Диего Коста помог спасти жизни ста человек, пострадавших от наводнений

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вчера, 20:55

Нападающий «Гремио» помог людям, пострадавшим от наводнений в Бразилии.

По информации источника, игрок возвращался с тренировки, когда встретился с группой людей, которые попросили его о помощи из-за стихии. Игрок сразу же согласился, одолжив свой гидроцикл. Кроме того, футболист привлёк четверых друзей, они тоже привезли свои мотоциклы. Отмечается, что им удалось спасти жизни ста человек.

Также помогать населению начал вратарь «Интернасьонала» . Он посвятил себя раздаче пожертвований, организации благотворительных обедов и мобилизации людей для поиска нуждающихся.