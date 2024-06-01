Роналду не смог сдержать слёз после поражения в финале Кубка Короля

«Аль-Наср» уступил «Аль-Хилялю» в финальном матче Кубка Короля Саудовской Аравии (1:1, 4:5 по пенальти).
После игры нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду заплакал. Его успокаивали партнёры по команде.
«Аль-Наср» уступил «Аль-Хилялю» в финальном матче Кубка Короля Саудовской Аравии (1:1, 4:5 по пенальти).
После игры нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду заплакал. Его успокаивали партнёры по команде.
И чтобы на эти слезы ответил Станиславский?))
И чтобы на эти слезы ответил Станиславский?))
У дырявой принцессы в очередной раз отобрали игрушку, которую она хотела себе и она закатила истерику и опять же её успокаивает окружение.
Принцессе нужен релакс на яхте со старыми друзьями, как она любит делать, вот увидите туда и стартанёт.
Как он жалок, но жалости нет, есть только презрение к подобным.
У дырявой принцессы в очередной раз отобрали игрушку, которую она хотела себе и она закатила истерику и опять же её успокаивает окружение.
Принцессе нужен релакс на яхте со старыми друзьями, как она любит делать, вот увидите туда и стартанёт.
Как он жалок, но жалости нет, есть только презрение к подобным.