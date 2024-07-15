Моуриньо с самоиронией поздравил сборную Испании с победой на Евро

Главный тренер «Фенербахче» Жозе Моуриньо в соцсетях написал поздравительное сообщение с победой на чемпионате Европы в адрес сборной Испании.
К публикации португальский специалист прикрепил фотографии времён мадридского «Реала», на которых он находится рядом с защитником Начо и нападающим Альваро Моратой.
Капитан-победитель Лиги чемпионов-2024 Начо Фернандес и капитан-победитель Евро Альваро Мората. Огромные поздравления им и тренеру, который помог им дебютировать, когда они были ещё детьми в академии. От того самого тренера, который не понимал, что Дани Карвахаль – ещё один.
Поздравляю господина де ла Фуэнте с великолепной работой. Победила лучшая команда!