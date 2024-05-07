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ГлавнаяНовостиБлаготворительностьБразилия. Серия A 2024

Диего Коста помог спасти жизни ста человек, пострадавших от наводнений

вчера, 20:55

Нападающий «Гремио» Диего Коста помог людям, пострадавшим от наводнений в Бразилии.

По информации источника, игрок возвращался с тренировки, когда встретился с группой людей, которые попросили его о помощи из-за стихии. Игрок сразу же согласился, одолжив свой гидроцикл. Кроме того, футболист привлёк четверых друзей, они тоже привезли свои мотоциклы. Отмечается, что им удалось спасти жизни ста человек.

Также помогать населению начал вратарь «Интернасьонала» Серхио Рочет. Он посвятил себя раздаче пожертвований, организации благотворительных обедов и мобилизации людей для поиска нуждающихся.

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Все комментарии
112910415
112910415
сегодня в 09:23
молодчина !
людям всегда надо помогать, когда возможность предоставляется !
это человеческий долг ...
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:55
молодец, Диего.
настоящий пример того, как важно быть неравнодушным к чужой беде,
протягивать руку помощи и бороться за жизнь людей до последнего.
респект!!!
shur
shur
вчера в 21:38
...Диего-Красава!
Митя Митин
Митя Митин
вчера в 21:06
Не всё вертится вокруг футбола,есть ещё и насоящая жизнь, молодец!
Гость
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