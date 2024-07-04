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«Не могу себе этого представить». Фергюсон — о Роналду на мундиале 2026

сегодня, 12:22

Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон сомневается в том, что португальский нападающий Криштиану Роналду сможет сыграть на чемпионате мира 2026.

Не могу себе этого представить. В ближайшие годы футбол станет еще быстрее и атлетичнее.

Помимо этого, пространства для центральных нападающих будет становиться все меньше. В отличие от защитников, нападающим тяжелее выступать на высшем уровне, когда они становятся старше.

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Все комментарии
Guankin
Guankin
сегодня в 14:11
А почему бы и нет. Роналду маньяк в плане требований к себе и отношении к тренировкам, легко может заткнуть хейтеров.
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 13:52
Бить штрафные по воробьям и ждать пенальти можно вообще без физухи, хоть до ста лет.
Capral
Capral
сегодня в 13:27
Странно, что крымский гимназист еще не в теме...
Всё остальное и без Фергюсона ясно.
Юрий Сенатов 1
Юрий Сенатов 1
сегодня в 13:27, ред.
Последний абзац - подтверждение сказанных мною пару дней назад слов по поводу того, что позиция Роналду на поле проблемная для любого футболиста, а тем более для португальца, учитывая его возраст, и что в связи с этим лично у меня нет никаких претензий к португальцу по поводу его, якобы, невзрачной игры. Он делает всё, что возможно, и не его вина, что что-то не получается.
За своё мнение я тогда подвергся обструкции со стороны некоторых пользователей, которые, надеюсь, теперь "прислушаются" к словам г-на Фергюсона.
ha7wam9t6eyy
ha7wam9t6eyy
сегодня в 13:20
Главное поставить цель и идти к ней можно даже пешком....
lotsman
lotsman
сегодня в 13:20, ред.
Время Роналду уже проходит. Ни о каком мундиале ему уже не стоит говорить. Он уже и сейчас, на ЧЕ не блещет, а через два года ему уже не стоит позориться. Надо вовремя уходить, с достоинством.
НE Эго Ист
НE Эго Ист
сегодня в 13:15
Хе.. Сэр, отныне твой "красный нос" в опасности.. А-ха-ха-ха.. 👺🤣
Zangiota
Zangiota
сегодня в 13:04
Он должен идти к Маттеусу или к Мальдини Они знают что, как и куда.
Гость
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