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Болельщик сборной Шотландии прошёл пешком 1600 километров до Мюнхена

вчера, 14:58
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия5 : 1Логотип футбольный клуб ШотландияШотландияМатч завершен

20-летний болельщик из Шотландии Крейг Фергюсон пешком преодолел дистанцию в 1000 миль (1,609 километров), добираясь из Глазго в Мюнхен на чемпионат Европы 2024 года.

Он сделал это для того, чтобы собрать деньги для благотворительной организации по предотвращению самоубийств среди мужчин Brothers In Arms в Глазго. Его путь завершился в четверг, где Крейга аплодисментами и с шампанским встретили соотечественники.

У Фергюсона не было билета на матч открытия между Германией и Шотландией, но после усилий по сбору средств в размере 50 тысяч фунтов стерлингов ему вручили билет от одного из спонсоров Евро-2024 — компании Peoples BYD.

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Все комментарии
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 18:30, ред.
Из Глазго в Мюнхен 1600 км прошел...
А через Ла- Манш по водной глади или по дну прополз? Или пьяному - море по колено ? ))
Futurista
Futurista
вчера в 16:10
Зачётный пешеход...такой же как и футболисты сб. Шотландии)...
xwa6mbhkhxxa
xwa6mbhkhxxa
вчера в 15:49
Увидел 1-5 и побрел обратно.
sihafazatron
sihafazatron
вчера в 15:40, ред.
Форест Гамп!)
Интересно сколько по времени занял этот путь?
84a6ywnmsm4y
84a6ywnmsm4y
вчера в 15:35
Крейг Фергюсон — настоящий герой. Его поступок вдохновляет и показывает, что даже самые смелые мечты могут стать реальностью, если есть желание и упорство.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:15
Все Фергюсоны упрямые!)
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 15:11
Какой крутой болельщик,респект ему !!!
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