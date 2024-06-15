В «Локомотиве» объяснили, почему Миранчуку предложено снизить зарплату

Председатель совета директоров «Локомотива» рассказал, почему полузащитнику по новому контракту предлагается пойти на понижение зарплаты.

Контракт с Антоном — до конца июня. Поэтому мы ещё можем продолжить работу.

Дело в том, что предыдущий контракт с Антоном был подписан ещё в 2019 году. Давайте посмотрим объективно — тогда была другая жизнь, другие возможности и другая ситуация в российском футболе в принципе. Сегодня таких контрактов практически нет. Надо жить и работать именно здесь и сейчас.