Саутгейт: «Хочу остаться на Евро ещё на пару недель»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ответил на вопрос о риске вылета с Евро-2024 после матча со Словакией:
Не думаю об этом. Мне нравится здесь. Хочу остаться здесь ещё на пару недель. Жду следующих дней.
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ответил на вопрос о риске вылета с Евро-2024 после матча со Словакией:
Не думаю об этом. Мне нравится здесь. Хочу остаться здесь ещё на пару недель. Жду следующих дней.
В таком случае пусть Англия сливается, а Саутгейт, в качестве зрителя, смотрит футбол с трибун..., раз ему здесь все ( в том числе и возня "львов") нДравится.(
В таком случае пусть Англия сливается, а Саутгейт, в качестве зрителя, смотрит футбол с трибун..., раз ему здесь все ( в том числе и возня "львов") нДравится.(
самодовольного Саутгейта продлят до 2026...
да еще и наградят, как лучшего английского тренера в истории сборной в Букингемском дворце рыцарским титулом.
только представтье, Саутгейт посвящен в рыцари, как и Алекс Фергюсон, Бобби Чарльтон, Стэнли Мэтьюз, Бобби Робсон, Кенни Далглиш и другие.
самодовольного Саутгейта продлят до 2026...
да еще и наградят, как лучшего английского тренера в истории сборной в Букингемском дворце рыцарским титулом.
только представтье, Саутгейт посвящен в рыцари, как и Алекс Фергюсон, Бобби Чарльтон, Стэнли Мэтьюз, Бобби Робсон, Кенни Далглиш и другие.