МЮ и «Ман Сити» могут сыграть в еврокубках вместе с «Ниццей» и «Жироной»

УЕФА намерен дать добро на участие «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» в еврокубковых турнирах вместе с клубами, принадлежащими одним и тем же владельцам, при соблюдении определённых условий.
Манкунианцы выступят в следующем сезоне в Лиге Европы, а «горожане» — в Лиге чемпионов. Совладелец МЮ Джим Рэтклифф является главой компании INEOS, которой также принадлежит «Ницца», прошедшая квалификацию в ЛЕ. Владельцам МС — компании City Football Group, также принадлежит часть акций «Жироны», которая по итогам минувшего сезона попала в ЛЧ.
Ожидается, что Совет по финансовому контролю клубов (CFCB) примет решение в течение двух недель.
По правилам УЕФА, команды с общим владельцем не могут участвовать в одном еврокубковом турнире. Однако в прошлом году Союз европейских футбольных ассоциаций допустил «Милан» и «Тулузу», принадлежащих одному и тому же юридическому лицу, к участию в Лиге Европы после внесения французским клубом корректировок в руководстве.
Они даже в лиге Европы между собой встречались.
Я вообще не понимаю, зачем придумывать правила, а потом самим же искать пути обхода этих правил?
Они даже в лиге Европы между собой встречались.
Я вообще не понимаю, зачем придумывать правила, а потом самим же искать пути обхода этих правил?
Хоооо-орошо быть богатым и влиятельным)))
А правила придуманы для тех, кто может их нарушать.
Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас...(с)
После провала с Кристал Пэлас не думал, что у Юнайтед есть шансы на кубок.
Но игроки по дьявольски настроились, всем было что доказывать.
еще раз всех с победой и еврокубковым сезоном.
Не просто кубок забрали, но еще и Челси отправили в лигу конференций. ))
Ну не красота ли? Особо приятно было видеть САФа, поющего GGMU на церемонии награждения. (видеообзор смотрел буквально вчера)
Еще раз, результат финала Кубка Англии означает, что Юнайтед сразится с Сити в матче за Суперкубок Англии!!!
Насолили сразу 3-м клубам))) Челси с ЛЕ перешли Лигу Конференций,
Ньюкаслу с ЛК вовсе остался без еврокубков, Арсеналу с СА без СА.
Ждем успешного трансферного окна и с нетерпением нового сезона.
пора решать серьезные задачи.
Жироне тоже удачи и больших побед!
п.с.
Если Реал, Барсу и Ювентус до сих пор не выкинули из ЛЧ за Суперлигу,
то Сити тем более нет причин дисквалифицировать!
Никаких двойных стандартов, никаких)))
Хоооо-орошо быть богатым и влиятельным)))
А правила придуманы для тех, кто может их нарушать.
Не стоит прогибаться под изменчивый мир, пусть лучше он прогнется под нас...(с)
После провала с Кристал Пэлас не думал, что у Юнайтед есть шансы на кубок.
Но игроки по дьявольски настроились, всем было что доказывать.
еще раз всех с победой и еврокубковым сезоном.
Не просто кубок забрали, но еще и Челси отправили в лигу конференций. ))
Ну не красота ли? Особо приятно было видеть САФа, поющего GGMU на церемонии награждения. (видеообзор смотрел буквально вчера)
Еще раз, результат финала Кубка Англии означает, что Юнайтед сразится с Сити в матче за Суперкубок Англии!!!
Насолили сразу 3-м клубам))) Челси с ЛЕ перешли Лигу Конференций,
Ньюкаслу с ЛК вовсе остался без еврокубков, Арсеналу с СА без СА.
Ждем успешного трансферного окна и с нетерпением нового сезона.
пора решать серьезные задачи.
Жироне тоже удачи и больших побед!
п.с.
Если Реал, Барсу и Ювентус до сих пор не выкинули из ЛЧ за Суперлигу,
то Сити тем более нет причин дисквалифицировать!
Никаких двойных стандартов, никаких)))