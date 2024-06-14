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Хуммельс покинул дортмундскую «Боруссию»

вчера, 14:23

Дортмундская «Боруссия» объявила об уходе защитника Матса Хуммельса.

Такое решение было принято в результате разговора игрока с генеральным директором клуба по спорту Ларсом Риккеном и спортивным директором Себастьяном Келем.

Хуммельс провёл за дортмундцев в общей сложности более 13 лет (с мая 2016 по июнь 2019 играл в «Баварии»). Вместе с «Боруссией» он дважды становился чемпионом Германии (2010/11, 2011/12), выигрывал Кубок Германии (2011/12, 2020/21), Суперкубок Германии (2013, 2014) и два раза выходил в финал Лиги чемпионов (2012/13, 2023/24).

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Все комментарии
3rksupgj2bst
3rksupgj2bst
вчера в 17:46
И куда теперь?
5a269p2cuvc3
5a269p2cuvc3
вчера в 17:42
Правильное решение...
Вещий
Вещий
вчера в 16:39
13 лет Хуммельса в «Боруссии» (с перерывом) закончены совсем. Матс попрощался с Дортмундом : «Этот клуб с его болельщиками – нечто особенное, а для меня – нечто большее»....
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:47
понимаю боссов БД.
в команде был конфликт между Терзича и Ройс-Хуммельс.
токсичная обстановка смогла разлагать все вокруг.
Ройс ушел.
Терзич уволился.
Хуммельс на выход.
Ждем нового тренера - Нури Шахин.
и новой Боруссии.
AgamagA_______
AgamagA_______
вчера в 14:39
Легенда Дортмунда решил покинуть клуб. Куда дальше двинется? На заработки в СА?
Гость
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