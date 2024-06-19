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Кварацхелия ответил на вопрос о своём будущем

сегодня, 01:03

Нападающий «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия высказался на тему своего будущего.

Ранее агент футболиста заявил, что игрок хочет покинуть итальянский клуб.

У меня всё в порядке, я сосредоточен только на сборной. После чемпионата Европы я определюсь со своим будущим. Сейчас я об этом не думаю, просто хочу отдать всё, что у меня есть, на поле. Хочу помочь своей сборной, не думаю о том, что говорят, я на 100% сосредоточен на Грузии.

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Все комментарии
Bobon
Bobon ответ Predator94 (раскрыть)
сегодня в 15:23, ред.
Ну не захотел грузинский Марадонна унижать турецкого защитника, бывает. Он настолько велик, что сам решает кого и когда ему обыгрывать и когда забивать. А все остальное нам просто кажется. Так считают его агент и его папа. И сам он тоже в это поверил. По их мнению Хвича должен играть в Реале или МС. Все остальные клубы ниже уровня этого гениального игрока. Но реальность сильно отличается от их фантазий.
Predator94
Predator94
сегодня в 11:44
Его защитник турок игрок Галатасарая сожрал просто, все из под ног выбивал))) какие топ клубы еще могут быть? Смешной!
Capral
Capral ответ Giallorossi (раскрыть)
сегодня в 11:31
Я думаю, рты, им, вообще не стоило открывать- ни до, ни после...)))
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 10:03
Потом подумаю о своем будущем. А должен был сказать - у меня действующий контракт и я отработаю его, как настоящий профессионал.
Тут всё понятно..
cska1948
cska1948
сегодня в 09:28
С такой игрой, как вчера против турок, будущее у Хвичи весьма туманное...
Конкурс бот
Конкурс бот
сегодня в 09:00
Bad Listener больше всех вчера набрал очков в Соккер-Мании - 20. Поздравляем! Чемпионат Европы 2024
lotsman
lotsman
сегодня в 08:45
После Евро будет играть в Наполи. Больше ему ничего не светит.
shlomo
shlomo
сегодня в 08:43
После Евро он будет совсем никому не нужен.
STVA 1
STVA 1 ответ ssspartak (раскрыть)
сегодня в 08:41
Я думаю это было ошибкой агента с папой
sv_1969
sv_1969 ответ j3eyp3qqv9vb (раскрыть)
сегодня в 08:39
Он к зимнему обновлению на 23.12.2023 подешевел на 5 млн. Щас не знаю обновляли ли.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:21
Пока еще ничего на поле не показал.
ck583qzwtnje
ck583qzwtnje
сегодня в 08:02
Как Рубин предал, так и Наполи предаст.
j3eyp3qqv9vb
j3eyp3qqv9vb
сегодня в 08:01
Это чемпионат может слегка понизить его ценность.
96vjypr6s2wh
96vjypr6s2wh
сегодня в 08:00
Одни высокие слова, а на поле близко к нулю.
d8ruj4rpg5wd
d8ruj4rpg5wd
сегодня в 07:48
Скандально бегает по командам.
t8n7c73uhnus
t8n7c73uhnus
сегодня в 07:40
Истинный грузин так думает
ssspartak
ssspartak
сегодня в 07:05
Нечего было устраивать шоу со своим переходом до евро.
STVA 1
STVA 1
сегодня в 06:33
Трансферы любят тишину однако
sv_1969
sv_1969
сегодня в 06:32
Не надо было бучу подымать
Митя Митин
Митя Митин
сегодня в 06:05
Мне вообще не понравилось как он играет на евро!
Igo0rek
Igo0rek
сегодня в 05:21
Ему на Евро две игры осталось)
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 05:20
Удачи..Хвичи...первый матч пока не о чем
Giallorossi
Giallorossi
сегодня в 04:20
После игры с турками папаша и его агент вообще прикрыли бы свои рты и молчали. Наполи для него уже сверх всех мечтаний.
Scorp689
Scorp689
сегодня в 02:57
Клубный контракт нужно отработать...
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 02:24
Агент много наболтал
derrik2000
derrik2000
сегодня в 01:19
Если два оставшихся матча так же проведёт, как на подиуме моделей при показе мод, то цена на него, естественно, упадёт.
Равно, как и желание ПСЖ иметь его в своём составе.
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:14
Тоже мне астролога нашли...)
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