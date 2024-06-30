Soccer.ru
ГлавнаяНовостиЗаграница: мнениеЕвро-2024

Шмейхель: «Я играю 23 года и до сих пор не знаю правил футбола»

вчера, 15:35
ГерманияЛоготип футбольный клуб Германия2 : 0Логотип футбольный клуб ДанияДанияМатч завершен

Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель рассказал о судействе о матче с Германией:

Сейчас я разочарован и зол. Я 23 года играю и до сих пор не знаю правил футбола. Не уверен, что футбол и здравый смысл всё ещё совместимы.

Подписывайся на Soccer.ru в ВК
Все новости
Саутгейт: «Хочу остаться на Евро ещё на пару недель»
Вчера, 10:50
Ямаль рассказал, под каким номером он мечтает играть
29 июня
Кафу посоветовал бразильским футболистам не переходить в АПЛ
28 июня
Тадич недоволен количеством своего игрового времени на Евро-2024
28 июня
Мамардашвили: «Хвича лучше, чем вся сборная Испании»
28 июня
Хвича о победе над Португалией: «Лучший день в жизни грузин»
27 июня
Все комментарии
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 17:13
Футбол приравняли к бизнесу, а отсюда и правила....)))
Варвар7
Варвар7
вчера в 16:02
Ну а чего Каспера понять можно - это как бы "крик души" ветерана . Он конечно утрирует , что не знает правил футбола , просто этим хочет подчеркнуть, что в футбольных матчах всё больше возникает абсурдных ситуаций в трактовке нынешних правил.
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 15:37
скандалы и ошибки - часто футбола.
странно. что ты не знал об этом.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 