«Ипсвич» может подписать полузащитника «Челси»

«Ипсвич» намерен купить полузащитника «Челси» Омари Жиру-Хатчинсона.
Ямайский футболист выступал за команду в прошлом сезоне на правах аренды.
«Ипсвич» намерен купить полузащитника «Челси» Омари Жиру-Хатчинсона.
Ямайский футболист выступал за команду в прошлом сезоне на правах аренды.
Омари провел хорошую аренду в Ипсвиче и помог команде завоевать повышение в классе и понятно почему "трактористы" так хотят подписать его на постоянной основе
Омари провел хорошую аренду в Ипсвиче и помог команде завоевать повышение в классе и понятно почему "трактористы" так хотят подписать его на постоянной основе