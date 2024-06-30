Шмейхель: «Я играю 23 года и до сих пор не знаю правил футбола»

Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель рассказал о судействе о матче с Германией:
Сейчас я разочарован и зол. Я 23 года играю и до сих пор не знаю правил футбола. Не уверен, что футбол и здравый смысл всё ещё совместимы.
Вратарь сборной Дании Каспер Шмейхель рассказал о судействе о матче с Германией:
Сейчас я разочарован и зол. Я 23 года играю и до сих пор не знаю правил футбола. Не уверен, что футбол и здравый смысл всё ещё совместимы.
странно. что ты не знал об этом.
странно. что ты не знал об этом.