Семшов поделился впечатлениями от посещения Орска, пострадавшего от паводка

Бывшие игроки сборной России и вместе с благотворительной программой партнёра Кубка России посетили Орск, пострадавший от наводнения в результате паводка на реке Урал. Семшов поделился впечатлениями:

Увидеть своими глазами всё-таки отличается от того, что пишут и показывают. Ты сам ощущаешь масштаб бедствия и насколько пострадали люди, лишившиеся домов и хозяйства. Они не теряют оптимизм и выглядят спокойно, хотя внутри переживают. В таких ситуациях страна должна сплотиться и помочь людям.

Где-то вода сходит и подсчитывают убытки, задумываясь о восстановлении. Но осталось много мест, где вода до сих пор стоит и нужно время, чтобы начать возвращаться к адекватной жизни. А так обстановка в городе достаточно спокойная. Все люди задействованы: кто-то гуманитарную помощь развозит, кто-то общением скрашивает ситуацию. Но всё равно внутренние переживания людей чувствуются. Человек лишился вещей, лишился жилья, но старается держаться мужественно, не показывая горе. Нельзя оставлять их один на один с проблемой, только помогая им, можно убрать волнение.