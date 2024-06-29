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Ямаль рассказал, под каким номером он мечтает играть

сегодня, 00:47

Нападающий «Барселоны» Ламин Ямаль рассказал, под каким номером он хотел бы выступать.

Любой игрок согласился бы играть под десятым номером в «Барселоны». На данный момент он у Ансу Фати, и мы должны уважать его. Я всегда говорил, что моя мечта состояла в том, чтобы играть под десятым номером.

На данный момент Ямаль выступает за «Барселону» под 27-м номером.

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Все комментарии
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 13:47
Фати вроде согласился..))
Garrincha58
Garrincha58
сегодня в 13:18
ПСЖ наверное узнали и предложили ему 10-ку, а Барсе 250 мечта Ямаля сбудется
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
сегодня в 10:35, ред.
Ямаль ещё ребенок.)
Мальчик пока не понимает, что играть КАК десятый номер, что он сейчас в Барселоне и делает, гораздо важнее, нежели играть ПОД ним.
6b3en7ac99q7
6b3en7ac99q7
сегодня в 06:32
Очень жаль, что Ламин Ямаль не сможет исполнить свою мечту и играть под номером 10 в «Барселоне».
Вещий
Вещий
сегодня в 06:28
Ну если сложить 2+7 то получится то о чем он мечтает...
95-shishani-95
95-shishani-95
сегодня в 06:27
А Ансумане вернулся что ли?
A.S.A
A.S.A
сегодня в 06:19
VeniaminS, поздравляю Вас с победой в группе! (Надеюсь шальных "ловцов" до конца дня в группе не появится)
Приятно было играть против адекватных игроков, а не "ловцов"! Удачи в финале!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 03:45
Барселона больше не может начать сезон без игрока с десятым номером.
или снова упустит часть коммерческого и маркетингового доходов
который приносит клубу продажа культовой футболки.
Ансу Фати больше не будет играть за Барсу.
Витор Роке трансферный провал. Жаль.
Жоау Феликс чужой игрок. Отправит обратно к Симеоне.
Гави и Педри давно взяли свои любимые номера.
Остается Ламин Ямаль. )))
Но если клуб считает, что пацану рано 10,
и нужно время морально и физически окрепнут, тогда десятку пусть заберет Гюндоган, на время ему можно доверить...Человек авторитетный, титулованный, еще несколько лет поиграет в Барсе, и играет он очень даже успешно за Барсу.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 03:45
Пусть пока он помечтает
Василий 50
Василий 50
сегодня в 03:42
Рано он заговорил про десятку
Sukhoverkov2012
Sukhoverkov2012
сегодня в 02:44
И 9 +1 и т д И т п
Sukhoverkov2012
Sukhoverkov2012 ответ Варвар7 (раскрыть)
сегодня в 02:43
Ну тогда можно и 82 8+2 р 10
Варвар7
Варвар7
сегодня в 01:44
Ну мог бы попросить пока скажем 28 номер 2 + 8 = 10...)
Гость
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