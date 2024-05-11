«Локомотив» поздравил Сёмина с 77-летием

Московский «Локомотив» поздравил бывшего главного тренера с днём рождения. Специалисту исполнилось 77 лет.

В поздравлении на сайте клуба говорится:

В этот день, 11 мая, своё 77-летие празднует самый успешный тренер в истории «Локомотива» — легендарный Юрий Павлович Сёмин. С ним наша команда трижды выигрывала чемпионат России, шесть раз он поднимал над головой Кубок страны в качестве главного тренера «Локо», один раз брал этот трофей как президент клуба, три раза становился обладателем Суперкубка России. И Сёмин в первую очередь всегда будет ассоциироваться именно с «Локомотивом» и его успехами. Как и «Локомотив» с Сёминым.

Дорогой Юрий Павлович! Футбольный клуб «Локомотив» от всей души поздравляет Вас с днём рождения. Мы желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья и новых успехов на любом поприще!