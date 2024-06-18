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«Ипсвич» может подписать полузащитника «Челси»

вчера, 16:53

«Ипсвич» намерен купить полузащитника «Челси» Омари Жиру-Хатчинсона.

Ямайский футболист выступал за команду в прошлом сезоне на правах аренды.

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
вчера в 18:38
Хатчинсон воспитанник Арсенала, которого Челси заманили себе большими деньгами...
Омари провел хорошую аренду в Ипсвиче и помог команде завоевать повышение в классе и понятно почему "трактористы" так хотят подписать его на постоянной основе
e7e4tqnyppgy
e7e4tqnyppgy
вчера в 17:05
Лучше бы настоящего Жиру взяли
Гость
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