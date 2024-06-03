Моуриньо опустился на тренерское дно. До него в это море ныряли Луческу, Манчини и Зико

1717403863

вчера, 11:37

Великий тренер возглавил «Фенербахче».

От Жозе отказались в элитных лигах

Португальца считают «сбитым лётчиком» клубы АПЛ и Бундеслиги, Ла Лиги и даже Лиги 1, где ему могли поручить не только ПСЖ . Хотя «Рома» выиграла еврокубок, Моуриньо не нашёл себе новый гранд. «Фенербахче» выиграл гонку с командами из Саудовской Аравии, Жозе не захотел падать настолько низко. Идеальным местом для тренера стала бы работа в сборной, но Моуриньо испугался возглавлять команду Бразилии. Давление будет ещё выше, чем в Турции, а масштаб иной – Кубок Америки и чемпионат мира.

Великим важно уметь остановиться, но вряд ли дерзкий Жозе сможет это сделать. Один из самых титулованных тренеров в истории поработает в Турции, в одной из самых скандальных лиг в футбольной Европе. С другой стороны, португалец не напоминает пока Андреса Иньесту. Не знаем, что произошло с великим испанским чемпионом, но докатился до вылета из чемпионата ОАЭ . Год назад чемпион мира и Европы настолько слабо играл в Японии, что «Виссел Кобе» отказался продлить с 40-летним плеймейкером контракт.

Но рядом с Иньестой не нашлось человека, который сказал бы: «Хватит». Мудрее поступает Кроос. Сборная Германии и лично тренер Нагельсманн могут испортить легенде «Реала» прощание с футболом на Евро-2024. Но на клубном уровне Тони ушёл с победным ассистом в финале Лиги чемпионов. Получилось красиво. А вот непризнание, что пора остановиться, со стороны всегда смотрится немного грустно. Уже выросла категория фанатов футбола, которые были младенцами, когда Моуриньо выигрывал Лигу чемпионов с «Порту».

Они скорее помнят неудачи Жозе, чем его триумфы с «драконами», «Челси» или «Интером». А поскольку даже в «Роме» устали мириться с «побочными эффектами» работы с Моуриньо – помимо побед, хватало поражений, как и устаревших подходов к тренерской работе, то не удивляет отказ «Баварии» и остальных проблемных грандов от португальского хулигана. А вот для Турции это подходящий тренер. В «Фенербахче» хотят не только отобрать трон у «Галатасарая», но также намереваются показать себя в европейских кубках.

«Фенербахче» провёл сезон без трофеев

И с огромным количеством скандалов. В год 100-летия Турецкой республики фанаты «Фенербахче» выступили против проведения матча за Суперкубок страны против «Галатасарая» в Саудовской Аравии. Дополнительно их разозлил запрет местного принца на использование изображения Ататюрка, отца турецкого государства. Также шейхи хотели, чтобы до начала матча за Суперкубок Турции прозвучал гимн Саудовской Аравии. Не стоит забывать и о драке игроков «Фенербахче» и фанатов «Трабзонспора» — тренеру стамбульцев тогда разбили голову.

Команда Исмаила Картала накануне финала Суперкубка готовилась к важному матчу плей-офф Лиги конференций против «Олимпиакоса». Попросили перенести внутренний матч на более раннюю дату, но получили отказ. В результате бойкотировали финал. Выпустили юниоров, пропустили от Икарди на первой минуте и ушли с поля. Жест ничем не помог, ведь голкипер «Олимпиакоса» позже выиграл серию пенальти у турок. В результате греки с первым в истории страны еврокубком – обыграли в финале «Фиорентину», а «Фенербахче» без трофеев.

В чемпионате шли с «Галатасараем» вровень, набрали 99 очков. Проиграли лишь один поединок, но сосед оказался ещё злее. У оппонента 102 пункта в таблице, а «Фенербахче» не спасла даже сильная атака – забили 99 голов в чемпионате. Картал хорошо тренировал команду, которую подхватил после отъезда Жезуша в Саудовскую Аравию на заработки. Но вряд ли главный тренер был главной проблемой «Фенербахче». Важнее странное руководство клуба, вечные скандалы в турецком футболе и завышенные требования болельщиков.

В Суперлиге любят именитых тренеров

Луческу более двадцати лет тому назад покорял турецкую Суперлигу с «Галатасараем» и «Бешикташем». Но у румына хватало и неудачных матчей в турецкой лиге. А рекордсмен по играм среди иностранцев – немец Кристоф Даум, становился первым с «Бешикташем» и «Фенербахче». У Георге Хаджи не получилось стать успешным тренером в Турции, но румын не элитный наставник. Итальянец Монтелла мариновал Дзюбу на лавке, а сейчас возглавляет национальную команду, но в чемпионате Винченцо себя не показал.

Действующий чемпион Европы Манчини не смог сделать «Галатасарай» чемпионом Турции. А вот у бразильца Зико есть давнишняя победа с «Фенербахче». В турецком футболе любят иностранцев, которые приезжают и побеждают. И не любят тех, у кого не получается позже продержаться на высоком уровне, ведь именно это в Турции сделать сложнее всего. Слишком эмоциональные руководители клубов, футболисты и невероятно много ветеранов, которым сложно показывать стабильный футбол из года в год.

Моуриньо нужно обыграть «Галатасарай» Окана Бурука. Другой португалец Жезуш не справился с задачей, хотя у «Фенербахче» много знаменитостей в составе. У стамбульцев есть сербский форвард Тадич и хорватский голкипер Ливакович. Был защитник Бонуччи, но чемпион Европы решил завершить карьеру. Зато в заявке форвард Джеко, хавбек Фред из МЮ и Шиманьски, бывший игрок «Динамо». Звёзды захотят работать с Моуриньо. Турецкие футболисты тоже неплохие, но у «Фенербахче» сейчас мало сборников.

Зато был воспитанник клуба Гюлер. Плеймейкер не сыграл в Лиге чемпионов ни минуты за «Реал», но тискал на днях блестящий кубок чемпионов. Жозе оставил подобные свидания в прошлом. И хотя для португальца Турция – личное тренерское дно, в целом местный футбол интересный, особенно если находишься внутри процессов. Безумие чистой воды, все всех ненавидят из-за любви к футболу. Жозе вряд ли будет скучать, ведь он тоже обожает провокации, уловки и будет в Турции, у берегов Чёрного моря, как акула в воде.