Soccer.ru
ГлавнаяНовостиБлаготворительность

Семшов поделился впечатлениями от посещения Орска, пострадавшего от паводка

сегодня, 13:42

Бывшие игроки сборной России Игорь Семшов и Дмитрий Сенников вместе с благотворительной программой партнёра Кубка России посетили Орск, пострадавший от наводнения в результате паводка на реке Урал. Семшов поделился впечатлениями:

Увидеть своими глазами всё-таки отличается от того, что пишут и показывают. Ты сам ощущаешь масштаб бедствия и насколько пострадали люди, лишившиеся домов и хозяйства. Они не теряют оптимизм и выглядят спокойно, хотя внутри переживают. В таких ситуациях страна должна сплотиться и помочь людям.

Где-то вода сходит и подсчитывают убытки, задумываясь о восстановлении. Но осталось много мест, где вода до сих пор стоит и нужно время, чтобы начать возвращаться к адекватной жизни. А так обстановка в городе достаточно спокойная. Все люди задействованы: кто-то гуманитарную помощь развозит, кто-то общением скрашивает ситуацию. Но всё равно внутренние переживания людей чувствуются. Человек лишился вещей, лишился жилья, но старается держаться мужественно, не показывая горе. Нельзя оставлять их один на один с проблемой, только помогая им, можно убрать волнение.

Жалко, когда страдают спортивные объекты. Мы видели в Орске затопленное футбольное поле и разрушенный спортивный зал местной ДЮСШ. Надеюсь, наш приезд поможет восстановить объект, потому что в таком небольшом городе дети должны заниматься спортом и зимой, и летом.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Спасшие в «Крокусе» людей подростки поучаствовали в благотворительном матче
13 апреля
В «Оренбурге» рассказали о помощи пострадавшим от наводнения
12 апреля
«Крылья Советов» приняли участие в сборе питьевой воды для жителей Орска
10 апреля Фото
Официально«Оренбург» окажет помощь пострадавшим от паводка
08 апреля
Официально«Оренбург» организует пункт сбора вещей для пострадавших от паводка
07 апреля
Официально«Енисей» подписал контракт с котом из приюта
04 апреля ФотоВидео
Все комментарии
Варвар7
Варвар7
сегодня в 13:53
Конечно прежде всего страдают простые люди...
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 