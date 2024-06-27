«Спартак» объявил об уходе Классена

Защитник Леон Классен и «Спартак» расторгли договор по соглашению сторон.
Игрок выступал за московскую команду с начала 2022 года. За всё время он провёл в её составе 32 матча, отметившись двумя забитыми мячами. Вместе с клубом футболист выигрывал Кубок России и бронзовые медали Российской Премьер-Лиги.
Собственно, и искать-то незачем: очень и очень посредственный игрочишка.
Привет селекции КБ!
Собственно, и искать-то незачем: очень и очень посредственный игрочишка.
Привет селекции КБ!
Это тот случай когда купили посредственность и ни один тренер не знал, что с ним делать.
Ну просидел бы ещё год в глубоком запасе, какой смымл? А так хоть в ФНЛ или какую нибудь низшую лигу среднего зарубежнего чемпионата поедет поиграет.
Это тот случай когда купили посредственность и ни один тренер не знал, что с ним делать.
Ну просидел бы ещё год в глубоком запасе, какой смымл? А так хоть в ФНЛ или какую нибудь низшую лигу среднего зарубежнего чемпионата поедет поиграет.
Останавливать зенитовских африканычей ему не под силу, да и армейские копытца передвигаются шустрее его бутс....)
Останавливать зенитовских африканычей ему не под силу, да и армейские копытца передвигаются шустрее его бутс....)