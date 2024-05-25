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Руни — главный тренер «Плимута»

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Алексей Богатов
Алексей Богатов
сегодня в 07:15
Пора Руни доверить уже мю,может вылетит в чемпшип
tq5ntpgmzw45
tq5ntpgmzw45
вчера в 19:15
Как обычно, провалится.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 19:02
Нельзя избежать неизбежного)))
Как тренер, Руни очень низкого уровня.
Мои соболезнования болельщикам Плимута.
Ибо боссы Плимута, кажется, не ищут легких путей и готовы рискнуть на вылет.
Бирмингема Руни отправил вниз.
Совсем форму потерял.
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 17:15
Может в этом клубе стрельнет, удачи ему!
eeytuw4395vf
eeytuw4395vf
вчера в 17:14
Очередной шанс в работе тренера Руни! Пожелаем ему удачи!!
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:12
Какой из него тренер?
112910415
112910415
вчера в 16:48
не звезда в тренерском деле !
Ironigor
Ironigor
вчера в 16:33
Руни можно пожелать только Удачи .
h9n5jkez89dh
h9n5jkez89dh
вчера в 15:32
У Руни это не первый клуб, как то тяжело ему даётся тренировать
shlomo2
shlomo2
вчера в 15:31
Пожелаем ему удач... пусть учится пока с этой командой.
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