Журналист назвал Де Брюйне избалованным ребёнком

Журналист Танкреди Палмери высказался о полузащитнике сборной Бельгии Кевине Де Брюйне.
После поражения национальной команды от Франции в матче 1/8 финала плей-офф Евро-2024 (0:1) Палмери задал игроку вопрос о том, не обидно ли ему, что «золотое поколение» снова не дошло до финала. Хавбек ответил: «Вы говорите, что во Франции, Англии, Испании, Германии нет золотого поколения?», после чего ушёл. По данным СМИ, перед уходом Де Брюйне произнёс слово «глупый». Журналист на своей странице в социальной сети сказал следующее:
Де Брюйне только что назвал меня глупым. Привет, Кевин, небольшая памятка для тебя: «золотые поколения» Франции, Англии, Германии и Испании, о которых ты упомянул, все доходили до финала!
Обычный футболист, которому нужны только вопросы о том, насколько он хорош. Избалованный ребёнок.
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