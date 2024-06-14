«Акрон» покинул лучший бомбардир в истории клуба на профессиональном уровне

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вчера, 15:27

Нападающий покидает «Акрон».

Клуб решил не продлевать истекающий с венесуэльским игроком в июне контракт.

Форвард выступал за тольяттинскую команду с января 2023 года. В общей сложности он провёл в её составе 57 матчей, забил 18 мячей и сделал 4 результативные передачи, став лучшим бомбардиром в истории «Акрона» на профессиональном уровне.