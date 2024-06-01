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Роналду не смог сдержать слёз после поражения в финале Кубка Короля

сегодня, 01:00

«Аль-Наср» уступил «Аль-Хилялю» в финальном матче Кубка Короля Саудовской Аравии (1:1, 4:5 по пенальти).

После игры нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду заплакал. Его успокаивали партнёры по команде.

Роналду не смог сдержать слёз после поражения в финале Кубка Короля Роналду не смог сдержать слёз после поражения в финале Кубка Короля

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Все комментарии
Шишанутый
Шишанутый
сегодня в 12:17
Не везет Аль-Насру в этом сезоне. Из Лч вылетели по серии пенальти и в кубке тоже по пенальти проиграли. Надо лучше тренеровать пенальти партнерам в Аль-Насре.
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 10:12
"Рыдает петушиными слезами"
Karkaz
Karkaz ответ Elliada_ (раскрыть)
сегодня в 09:22
Он просто не тот клуб выбрал. Самый стабильный и лучший клуб в последние 5-6 лет в СА это Аль Хиляль, при чём они и в азиатской ЛЧ хорошо играют, вот туда ему надо было переходить. Как типа в своё время в Ювентус.
y37bdkg8xntv
y37bdkg8xntv
сегодня в 08:59
Что мало зеркал было вокруг тебя?Вообще вчерашний матч напомнил судейство в полуфинале Африканской ЛЧ,там тоже судья душил Аль Хиляль,зато зрители Саудовской Аравии воочию убедились что стоят из себя судьи из Аргентины!!!Стыд и позор .
УЕСКА
УЕСКА
сегодня в 08:55, ред.
На Евро тоже плакать будет. Три года без трофеев. Пора заканчивать карьеру. МЮ и то трофей выиграл в этом сезоне.
happy 50
happy 50 ответ 73erxq3refq3 (раскрыть)
сегодня в 08:39
Если б все его партнеры так на игру были заряжены как он.А то выгнали его из МЮ,А РЕЗУЛЬТАТА ВСЕ РАВНО НЕТ.Потом Санчо выгнали-все равно результата нет.Тоже восхищаюсь его профессионализмом
Cympak-05
Cympak-05 ответ VeniaminS (раскрыть)
сегодня в 08:39
Пережить можно и поражения в финале ЧМ. Но все таки обидно с его именем пока не один трофей не взять. ( Тем более когда твой самый ярый конкурент за меньшее время хотя бы какой то но кубок выиграл )
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:22
Жалко конечно остаться без Кубка Короля,но и это можно пережить - это точно !
sv_1969
sv_1969 ответ Рыжик-Мурыжик (раскрыть)
сегодня в 08:21
Наверное сказал бы что не верю)
73erxq3refq3
73erxq3refq3
сегодня в 08:05
Криш мастер и радует что он до сих пор заряжен только на победу и на завоевание трофеев
Elliada_
Elliada_
сегодня в 08:01
Ну и кто говорил, что трофеи ему не важны? Как его оправдывали, когда в очередной раз он оставался без трофея. Слезы говорят сами за себя. 3 года без трофеев и он был бы рад даже вшивому Кубку, но в очередной раз он доказал, что не тащер.
Василий 50
Василий 50
сегодня в 07:34
Просто он всегда переживает за результат
Против ЦСКА
Против ЦСКА
сегодня в 07:32
Просто соперник реально сильнее
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 07:24, ред.
Так хотел рекорд и славы, аж слез не удержал.Как в 3 годика-хотел игрушку, но не дали.
И чтобы на эти слезы ответил Станиславский?))
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:11
Ну не знаю!В его то возрасте! А мож и правда так переживает?)))
Imrebellion
Imrebellion
сегодня в 06:02
Говорят он был уж слишком сломлен. Неужто ему всё это так надо в 40 лет?? Контракт обязывает??
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 05:51
И тут россиянин Малком уделал дайвера-пенальтиста🤣
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 05:04
Хороший игрок всегда хорош..м в Зените и Аль Хиляль. Так что поздравим нашего Малеома с победой. Он же гражданин РФ.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 04:48, ред.
Собственно ничего нового.
У дырявой принцессы в очередной раз отобрали игрушку, которую она хотела себе и она закатила истерику и опять же её успокаивает окружение.
Принцессе нужен релакс на яхте со старыми друзьями, как она любит делать, вот увидите туда и стартанёт.
Как он жалок, но жалости нет, есть только презрение к подобным.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 02:59
Обидно... досадно...не плачь...в 40 лет жизнь только начинается...
Не Эго Ист
Не Эго Ист
сегодня в 02:33
Не верю главной плаксе мирового футбола.. Но репетиция очередных крокодильих слёз перед ЧЕ прошла удачно.. А-ха-ха-ха.. 😭🚑🤡
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