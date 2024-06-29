Ямаль рассказал, под каким номером он мечтает играть

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал, под каким номером он хотел бы выступать.
Любой игрок согласился бы играть под десятым номером в «Барселоны». На данный момент он у Ансу Фати, и мы должны уважать его. Я всегда говорил, что моя мечта состояла в том, чтобы играть под десятым номером.
На данный момент Ямаль выступает за «Барселону» под 27-м номером.
Мальчик пока не понимает, что играть КАК десятый номер, что он сейчас в Барселоне и делает, гораздо важнее, нежели играть ПОД ним.
Мальчик пока не понимает, что играть КАК десятый номер, что он сейчас в Барселоне и делает, гораздо важнее, нежели играть ПОД ним.
Приятно было играть против адекватных игроков, а не "ловцов"! Удачи в финале!
Приятно было играть против адекватных игроков, а не "ловцов"! Удачи в финале!
или снова упустит часть коммерческого и маркетингового доходов
который приносит клубу продажа культовой футболки.
Ансу Фати больше не будет играть за Барсу.
Витор Роке трансферный провал. Жаль.
Жоау Феликс чужой игрок. Отправит обратно к Симеоне.
Гави и Педри давно взяли свои любимые номера.
Остается Ламин Ямаль. )))
Но если клуб считает, что пацану рано 10,
и нужно время морально и физически окрепнут, тогда десятку пусть заберет Гюндоган, на время ему можно доверить...Человек авторитетный, титулованный, еще несколько лет поиграет в Барсе, и играет он очень даже успешно за Барсу.
или снова упустит часть коммерческого и маркетингового доходов
который приносит клубу продажа культовой футболки.
Ансу Фати больше не будет играть за Барсу.
Витор Роке трансферный провал. Жаль.
Жоау Феликс чужой игрок. Отправит обратно к Симеоне.
Гави и Педри давно взяли свои любимые номера.
Остается Ламин Ямаль. )))
Но если клуб считает, что пацану рано 10,
и нужно время морально и физически окрепнут, тогда десятку пусть заберет Гюндоган, на время ему можно доверить...Человек авторитетный, титулованный, еще несколько лет поиграет в Барсе, и играет он очень даже успешно за Барсу.