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Мбаппе не сыграет на домашней Олимпиаде

вчера, 13:00

Главный тренер олимпийской сборной Франции Тьерри Анри обнародовал предварительный список игроков для участия в летней домашней Олимпиаде. В нём нет нападающего ПСЖ, который сегодня будет представлен в качестве игрока «Реала», Килиана Мбаппе.

Вратари: Лукас Шевалье («Лилль»), Гийом Ресте («Тулуза»), Обед Нкамбадио («Париж»), Робин Риссе («Страсбур»).

Защитники: Бафоде Диаките («Лилль»), Максим Эстев («Бёрнли»), Брэдли Локо («Брест»), Кастелло Люкеба («РБ Лейпциг»), Килианн Сильдиллия («Фрайбург»), Адриэн Трюффе («Ренн»), Лени Йоро («Лилль»).

Полузащитники: Манье Аклиуше («Монако»), Жорис Шотар («Монпелье»), Дезире Дуэ («Ренн»), Куадио Ману Коне («Боруссия» Мёнхенгладбах), Кефрен Тюрам-Ульен («Ницца»), Энцо Мийо («Штутгарт»), Лесли Чимуана Угочукву («Челси»), Уоррен Заир-Эмери (ПСЖ).

Нападающие: Брэдли Баркола (ПСЖ), Майкл Олисе («Кристал Пэлас»), Арно Калимуендо Муинга («Ренн»), Александр Ляказетт («Лион»), Жан-Филипп Матета («Кристал Пэлас»), Матис Тель («Бавария»).

Также Анри высказался о ситуации с Мбаппе.

Нельзя подводить черту и терять надежду. Мы не знаем, что произойдёт, но я обязан предоставить вам актуальный список игроков на данный момент. Он может меняться, но мы должны дать его, чтобы футболисты могли подготовиться. Дверь ни перед кем не закрыта. Я спрашиваю игрока (готов ли они сыграть на Олимпиаде), получаю ответ и ухожу. Последний раз я получал столько отказов, когда учился в колледже!

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 15:18
быть того не может !?
Locomotive Breath
Locomotive Breath
вчера в 14:03
Не поленился и ради интересу посчитал, сколько же загорелых "французов" в олимпийской сборной. Итого: 20. Не считая тренерский штаб.
Интересно, через сколько лет белые французы исчезнут, как этническая группа?)
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ shlomo (раскрыть)
вчера в 13:55
Перес, как узнал, что Месси решил участвовать в Олимп. играх,
сразу запретил черепашке съездит в Париж на домашнюю Олимпиаду.
еще один проигрыш недопустим. Мбаппе хватит Евро. Здесь точно Месси не будет.
А впереди голосование на ЗМ. А это возможный Триумвират Реала.
Зато за Францию сыграет вратарь Обед Нкамбадио, не хватает Ужина.
shlomo
shlomo
вчера в 13:18
О как.. а разговоров было что он прямо хочет выиграть Олимпиаду..
Гость
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