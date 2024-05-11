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«Локомотив» поздравил Сёмина с 77-летием

вчера, 11:26

Московский «Локомотив» поздравил бывшего главного тренера Юрия Сёмина с днём рождения. Специалисту исполнилось 77 лет.

В поздравлении на сайте клуба говорится:

В этот день, 11 мая, своё 77-летие празднует самый успешный тренер в истории «Локомотива» — легендарный Юрий Павлович Сёмин. С ним наша команда трижды выигрывала чемпионат России, шесть раз он поднимал над головой Кубок страны в качестве главного тренера «Локо», один раз брал этот трофей как президент клуба, три раза становился обладателем Суперкубка России. И Сёмин в первую очередь всегда будет ассоциироваться именно с «Локомотивом» и его успехами. Как и «Локомотив» с Сёминым.

Дорогой Юрий Павлович! Футбольный клуб «Локомотив» от всей души поздравляет Вас с днём рождения. Мы желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья и новых успехов на любом поприще!

Сёмин возглавлял «Локомотив» в качестве главного тренера в периоды с 1992 по 2005 годы и с 2016 по 2020 годы.

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Все комментарии
112910415
112910415
вчера в 19:37
поздравляем патриарха !
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 16:07
Ну, смотри, Старина- не увлекайся...
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 16:06
Ну, Олежа- ты КРАСАВЕЦ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Молодец!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Это пямятно и приятно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Зачётно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Про Колесова, я как-то недавно писал, вспоминал, как ярко, он ворвался в большой футбол- двумя гениальными голами в ворота Локомотива в 1978г!!! Тогда, в тот момент показалось, что, вот- новая динамовская Звёздочка загорелась на динамовском небосклоне!!! Отлично помню его игру, его голы!!! Сам, он- был очень приятным человеком в общении, дружил со сверстниками, болельщиками разных команд. Но, поиграв несколько лет в Динамо, при тренерской чехарде- потерялся и был списан из Динамо. Очень техничный был игрок!!! И, что особенно интересно, Коля, в отличие от многих советских спортсменов, получавших дипломы не приходя на занятия, сам, в силу своих знаний получил диплом в 1977г., перед игрой Динамо Москва-ДинамоТбилиси!!!!!!!

Самая Светлая ему Память!!!!!!!
shur
shur ответ shur (раскрыть)
вчера в 15:32
...у него типаж лица - Валера Васильев ДМосква...!
shur
shur ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 15:31
...на него только взглянешь, НАШ ