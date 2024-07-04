«Не могу себе этого представить». Фергюсон — о Роналду на мундиале 2026

Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» сомневается в том, что португальский нападающий сможет сыграть на чемпионате мира 2026.

Не могу себе этого представить. В ближайшие годы футбол станет еще быстрее и атлетичнее.

Помимо этого, пространства для центральных нападающих будет становиться все меньше. В отличие от защитников, нападающим тяжелее выступать на высшем уровне, когда они становятся старше.