужно говорить о причинах или мотивах [увольнения]. Это зависит от президента.
Если ты хотел месяц назад продолжить, зачем ты критиковал финансовое положение "Барселоны", когда вы с Лапортой договорились этого не делать, и критиковал Виктора Роке, хотя ты сам его вызвал раньше времени, молодого юнца без опыта сильных лиг?
Если хочешь, чтобы тебя дальше взяли в какой-нибудь клуб, хотя бы сейчас начни молчать)
Если ты хотел месяц назад продолжить, зачем ты критиковал финансовое положение "Барселоны", когда вы с Лапортой договорились этого не делать, и критиковал Виктора Роке, хотя ты сам его вызвал раньше времени, молодого юнца без опыта сильных лиг?
Если хочешь, чтобы тебя дальше взяли в какой-нибудь клуб, хотя бы сейчас начни молчать)
А после всего этого ещё и заявить: "...считаю результат хорошим"
И он ещё не понимает, за что его уволили... Или может всё же делает вид, что не понимает.
А после всего этого ещё и заявить: "...считаю результат хорошим"
И он ещё не понимает, за что его уволили... Или может всё же делает вид, что не понимает.
Дело в его психованности, он же заработал увольнение тем, что после победы (!!!) зачем-то раскритиковал Виктора Роке и финансовое положение "Барселоны", что, как пишут, он обещал не делать.
Там просто истеричка, его несёт и он сам себя закапывает, когда всё абсолютно идёт нормально. Лапорта думал, что, когда Хави оставят, он придёт в себя, но оказалось, что там припадок нервный, и он просто самовыпилился из "Барселоны", как бы не писали иное и не нападали на Лапорту.
Я вообще не понимаю тут нападок на Лапорту, он шизика должен терпеть, который весь сезон клуб ставит в нелепое положение обвинением всего вокруг, что движется, в неудачах команды (причём никто его и не просит это делать, все видят, что много молодёжи и т.п.).
Дело в его психованности, он же заработал увольнение тем, что после победы (!!!) зачем-то раскритиковал Виктора Роке и финансовое положение "Барселоны", что, как пишут, он обещал не делать.
Там просто истеричка, его несёт и он сам себя закапывает, когда всё абсолютно идёт нормально. Лапорта думал, что, когда Хави оставят, он придёт в себя, но оказалось, что там припадок нервный, и он просто самовыпилился из "Барселоны", как бы не писали иное и не нападали на Лапорту.
Я вообще не понимаю тут нападок на Лапорту, он шизика должен терпеть, который весь сезон клуб ставит в нелепое положение обвинением всего вокруг, что движется, в неудачах команды (причём никто его и не просит это делать, все видят, что много молодёжи и т.п.).