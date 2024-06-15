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В «Локомотиве» объяснили, почему Миранчуку предложено снизить зарплату

вчера, 14:22

Председатель совета директоров «Локомотива» Юрий Нагорных рассказал, почему полузащитнику Антону Миранчуку по новому контракту предлагается пойти на понижение зарплаты.

Контракт с Антоном — до конца июня. Поэтому мы ещё можем продолжить работу.

Дело в том, что предыдущий контракт с Антоном был подписан ещё в 2019 году. Давайте посмотрим объективно — тогда была другая жизнь, другие возможности и другая ситуация в российском футболе в принципе. Сегодня таких контрактов практически нет. Надо жить и работать именно здесь и сейчас.

Ранее агент игрока Вадим Шпинёв сообщил о том, что прорабатываются варианты продолжения карьеры в другом клубе.

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Все комментарии
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 16:49
обычно предлагают снизить контракт игрокам после 30-35 лет, а Миранчуку только 28 я бы на его месте перешёл в другой московский клуб или в Турцию или Грецию
пират Елизаветы
пират Елизаветы ответ STVA 1 (раскрыть)
вчера в 16:25
снизить сам себе зарплату для "элиты" означает разрушение их властной пирамиды...представь картину, сидят на вершине пирамиды жирные нагорных и снисходительно смотрят со своего олимпа, как у подножья ихней пирамиды обыватели пытаются взобраться наверх!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 16:07
Короче...Тикнизян, Миранчук, Глушенков, Дзюба на чемоданах...
Кто играть то будет???
Scorp689
Scorp689
вчера в 15:47
За похлёбку пускай работают...
ABir
ABir
вчера в 15:42
Ответ прост, просто таких грошей больше нема на таких игроков
jphzvfgy2z34
jphzvfgy2z34
вчера в 15:41
Это объяснение может быть полезным для понимания причин, по которым «Локомотив» предложил Антону Миранчуку понижение зарплаты.
adekvat
adekvat
вчера в 15:32
Не надо меня лечить, подумал Антон и ушел в другой клуб.
ermak6848
ermak6848
вчера в 15:21
Пора в фк ЗЕНИТ переходить на сезон - другой. И зарплата и Титулы заработает , пока Богданыч рулит.
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 15:09
У него зп больше чем у игроков в Италии
STVA 1
STVA 1
вчера в 14:26
Интересно он сам себе не хочет снизить зРяплату? При это я понимаю что игроки получают необоснованно много по отношению к людям которые пашут и приносят пользу в разы больше
Гость
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