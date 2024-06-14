«Акрон» покинул лучший бомбардир в истории клуба на профессиональном уровне

Нападающий Андрес Понсе покидает «Акрон».
Клуб решил не продлевать истекающий с венесуэльским игроком в июне контракт.
Форвард выступал за тольяттинскую команду с января 2023 года. В общей сложности он провёл в её составе 57 матчей, забил 18 мячей и сделал 4 результативные передачи, став лучшим бомбардиром в истории «Акрона» на профессиональном уровне.
помню его нелепое исполнение пенальти в матче Ахмат - Ротор.
но штанге было обидно за такой удар.
помню его нелепое исполнение пенальти в матче Ахмат - Ротор.
но штанге было обидно за такой удар.