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В «Оренбурге» рассказали о помощи пострадавшим от наводнения

вчера, 17:29

Вице‑президент «Оренбурга» Игорь Дегтярев рассказал о помощи клуба пострадавшим от наводнения в регионе.

Футбольный клуб не остался в стороне от этой проблемы. Футболисты собрали денежные средства, которые передали через волонтёров пострадавшим от паводка. Также выручка от продажи билетов в игре с «Рубином» тоже пойдёт пострадавшим от паводка. И клубом была организована акция, которая проходила перед матчем с «Рубином»: сбор вещей первой необходимости, продуктов. Наши болельщики очень активно откликнулись на это.

Что касается игры с «Пари НН», которая пройдёт 14‑го числа, клуб и команда готовятся в штатном режиме. То есть каких‑то оснований для отмены игры нет. Всё в силе. Матч состоится. Так что ждём красивой игры.

Главный тренер «Оренбурга» Давид Деограсия добавил:

Подобного наводнения в своей жизни я ещё не видел. Такое точно впервые. Это большая катастрофа для Оренбургской области. Надеемся, что тем, кто потерял своё жилье, обязательно помогут.

Инициатива [в оказании помощи] исходила от капитанов нашей команды, от футболистов. Надеемся, что в будущем и многие другие люди окажут помощь пострадавшим от паводка.

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Все комментарии
Октябрь 1917
Октябрь 1917
вчера в 19:07
Они что, заработали эти деньги?
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 17:49
Все должны внести свой вклад в борьбе с этой проблемой !
Гость
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