Спасшие в «Крокусе» людей подростки поучаствовали в благотворительном матче

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вчера, 19:49

15-летний Ислам Халилов и 14-летний Артем Донсков, спасшие более ста человек в «Крокус Сити Холле» после начала стрельбы, приняли участие в благотворительном футбольном матче Медиалиги.

Подростки вывели команды на поле стадиона в Одинцове в роли капитанов. Средства, собранные на игре, будут направлены в фонд помощи пострадавшим в результате трагедии в Красногорске.

Халилов и Донсков подрабатывали в гардеробе концертного зала «Крокус Сити Холл» в свободное от учёбы время. По словам Ислама, при трудоустройстве всем сотрудникам проводили инструктаж на случай ЧП . Он смог взять эвакуацию под контроль и вывести людей из узкого прохода из тупика через служебный вход на улицу. Парню в этом оказывал помощь его напарник Артем.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошёл 22 марта. По последним данным, погибли 144 человека, пострадал 551. По делу о теракте арестованы 10 человек.