Руни — главный тренер «Плимута»

Уэйн Руни назначен главным тренером «Плимут Аргайл».
Англичанин подписал с клубом трёхлетний контракт.
Футбол @ Soccer.ru © 2000-2024
При использовании материалов гиперссылка на www.soccer.ru обязательна
Вконтакте | Одноклассники | Комментарии | Результаты футбольных матчей | Скрыть счет
Как тренер, Руни очень низкого уровня.
Мои соболезнования болельщикам Плимута.
Ибо боссы Плимута, кажется, не ищут легких путей и готовы рискнуть на вылет.
Бирмингема Руни отправил вниз.
Совсем форму потерял.
Как тренер, Руни очень низкого уровня.
Мои соболезнования болельщикам Плимута.
Ибо боссы Плимута, кажется, не ищут легких путей и готовы рискнуть на вылет.
Бирмингема Руни отправил вниз.
Совсем форму потерял.