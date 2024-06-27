«Спартак» объявил об уходе Классена

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вчера, 09:38

Защитник и «Спартак» расторгли договор по соглашению сторон.

Игрок выступал за московскую команду с начала 2022 года. За всё время он провёл в её составе 32 матча, отметившись двумя забитыми мячами. Вместе с клубом футболист выигрывал Кубок России и бронзовые медали Российской Премьер-Лиги.