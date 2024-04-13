Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБлаготворительностьТоварищеские матчи. Клубы 2024

Спасшие в «Крокусе» людей подростки поучаствовали в благотворительном матче

вчера, 19:49

15-летний Ислам Халилов и 14-летний Артем Донсков, спасшие более ста человек в «Крокус Сити Холле» после начала стрельбы, приняли участие в благотворительном футбольном матче Медиалиги.

Подростки вывели команды на поле стадиона в Одинцове в роли капитанов. Средства, собранные на игре, будут направлены в фонд помощи пострадавшим в результате трагедии в Красногорске.

Халилов и Донсков подрабатывали в гардеробе концертного зала «Крокус Сити Холл» в свободное от учёбы время. По словам Ислама, при трудоустройстве всем сотрудникам проводили инструктаж на случай ЧП. Он смог взять эвакуацию под контроль и вывести людей из узкого прохода из тупика через служебный вход на улицу. Парню в этом оказывал помощь его напарник Артем.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошёл 22 марта. По последним данным, погибли 144 человека, пострадал 551. По делу о теракте арестованы 10 человек.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Источник: tass.ru
В «Оренбурге» рассказали о помощи пострадавшим от наводнения
12 апреля
«Крылья Советов» приняли участие в сборе питьевой воды для жителей Орска
10 апреля Фото
Официально«Оренбург» окажет помощь пострадавшим от паводка
08 апреля
Официально«Оренбург» организует пункт сбора вещей для пострадавших от паводка
07 апреля
Официально«Енисей» подписал контракт с котом из приюта
04 апреля ФотоВидео
Словенский отель выставит на аукцион кровать, на которой спал Роналду
03 апреля
Комментарии отключены, Вы можете обсудить материал в нашем паблике VK
 