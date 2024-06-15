Болельщик сборной Шотландии прошёл пешком 1600 километров до Мюнхена

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вчера, 14:58

20-летний болельщик из Шотландии Крейг Фергюсон пешком преодолел дистанцию в 1000 миль (1,609 километров), добираясь из Глазго в Мюнхен на чемпионат Европы 2024 года.

Он сделал это для того, чтобы собрать деньги для благотворительной организации по предотвращению самоубийств среди мужчин Brothers In Arms в Глазго. Его путь завершился в четверг, где Крейга аплодисментами и с шампанским встретили соотечественники.

У Фергюсона не было билета на матч открытия между Германией и Шотландией, но после усилий по сбору средств в размере 50 тысяч фунтов стерлингов ему вручили билет от одного из спонсоров Евро-2024 — компании Peoples BYD.