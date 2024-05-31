100 млн евро на трансферы и топ-тренер. «Милан» вступает в большую перестройку

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вчера, 16:36

Фонсеке предстоит много работы.

Серебряный призёр Серии А уже выстроил планы на межсезонье. «Милану» предстоят крупная трансферная кампания и поиски нового тренера – клуб хочет вернуться в чемпионские разборки.

Результатов при Пиоли оказалось мало

Стефано стал заложником чемпионства в сезоне-2021/22. Оно не совсем адекватно отображало объективное положение «россонери», но вписывалось в идею поступательного прогресса команды – взяли «скудетто» на третий сезон с Пиоли, значит, доросли.

На деле команде надо было повзрослеть и обзавестись новыми топ-исполнителями – наступил откат. Минувшим летом миланцы уже потратились на рынке, закупив парочку игроков «Челси», вингеров и центрхава. При этом потеряли системообразующего опорника Сандро Тонали.

Понятно, что негативный шлейф от сезона превалирует – команда неожиданно провалилась в группе смерти ЛЧ с «Боруссией», «Ньюкаслом» и ПСЖ , в ЛЕ должна была бороться за финал – вылетела в четвертьфинале, ещё и от «Ромы».

А в Серии А ещё в октябре отпустила «Юве» и «Интер» в чемпионской гонке – на 2-ю строчку «россонери» вернулись, когда речь шла только о борьбе за серебро. И удалось это на фоне кошмарной формы туринцев. Слишком многое в минувшем сезоне говорило не в пользу Пиоли – в итоге с ним попрощались, как только завершился розыгрыш Серии А.

Будут серьёзные вливания

Ранее «Милан» уже потратил больше 100 миллионов евро на усиление. Теперь готовы вложить ещё 100 миллионов – средства получилась выделить благодаря доходам от участия в ЛЧ и трансфера Де Кетеларе в «Аталанту» (более 20 миллионов евро), сумма может увеличиться в случае дальнейших продаж.

На этот раз необходимо перестроиться под нового тренера, подготовить для него костяк. На эти деньги «россонери» собираются подписать четырёх исполнителей. Прежде всего нужна замена Оливье Жиру на острие – французский форвард отправится доигрывать в МЛС . Также необходимо усиление в центр и на фланги обороны, в опорную зону.

В преемники Жиру «Милан» рассматривают Джошуа Зиркзее, который провёл неплохой сезон за «Болонью». Правда, стоить будет дорого – в контракте прописаны отступные в размере 40 млн евро, к тому же внутренние трансферы всегда дороже, чем в другой чемпионат. Опорника присмотрели в «Монако» — там приглянулся Юссуф Фофана.

Линию обороны собираются усилить бразильцами из АПЛ : Игорем Жулио («Брайтон») и Эмерсоном («Тоттенхэм»). Последнего готов отпустить Постекоглу – тот не всегда попадает в стартовый состав «шпор». Но стоит учитывать, что в Серии А не такой высокий темп, так что защитники могут раскрыться по-новому.

Фаворитом называли Конте – Антонио теперь ближе к «Наполи»

За амбициозного итальянца выступал Златан Ибрагимович – после завершения карьеры швед стал старшим советником владельцев и высшего руководства «Милана». Экс-футболист был стержнем чемпионского «Милана» — и, вероятно, считал, что такого стержня команде сейчас не хватает. В Антонио улавливается похожий характер – и Златан активно продвигал идею с его назначением. Конте привил бы команде менталитет победителей, которого пока не хватает.

По слухам, стороны были довольно близки к заключению соглашения. Но сейчас менеджер гораздо ближе к Неаполю – президент «Наполи» Аурелио Де Лаурентис огласит итог переговоров в ближайшие дни.

А «россонери» осталось переключиться на других кандидатов. В апреле выбирали между двумя кандидатами: Хуленом Лопетеги и Паулу Фонсекой. Первый отдыхал после работы в «Вулверхэмптоне», второй заканчивает период сотрудничества с «Лиллем». Правда, вариант с Хуленом фанаты «Милана» восприняли в штыки, да и параллельно испанец договаривался с «Вест Хэмом». Остановились на Фонсеке.

Португалец подошёл руководству сразу по нескольким аспектам. Он чаще ставит игру в схеме «4-2-3-1» — команде не придётся перестраиваться. Знаком с итальянским чемпионатом – с 2019-го по 2021 год работал с «Ромой». И готов к игре на 2 фронта – пробивался в плей-офф ЛЧ с «Шахтёром», доходил до полуфинала ЛЕ с «Ромой», недавно был четвертьфинал ЛК с «Лиллем».

По последним данным, стороны уже согласовали все детали контракта. Соглашение будет рассчитано на 2 года с опцией продления на ещё один сезон, зарплата – 3 млн евро в год. Объявить собираются после сегодняшнего товарищеского матча с «Ромой».

Желание сделать лучше может только навредить

Всё ещё сложно отделаться от ощущения, что с отставкой Пиоли стоило повременить. У специалиста был не самый сбалансированный состав – Леау остался игроком момента, в центре поля не хватало креативного центра (Адли, Рейндерс не могут этого дать в полной мере). При этом по сравнению с предыдущим сезоном всё же виден прогресс. И команда точно прошла стадию кризиса.

Теперь же отстраивать коллектив придётся заново, с новым тренером. Фонсеке – вполне вероятно – придётся бороться и с кадровыми потерями. Если «Бавария» отпустит Дэвиса в «Реал» (вопрос считался уже решённым), никто не сможет помешать ей забрать Тео Эрнандеса у «Милана». Плюс уже обозначенная потеря Оливье Жиру, который даже в 37 не выпадал из стартовой обоймы. Добавить к этому нестабильного Леау (может так и не вернуть лучшую форму) и травматичного Пулишича (в этом сезоне обошлось – нет уверенности за следующий). «Россонери» остаётся надеяться, что разобранный пазл снова сложится.