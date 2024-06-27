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«Спартак» объявил об уходе Классена

вчера, 09:38

Защитник Леон Классен и «Спартак» расторгли договор по соглашению сторон.

Игрок выступал за московскую команду с начала 2022 года. За всё время он провёл в её составе 32 матча, отметившись двумя забитыми мячами. Вместе с клубом футболист выигрывал Кубок России и бронзовые медали Российской Премьер-Лиги.

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Все комментарии
Хиромант
Хиромант ответ Scorp689 (раскрыть)
вчера в 21:05, ред.
- Вообще-то, "новая метла - по-новому метёт"! (Русская народная пословица.) Но вам , видать, виднее...
derrik2000
derrik2000
вчера в 18:51
Так и не нашёл себя в Спартаке, точнее, Спартак не нашёл ему места на поле.
Собственно, и искать-то незачем: очень и очень посредственный игрочишка.
Привет селекции КБ!
lotsman
lotsman
вчера в 16:17
Купили и увидели что он посредственность, так избавьтесь от посредственности. Но нет, он с начала 22го присутствовал в команде и никто из тренеров не знал что с ним делать. Не приди новый тренер, может и дальше бы думали, что с ним делать, до конца контракта.
Байкал-38
Байкал-38 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 15:38
А прчём здесь новый тренер?
Это тот случай когда купили посредственность и ни один тренер не знал, что с ним делать.
Ну просидел бы ещё год в глубоком запасе, какой смымл? А так хоть в ФНЛ или какую нибудь низшую лигу среднего зарубежнего чемпионата поедет поиграет.
Байкал-38
Байкал-38
вчера в 15:32
Как сказал бы один спартач, сколько денег впустую потратили, а сколько можно было ипотек закрыть...
s2vz4tm6f9g8
s2vz4tm6f9g8
вчера в 14:49
Уход Леона Классена из московского «Спартака» можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, игрок мог решить сменить клубную обстановку и попробовать свои силы в другой команде. Во-вторых, возможно, у него возникли разногласия с тренерским штабом или другими игроками. В-третьих, финансовые условия в новом клубе могли оказаться более привлекательными. В любом случае решение Классена уйти из «Спартака» является обоснованным, так как оно учитывает его личные интересы и возможности.
Сп62
Сп62
вчера в 11:54, ред.
Правильно сделал Спартак и правильно сделал Леон. Основа не светила, а ждать всегда форс мажора не для каждого.
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:01
Всё таки парень слабоват для решения спартаковских задач!
Останавливать зенитовских африканычей ему не под силу, да и армейские копытца передвигаются шустрее его бутс....)
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
вчера в 10:20
Игрок глубокого запаса. На эту позицию еще два игрока есть. Правильно сделали
lotsman
lotsman
вчера в 10:03
Чем то он не угодил новому тренеру.Или освобождают место для кого то.)
STVA 1
STVA 1
вчера в 09:58
Мне кажется не велика потеря!
Scorp689
Scorp689
вчера в 09:44
Новая метла видит по своему ...
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