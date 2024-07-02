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Журналист назвал Де Брюйне избалованным ребёнком

сегодня, 14:57
ФранцияЛоготип футбольный клуб Франция1 : 0Логотип футбольный клуб БельгияБельгияМатч завершен

Журналист Танкреди Палмери высказался о полузащитнике сборной Бельгии Кевине Де Брюйне.

После поражения национальной команды от Франции в матче 1/8 финала плей-офф Евро-2024 (0:1) Палмери задал игроку вопрос о том, не обидно ли ему, что «золотое поколение» снова не дошло до финала. Хавбек ответил: «Вы говорите, что во Франции, Англии, Испании, Германии нет золотого поколения?», после чего ушёл. По данным СМИ, перед уходом Де Брюйне произнёс слово «глупый». Журналист на своей странице в социальной сети сказал следующее:

Де Брюйне только что назвал меня глупым. Привет, Кевин, небольшая памятка для тебя: «золотые поколения» Франции, Англии, Германии и Испании, о которых ты упомянул, все доходили до финала!

Обычный футболист, которому нужны только вопросы о том, насколько он хорош. Избалованный ребёнок.

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Все комментарии
xz9tfb7bb5t8
xz9tfb7bb5t8
сегодня в 15:25
По**й + по**й)
Capral
Capral
сегодня в 15:13
Нынешние футболисты- особая каста. Столько себе позволяют. А ведь по большому счету и двух слов связать не могут. А какие зарплаты. Обычные жлобы, а самомнения выше носа. Помню, раньше, футболисты были культурными людьми, многие из них были образованными. К примеру, Лобановский- вообще имел высшее образование. А эти, миллионеры- имеют роскошные яхты, острова, имеют красавиц жён- просто небожители. А за что- за то что без мозгов и только умеют по мячу бить?!

Не спорю- и это надо, чтобы повеселить публику, отвлечь людей от проблем, и тп. Но при этом, надо бы и людьми оставаться...
Naherger
Naherger
сегодня в 15:12
Я б ни к одному журналисту не подошёл,будь я футболистом
Рыжик-Мурыжик
Рыжик-Мурыжик
сегодня в 15:06
Журналисты - это не те люди, которые поддержат в трудную минуту. Им наоборот нужен хайп, поэтому задают неудобные вопросы. Кевин конечно же был расстроен вылетом из 1/8, а тут задают провокационный вопрос. Повел себя сдержанно и ответил адекватно, я так считаю.
Пысы: до сих пор не понимаю, почему Мбаппе лучший игрок матча???
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 15:01
разборки в маленьком Брюгге))
Гость
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