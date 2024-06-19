Кварацхелия ответил на вопрос о своём будущем

Нападающий «Наполи» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия высказался на тему своего будущего.
Ранее агент футболиста заявил, что игрок хочет покинуть итальянский клуб.
У меня всё в порядке, я сосредоточен только на сборной. После чемпионата Европы я определюсь со своим будущим. Сейчас я об этом не думаю, просто хочу отдать всё, что у меня есть, на поле. Хочу помочь своей сборной, не думаю о том, что говорят, я на 100% сосредоточен на Грузии.
Тут всё понятно..
Тут всё понятно..
Равно, как и желание ПСЖ иметь его в своём составе.
Равно, как и желание ПСЖ иметь его в своём составе.