Главный тренер олимпийской сборной Франции Тьерри Анри обнародовал предварительный список игроков для участия в летней домашней Олимпиаде. В нём нет нападающего ПСЖ, который сегодня будет представлен в качестве игрока «Реала», Килиана Мбаппе.
Вратари: Лукас Шевалье («Лилль»), Гийом Ресте («Тулуза»), Обед Нкамбадио («Париж»), Робин Риссе («Страсбур»).
Защитники: Бафоде Диаките («Лилль»), Максим Эстев («Бёрнли»), Брэдли Локо («Брест»), Кастелло Люкеба («РБ Лейпциг»), Килианн Сильдиллия («Фрайбург»), Адриэн Трюффе («Ренн»), Лени Йоро («Лилль»).
Полузащитники: Манье Аклиуше («Монако»), Жорис Шотар («Монпелье»), Дезире Дуэ («Ренн»), Куадио Ману Коне («Боруссия» Мёнхенгладбах), Кефрен Тюрам-Ульен («Ницца»), Энцо Мийо («Штутгарт»), Лесли Чимуана Угочукву («Челси»), Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ).
Нападающие: Брэдли Баркола (ПСЖ), Майкл Олисе («Кристал Пэлас»), Арно Калимуендо Муинга («Ренн»), Александр Ляказетт («Лион»), Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас»), Матис Тель («Бавария»).
Также Анри высказался о ситуации с Мбаппе.
Нельзя подводить черту и терять надежду. Мы не знаем, что произойдёт, но я обязан предоставить вам актуальный список игроков на данный момент. Он может меняться, но мы должны дать его, чтобы футболисты могли подготовиться. Дверь ни перед кем не закрыта. Я спрашиваю игрока (готов ли они сыграть на Олимпиаде), получаю ответ и ухожу. Последний раз я получал столько отказов, когда учился в колледже!
Интересно, через сколько лет белые французы исчезнут, как этническая группа?)
Интересно, через сколько лет белые французы исчезнут, как этническая группа?)
сразу запретил черепашке съездит в Париж на домашнюю Олимпиаду.
еще один проигрыш недопустим. Мбаппе хватит Евро. Здесь точно Месси не будет.
А впереди голосование на ЗМ. А это возможный Триумвират Реала.
Зато за Францию сыграет вратарь Обед Нкамбадио, не хватает Ужина.
сразу запретил черепашке съездит в Париж на домашнюю Олимпиаду.
еще один проигрыш недопустим. Мбаппе хватит Евро. Здесь точно Месси не будет.
А впереди голосование на ЗМ. А это возможный Триумвират Реала.
Зато за Францию сыграет вратарь Обед Нкамбадио, не хватает Ужина.