Диего Коста помог спасти жизни ста человек, пострадавших от наводнений

Нападающий «Гремио» Диего Коста помог людям, пострадавшим от наводнений в Бразилии.
По информации источника, игрок возвращался с тренировки, когда встретился с группой людей, которые попросили его о помощи из-за стихии. Игрок сразу же согласился, одолжив свой гидроцикл. Кроме того, футболист привлёк четверых друзей, они тоже привезли свои мотоциклы. Отмечается, что им удалось спасти жизни ста человек.
Также помогать населению начал вратарь «Интернасьонала» Серхио Рочет. Он посвятил себя раздаче пожертвований, организации благотворительных обедов и мобилизации людей для поиска нуждающихся.
людям всегда надо помогать, когда возможность предоставляется !
это человеческий долг ...
людям всегда надо помогать, когда возможность предоставляется !
это человеческий долг ...
настоящий пример того, как важно быть неравнодушным к чужой беде,
протягивать руку помощи и бороться за жизнь людей до последнего.
респект!!!
настоящий пример того, как важно быть неравнодушным к чужой беде,
протягивать руку помощи и бороться за жизнь людей до последнего.
респект!!!