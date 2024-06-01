«Ювентус» официально отказался от идеи участия в Суперлиге

«Ювентус» отказался от идеи участия в Суперлиге и хочет вновь вернуться в Европейскую ассоциацию клубов ( ECA ). Об этом сообщил президент ПСЖ и председатель ECA в ходе заседания данной организации.

Я начинаю встречу с очень важной новости — после нескольких встреч с руководством и владельцами „Ювентуса" я рад сообщить, что „Ювентус" подал запрос на повторное вступление в ECA , что будет официально оформлено в ближайшее время.