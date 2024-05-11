«Локомотив» поздравил Сёмина с 77-летием

Московский «Локомотив» поздравил бывшего главного тренера Юрия Сёмина с днём рождения. Специалисту исполнилось 77 лет.
В поздравлении на сайте клуба говорится:
В этот день, 11 мая, своё 77-летие празднует самый успешный тренер в истории «Локомотива» — легендарный Юрий Павлович Сёмин. С ним наша команда трижды выигрывала чемпионат России, шесть раз он поднимал над головой Кубок страны в качестве главного тренера «Локо», один раз брал этот трофей как президент клуба, три раза становился обладателем Суперкубка России. И Сёмин в первую очередь всегда будет ассоциироваться именно с «Локомотивом» и его успехами. Как и «Локомотив» с Сёминым.
Дорогой Юрий Павлович! Футбольный клуб «Локомотив» от всей души поздравляет Вас с днём рождения. Мы желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья и новых успехов на любом поприще!
Сёмин возглавлял «Локомотив» в качестве главного тренера в периоды с 1992 по 2005 годы и с 2016 по 2020 годы.
Про Колесова, я как-то недавно писал, вспоминал, как ярко, он ворвался в большой футбол- двумя гениальными голами в ворота Локомотива в 1978г!!! Тогда, в тот момент показалось, что, вот- новая динамовская Звёздочка загорелась на динамовском небосклоне!!! Отлично помню его игру, его голы!!! Сам, он- был очень приятным человеком в общении, дружил со сверстниками, болельщиками разных команд. Но, поиграв несколько лет в Динамо, при тренерской чехарде- потерялся и был списан из Динамо. Очень техничный был игрок!!! И, что особенно интересно, Коля, в отличие от многих советских спортсменов, получавших дипломы не приходя на занятия, сам, в силу своих знаний получил диплом в 1977г., перед игрой Динамо Москва-ДинамоТбилиси!!!!!!!
Самая Светлая ему Память!!!!!!!
Про Колесова, я как-то недавно писал, вспоминал, как ярко, он ворвался в большой футбол- двумя гениальными голами в ворота Локомотива в 1978г!!! Тогда, в тот момент показалось, что, вот- новая динамовская Звёздочка загорелась на динамовском небосклоне!!! Отлично помню его игру, его голы!!! Сам, он- был очень приятным человеком в общении, дружил со сверстниками, болельщиками разных команд. Но, поиграв несколько лет в Динамо, при тренерской чехарде- потерялся и был списан из Динамо. Очень техничный был игрок!!! И, что особенно интересно, Коля, в отличие от многих советских спортсменов, получавших дипломы не приходя на занятия, сам, в силу своих знаний получил диплом в 1977г., перед игрой Динамо Москва-ДинамоТбилиси!!!!!!!
Самая Светлая ему Память!!!!!!!
В движение пошёл))
В движение пошёл))
У него кстати коллекция вин. примерно 2000 бутылок...
У него кстати коллекция вин. примерно 2000 бутылок...
Всё видел и предвидел, пасы - идеальные...
Сам как тростинка...
В ФК "Кубань"
Всё видел и предвидел, пасы - идеальные...
Сам как тростинка...
В ФК "Кубань"
Живет недалеко от "дачи" товарища, в хуторе, Ленинградского района.
Живет недалеко от "дачи" товарища, в хуторе, Ленинградского района.
Ну ты ходячий сундучок) с антиквариатом - откуда Пашу Куща знаешь?
Ну ты ходячий сундучок) с антиквариатом - откуда Пашу Куща знаешь?
Я тоже помню его Кубань!!! Помню теплые слова защитника Кубани П.Куща в адрес Палыча, a нападающий Ю.Плошник- вообще Боготворил Сёмина!!!!!!!
Я тоже помню его Кубань!!! Помню теплые слова защитника Кубани П.Куща в адрес Палыча, a нападающий Ю.Плошник- вообще Боготворил Сёмина!!!!!!!
На излёте карьеры...
На излёте карьеры...
Ну а так- присоединяюсь ко всем поздравлениям Юбиляру!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
Ну а так- присоединяюсь ко всем поздравлениям Юбиляру!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
Палыча с днюхой! Здоровья, удачи, всех благ.
Палыча с днюхой! Здоровья, удачи, всех благ.