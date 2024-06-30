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Саутгейт: «Хочу остаться на Евро ещё на пару недель»

вчера, 10:50
АнглияЛоготип футбольный клуб Англия2 : 1Логотип футбольный клуб СловакияСловакияЗакончился в доп. время

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт ответил на вопрос о риске вылета с Евро-2024 после матча со Словакией:

Не думаю об этом. Мне нравится здесь. Хочу остаться здесь ещё на пару недель. Жду следующих дней.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 18:31
пока не вылетит
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 13:29, ред.
Наверняка не бедствует....купит билеты на игры на две недели и посмотрит как задумал...может заодно почерпнёт чего нибудь для себя у хороших тренеров....
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 12:03
И не слова о хотелках по улучшении качества игры сборной...
В таком случае пусть Англия сливается, а Саутгейт, в качестве зрителя, смотрит футбол с трибун..., раз ему здесь все ( в том числе и возня "львов") нДравится.(
adekvat
adekvat ответ ccasuqau6372 (раскрыть)
вчера в 12:00
Почему же он может остаться до конца Евро, а команда поедет домой.
Garrincha58
Garrincha58
вчера в 11:22
ещё один физрук возомнил себя тренером
ccasuqau6372
ccasuqau6372
вчера в 11:12
Не разделяю его самоуверенность, максимум ещё на четвертьфинал, согласен
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 11:04
скорей всего Англия по удачной сетке доползет до финала.
самодовольного Саутгейта продлят до 2026...
да еще и наградят, как лучшего английского тренера в истории сборной в Букингемском дворце рыцарским титулом.
только представтье, Саутгейт посвящен в рыцари, как и Алекс Фергюсон, Бобби Чарльтон, Стэнли Мэтьюз, Бобби Робсон, Кенни Далглиш и другие.
Wolverhampton
Wolverhampton
вчера в 11:00
Если сегодня не выиграйте, пресса и болельщики вас сожрут.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 10:57
интересно. что думают игроки английской сборной)))
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