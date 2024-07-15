Моуриньо с самоиронией поздравил сборную Испании с победой на Евро

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вчера, 15:40

Главный тренер «Фенербахче» в соцсетях написал поздравительное сообщение с победой на чемпионате Европы в адрес сборной Испании.

К публикации португальский специалист прикрепил фотографии времён мадридского «Реала», на которых он находится рядом с защитником и нападающим .