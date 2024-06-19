Зайнутдинов отклонил предложение перейти в «Зенит»

Агент полузащитника «Бешикташа» Бахтиёра Зайнутдинова рассказал, что его клиент мог перейти в «Зенит».
«Зенит» действительно обращался в клуб насчет трансфера Бахтиёра, но мы отказались от их весьма заманчивого предложения. Наша цель — играть в Европе, поэтому мы остаёмся в «Бешикташе».
А Бешикташ в прошлом сезоне играл в Лиге Европы. В этом году не вышло, но все впереди у Бахтиёра. Зачем ему золтая лавка? Он же не Глушенков.
А Бешикташ в прошлом сезоне играл в Лиге Европы. В этом году не вышло, но все впереди у Бахтиёра. Зачем ему золтая лавка? Он же не Глушенков.