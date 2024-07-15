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Моуриньо с самоиронией поздравил сборную Испании с победой на Евро

вчера, 15:40

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо в соцсетях написал поздравительное сообщение с победой на чемпионате Европы в адрес сборной Испании.

К публикации португальский специалист прикрепил фотографии времён мадридского «Реала», на которых он находится рядом с защитником Начо и нападающим Альваро Моратой.

Капитан-победитель Лиги чемпионов-2024 Начо Фернандес и капитан-победитель Евро Альваро Мората. Огромные поздравления им и тренеру, который помог им дебютировать, когда они были ещё детьми в академии. От того самого тренера, который не понимал, что Дани Карвахаль – ещё один.

Поздравляю господина де ла Фуэнте с великолепной работой. Победила лучшая команда!

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 17:48
типа "отец всех побед " ?!
Варвар7
Варвар7
вчера в 15:52
Из уст "Особенного" и поздравления звучат по особенному...)
Гость
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