МЮ и «Ман Сити» могут сыграть в еврокубках вместе с «Ниццей» и «Жироной»

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вчера, 13:00

УЕФА намерен дать добро на участие «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» в еврокубковых турнирах вместе с клубами, принадлежащими одним и тем же владельцам, при соблюдении определённых условий.

Манкунианцы выступят в следующем сезоне в Лиге Европы, а «горожане» — в Лиге чемпионов. Совладелец МЮ Джим Рэтклифф является главой компании INEOS, которой также принадлежит «Ницца», прошедшая квалификацию в ЛЕ . Владельцам МС — компании City Football Group, также принадлежит часть акций «Жироны», которая по итогам минувшего сезона попала в ЛЧ .

Ожидается, что Совет по финансовому контролю клубов (CFCB) примет решение в течение двух недель.