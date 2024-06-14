Хуммельс покинул дортмундскую «Боруссию»

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вчера, 14:23

Дортмундская «Боруссия» объявила об уходе защитника .

Такое решение было принято в результате разговора игрока с генеральным директором клуба по спорту и спортивным директором .

Хуммельс провёл за дортмундцев в общей сложности более 13 лет (с мая 2016 по июнь 2019 играл в «Баварии»). Вместе с «Боруссией» он дважды становился чемпионом Германии (2010/11, 2011/12), выигрывал Кубок Германии (2011/12, 2020/21), Суперкубок Германии (2013, 2014) и два раза выходил в финал Лиги чемпионов (2012/13, 2023/24).