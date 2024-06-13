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Эррера продлил контракт с «Атлетиком»

вчера, 20:52

Хавбек Андер Эррера подписал новый договор с «Атлетиком».

Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2025 года.

Эррера продлил контракт с «Атлетиком»

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jbpbqangpr9x
jbpbqangpr9x
сегодня в 01:10
Ценный персонаж для матрасников
r855yvyubcsb
r855yvyubcsb
сегодня в 01:09
Почему бы и нет?
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 23:09
Вальверде и Атлетик Бильбао это уникальная совместимость.
и Андер Эррера один из важных игроков в этой системе.
как и братья Уильямс. еще нравится игра форварда Горка Гурусета.
а Икер Муниаин, легенда Атлетика!!!
как же прекрасно, что баски наконец выиграли первый большой трофей
с 1984-го.
40 лет без трофей..и вот Кубок Испании забирают баски.
sv_1969
sv_1969
вчера в 21:29
Значит все устраивает обе стороны
drug01
drug01
вчера в 21:20
Атлетик отличная команда и Андер своей игрой принесёт большую пользу
Гость
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