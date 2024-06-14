Soccer.ru
ГлавнаяНовостиКонтрактыРоссия. Премьер-Лига 2024/2025

«Акрон» покинул лучший бомбардир в истории клуба на профессиональном уровне

вчера, 15:27

Нападающий Андрес Понсе покидает «Акрон».

Клуб решил не продлевать истекающий с венесуэльским игроком в июне контракт.

Форвард выступал за тольяттинскую команду с января 2023 года. В общей сложности он провёл в её составе 57 матчей, забил 18 мячей и сделал 4 результативные передачи, став лучшим бомбардиром в истории «Акрона» на профессиональном уровне.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
ОфициальноХуммельс покинул дортмундскую «Боруссию»
Вчера, 14:23
Официально«Эвертон» продлил контракт с рекордсменом клуба по числу матчей в АПЛ
Вчера, 13:54
ОфициальноТульский «Арсенал» сообщил об уходе пятерых футболистов
Вчера, 11:14
ОфициальноЭррера продлил контракт с «Атлетиком»
13 июня Фото
ОфициальноВитсель продлил контракт с «Атлетико»
13 июня Фото
Официально«Вильярреал» продлил контракт с основным голкипером
13 июня Фото
Сортировать
Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 10:04
И почему?
Валерыч
Валерыч
вчера в 22:28
Да, непонятное решение руководства "Акрона".
Возможно, возник какой-то конфликт с этим игроком...
Не хватает информации, чтобы делать какие-то определённые выводы,..
Сп62
Сп62
вчера в 20:56
Может быть игрок слишком много попросил за продление контракта?
ermak6848
ermak6848
вчера в 20:09
Зря меняют коней на переправе - это им Аукнется
pomor45
pomor45
вчера в 18:52
Руководство Акрона в вопросах извлечения выгоды от выхода в РПЛ терять время не намерено. Всё, что имеет хоть какую-то цену, надо быстро продавать, пока на фоне настоящего дела не разобрались, что товар своей цены не стоит.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 17:33
Понсе игрок не уровня команд РПЛ.
помню его нелепое исполнение пенальти в матче Ахмат - Ротор.
но штанге было обидно за такой удар.
Остапчук 67
Остапчук 67
вчера в 17:21
Зря они, нормальный игрок
STVA 1
STVA 1
вчера в 17:17
Странное решение клуба... Хотя скорее всего мы чего-то не знаем
uzzfv7e736ca
uzzfv7e736ca
вчера в 16:32
Неужели испугался РПЛ?
ak4kexky76yz
ak4kexky76yz
вчера в 16:05
Интересно Акрон вышел на новый уровень а он решил уйти???
Kosmos58
Kosmos58 ответ Митя Митин (раскрыть)
вчера в 15:57
Там уже "Копейка" стоИт!.
syts7a9cun7r
syts7a9cun7r
вчера в 15:46
Странно что они расстаются с таким хорошим нападающим, когда бы он наоборот пригодился
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 15:36
Может теперь ему бюстик возле стадиона поставят!
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 