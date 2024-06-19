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Зайнутдинов отклонил предложение перейти в «Зенит»

вчера, 14:12

Агент полузащитника «Бешикташа» Бахтиёра Зайнутдинова рассказал, что его клиент мог перейти в «Зенит».

«Зенит» действительно обращался в клуб насчет трансфера Бахтиёра, но мы отказались от их весьма заманчивого предложения. Наша цель — играть в Европе, поэтому мы остаёмся в «Бешикташе».

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ cska1948 (раскрыть)
вчера в 22:46
- Не согласен с вашим аргументом. А как же Саранск? Там зачем такой стадион отгрохали? Для клуба 2-й лиги? Нет. Тут явно что-то другое...
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 21:59
У Бахтиёра с математикой всё в порядке....)
Пересчитал все лавки для запасных, их наполняемость (две уже под завязку), посмотрел кто топчет зенитовскую поляну (сплошь одни негритята, как чистокровные так и "не...") и подумал, на Кубок я и дзесь поиграю, в крайнем случае)
cska1948
cska1948 ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 21:58
На мой взгляд, почему именно Сочи есть веские причины. Спортивные объекты Сочи, как и сочинская Олимпиада это идея которую активно поддержал президент. Поэтому и матчи ЧМ проводили не в Краснодаре, а в Сочи.И вообще: такой огромный, современный стадион, да ещё на юге, не должен простаивать.
Red blu
Red blu
вчера в 21:56
Парень выбрал играть в футбол, в еврокубках.
Не все бегут за газовыми бабками.
Karshyga
Karshyga
вчера в 21:43
Парень просто хочет играть в еврокубках
cska1948
cska1948 ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 21:41
Как на что он рассчитывает? Конечно, получить за четыре года МИЛЛИАРД!
Хиромант
Хиромант ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 21:02
- Да, я болею за Зенит. Но я не ярый его поклонник, как вы выражаетесь. Я ещё болею и за Воронежский Факел. Вот здесь эпитет "ярый" будет более уместен. Но это так, к сведению.
- А на счёт Сочи... Зенит в Сочи никогда не превращался... Как и Сочи в Зенит...
Просто Зенит отдавал своих игроков (и молодых, и поигравших, но потерявших свою физическую форму и мотивацию) с целью - чтобы игроки стали вновь конкурентноспособны для основы Зенита. А затем, вернуть их обратно. Если при этом они принесут пользу Сочи, это же хорошо. Значит они "растут"! И Сочи - польза, и Зениту - польза! Если кто-то из арендованных решил остаться в Сочи - это его право. Может климат понравился, может тренер и новая команда - как раз для него. Не нам судить. ЧТО ЖЕ В ЭТОМ ПЛОХОГО?
- А почему именно Сочи? Ну тут уж видно какие-то спонсорские дела, взаимные договорённости - короче - хрен его знает! Я вот тоже голову ломаю: почему Сочи, а не Факел?
- Ну а результат выступления Сочи - вы сами знаете. Значит большие деньги и "экс"- "топ" игроки решают не всё...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак ответ Хиромант (раскрыть)
вчера в 20:06
Вы наверное ярый поклонник зенита...))...ну это и не плохо. Все мы болельщики разных клубов и это хорошо. Не интересно бы было если бы все болели за зенит .Но ведь было же уже такое превращение из зенита в сочи...). Это факт...
Хиромант
Хиромант ответ Владимир_Спартак (раскрыть)
вчера в 19:41
- Да ну нет, что вы. Вам показалось. Просто вам надо немного отдохнуть...
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 19:14
А где я сказал, что он стал плохой ? Я констатировал, что он идет с вероятностью 90% на лавку и понимает это. У каждого человека свои приоритеты. Кто то в Европу рвется, кто то в одном клубе 20 лет играет, а кому то позарез нужны огромные деньги. Ради бога, пусть сидит на лавке. Мало ли их было в Зените и еще один посидит.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 19:07
Глушенков у вас стал резко плохой .....
А по мне так молодец парень...
Назовите хоть одну причину по которой парень в расцвете сил не должен стремиться в большой клуб...навстречу конкуренции....к повышению оклада...к титулам...??
e3w7vh2b5rfj
e3w7vh2b5rfj
вчера в 18:38
Зайнутдинов мечтает вернуться в цска, даже смешно стало, на шестое место РПЛ.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:35, ред.
Уважаемый. От тебя не ожидал такой неосведомленности. При чем здесь глобус, если Турция входит в УЕФА и играет сейчас на ЧЕ. Не в курсе.

