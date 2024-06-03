Мбаппе не сыграет на домашней Олимпиаде

Главный тренер олимпийской сборной Франции обнародовал предварительный список игроков для участия в летней домашней Олимпиаде. В нём нет нападающего ПСЖ , который сегодня будет представлен в качестве игрока «Реала», .

Вратари: («Лилль»), («Тулуза»), («Париж»), («Страсбур»).

Защитники: («Лилль»), («Бёрнли»), («Брест»), («РБ Лейпциг»), («Фрайбург»), («Ренн»), («Лилль»).

Полузащитники: («Монако»), («Монпелье»), («Ренн»), («Боруссия» Мёнхенгладбах), («Ницца»), («Штутгарт»), («Челси»), ( ПСЖ ).

Нападающие: ( ПСЖ ), («Кристал Пэлас»), Арно Калимуендо Муинга («Ренн»), («Лион»), («Кристал Пэлас»), («Бавария»).

Также Анри высказался о ситуации с Мбаппе.

Нельзя подводить черту и терять надежду. Мы не знаем, что произойдёт, но я обязан предоставить вам актуальный список игроков на данный момент. Он может меняться, но мы должны дать его, чтобы футболисты могли подготовиться. Дверь ни перед кем не закрыта. Я спрашиваю игрока (готов ли они сыграть на Олимпиаде), получаю ответ и ухожу. Последний раз я получал столько отказов, когда учился в колледже!