Кварацхелия ответил на вопрос о своём будущем

Нападающий «Наполи» и сборной Грузии высказался на тему своего будущего.

Ранее агент футболиста заявил, что игрок хочет покинуть итальянский клуб.

У меня всё в порядке, я сосредоточен только на сборной. После чемпионата Европы я определюсь со своим будущим. Сейчас я об этом не думаю, просто хочу отдать всё, что у меня есть, на поле. Хочу помочь своей сборной, не думаю о том, что говорят, я на 100% сосредоточен на Грузии.