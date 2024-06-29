Ямаль рассказал, под каким номером он мечтает играть

Нападающий «Барселоны» рассказал, под каким номером он хотел бы выступать.

Любой игрок согласился бы играть под десятым номером в «Барселоны». На данный момент он у Ансу Фати, и мы должны уважать его. Я всегда говорил, что моя мечта состояла в том, чтобы играть под десятым номером.