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«Ювентус» официально отказался от идеи участия в Суперлиге

вчера, 16:36

«Ювентус» отказался от идеи участия в Суперлиге и хочет вновь вернуться в Европейскую ассоциацию клубов (ECA). Об этом сообщил президент ПСЖ и председатель ECA Нассер Аль-Хеллаифи в ходе заседания данной организации.

Я начинаю встречу с очень важной новости — после нескольких встреч с руководством и владельцами „Ювентуса" я рад сообщить, что „Ювентус" подал запрос на повторное вступление в ECA, что будет официально оформлено в ближайшее время.

Двери ECA всегда открыты для клубов, которые верят в коллективные интересы, прогрессивные реформы и конструктивную работу со всеми заинтересованными сторонами — мы рады, что «Ювентус» вновь присоединится к европейской футбольной семье.

Стоит отметить, что на заседании исполнительного комитета ECA присутствовали президент УЕФА Александер Чеферин и генеральный секретарь ФИФА Маттиас Графстрём.

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Все комментарии
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 17:22
Ещё недавно многие фанаты суперлиги, в основном Реала, Барсы и Юве радовались непонятным вердиктам ничего не решающих судов Мадрида, а тут раз и Юве сам отказался от "миража в пустыне" суперлиги.
Ждём слёзы разочарования Переса.
Следующей командой будет Барса и под конец и сам Реал смирится со своей участью.
Изначально проект суперлиги был обречён на провал.
Я об этом сразу говорил, но мне пытались доказать обратное.
Ну, что когда стартует суперлига?
Сразу с финала Реал-Барса?
112910415
112910415
вчера в 17:09
так Суперлигу и похоронили ...
STVA 1
STVA 1
вчера в 16:48
похоже не будет никакой суперлиги
scngh7akrs9r
scngh7akrs9r
вчера в 16:48
Просто запугали Ювентус и они решили умерить свой пыл
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 16:47
Как девушка лёгкого поведения, сама не знает чего хочет...
Гость
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