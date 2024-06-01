«Ювентус» официально отказался от идеи участия в Суперлиге

«Ювентус» отказался от идеи участия в Суперлиге и хочет вновь вернуться в Европейскую ассоциацию клубов (ECA). Об этом сообщил президент ПСЖ и председатель ECA Нассер Аль-Хеллаифи в ходе заседания данной организации.
Я начинаю встречу с очень важной новости — после нескольких встреч с руководством и владельцами „Ювентуса" я рад сообщить, что „Ювентус" подал запрос на повторное вступление в ECA, что будет официально оформлено в ближайшее время.
Двери ECA всегда открыты для клубов, которые верят в коллективные интересы, прогрессивные реформы и конструктивную работу со всеми заинтересованными сторонами — мы рады, что «Ювентус» вновь присоединится к европейской футбольной семье.
Стоит отметить, что на заседании исполнительного комитета ECA присутствовали президент УЕФА Александер Чеферин и генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрём.
Ждём слёзы разочарования Переса.
Следующей командой будет Барса и под конец и сам Реал смирится со своей участью.
Изначально проект суперлиги был обречён на провал.
Я об этом сразу говорил, но мне пытались доказать обратное.
Ну, что когда стартует суперлига?
Сразу с финала Реал-Барса?
Ждём слёзы разочарования Переса.
Следующей командой будет Барса и под конец и сам Реал смирится со своей участью.
Изначально проект суперлиги был обречён на провал.
Я об этом сразу говорил, но мне пытались доказать обратное.
Ну, что когда стартует суперлига?
Сразу с финала Реал-Барса?