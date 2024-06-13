Эррера продлил контракт с «Атлетиком»

Хавбек Андер Эррера подписал новый договор с «Атлетиком».
Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года.
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и Андер Эррера один из важных игроков в этой системе.
как и братья Уильямс. еще нравится игра форварда Горка Гурусета.
а Икер Муниаин, легенда Атлетика!!!
как же прекрасно, что баски наконец выиграли первый большой трофей
с 1984-го.
40 лет без трофей..и вот Кубок Испании забирают баски.
и Андер Эррера один из важных игроков в этой системе.
как и братья Уильямс. еще нравится игра форварда Горка Гурусета.
а Икер Муниаин, легенда Атлетика!!!
как же прекрасно, что баски наконец выиграли первый большой трофей
с 1984-го.
40 лет без трофей..и вот Кубок Испании забирают баски.