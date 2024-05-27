Хави: «Мне не нужно говорить о причинах или мотивах увольнения из „Барсы“»

не стал называть причины увольнения из «Барселоны». Слова специалиста приводит As со ссылкой на DAZN.

Мы хотели продолжать. Думали, что это ещё не конец. Ощущение противоречивое, потому что считаю результат хорошим. Я думаю, мы были на правильном пути, но в футболе есть такие вещи. Руководители призваны принимать решения. Мы выиграли два титула в очень неблагоприятной ситуации. Излишне говорить, что я желаю «Барсе» всего наилучшего. Реакция игроков — это мурашки по коже. Всё, что я сделал, вызвало землетрясение. Я не смог спокойно работать. Мы просили о стабильности месяц назад. Хотели работать, но нужно это принять.

Мне не нужно говорить о причинах или мотивах [увольнения]. Это зависит от президента.