А Бешикташ в прошлом сезоне играл в Лиге Европы. В этом году не вышло, но все впереди у Бахтиёра. Зачем ему золтая лавка? Он же не Глушенков.
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV
вчера в 18:32
qh7eb9v8zjsx
qh7eb9v8zjsx
По поводу демагогии.

Нападающий «Локомотива» Максим Глушенков согласовал четырёхлетний контракт с «Зенитом» с зарплатой в размере 240 миллионов рублей за сезон. Также в соглашение прописан бонус за каждое чемпионство по 50 миллионов рублей. «Зенит» выкупит Глушенкова у «Локомотива» за 600 миллионов рублей. Подъёмные и агентские составят 400 миллионов рублей. Сегодня Глушенков пройдёт медицинское обследование.
Все претензии не ко мне, а авторам на сайте
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 18:20
Вообще глобус не знают...в какой Европе???
А с 6-го места чемпионата можно в европах поиграть разве что в отпуске...
qh7eb9v8zjsx
qh7eb9v8zjsx ответ ANATOLY KANDAUROV (раскрыть)
вчера в 18:12
Зачем вы занимаетесь демагогией, никто не предлагает Глушенкову миллиард, читайте внимательно сообщения в сети.
Rusens55
Rusens55
вчера в 18:11
Лучше в европе, чем в дворовой футбол играть
ANATOLY KANDAUROV
ANATOLY KANDAUROV ответ Мяучeло (раскрыть)
вчера в 16:59
Миллиард предлагают Глушенкову. И вроде он согласился. На что он рассчитывает. В центре поля в Зените Вендел, Клауд и Бариос. А впереди Касьеро, Артур и Педро. Едва ли он кого то их этих легионеров вытеснит. Значит на лавку.
8xat7cr4jw8z
8xat7cr4jw8z ответ Мяучeло (раскрыть)
вчера в 16:34
Откуда вы знаете, что предлагали Волкову?
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 16:18
Зениту наконец то повезло, а то они привыкли весь хлам подписывать типа игрочишек из Локо и Кр С.
Мяучeло
Мяучeло
вчера в 16:09
Пусть предложит ему миллиард, как Волкову!))
Forever77
Forever77
вчера в 15:59
Мужик!!!
Dauletbek
Dauletbek ответ 6wmc5e3t66k2 (раскрыть)
вчера в 15:53
Думаю, он все понял....
6wmc5e3t66k2
6wmc5e3t66k2
вчера в 15:21
Он сам не понял от какого счастья он отказался.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
вчера в 15:14
Это очень хорошая новость для болельщиков Зенита.
STVA 1
STVA 1 ответ fh3vdwtzw44q (раскрыть)
вчера в 15:12
А может парень просто хочет в футбол играть? В первую очередь... а кто подходит или нет это второе! И зачем тогда звали то? Если слабоват((
adekvat
adekvat
вчера в 14:35
Хватит Зениту одного казаха, Олип лет через пять будет самым титулованым футболистом Казахстана, а Зайнутдинов где нибудь в Кипре доигрывать.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
вчера в 14:34
Невелика и потеря, Зенит найдёт игрока посильнее...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 14:33
Такое впечатление , что зенит скупая игроков хочет создавать сочи-2...)
fh3vdwtzw44q
fh3vdwtzw44q
вчера в 14:28
Зайнутдинов знает, что он слабоват для Зенита, правильно отказался.
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