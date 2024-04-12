В «Оренбурге» рассказали о помощи пострадавшим от наводнения

Вице‑президент «Оренбурга» Игорь Дегтярев рассказал о помощи клуба пострадавшим от наводнения в регионе.

Футбольный клуб не остался в стороне от этой проблемы. Футболисты собрали денежные средства, которые передали через волонтёров пострадавшим от паводка. Также выручка от продажи билетов в игре с «Рубином» тоже пойдёт пострадавшим от паводка. И клубом была организована акция, которая проходила перед матчем с «Рубином»: сбор вещей первой необходимости, продуктов. Наши болельщики очень активно откликнулись на это.

Что касается игры с «Пари НН», которая пройдёт 14‑го числа, клуб и команда готовятся в штатном режиме. То есть каких‑то оснований для отмены игры нет. Всё в силе. Матч состоится. Так что ждём красивой игры.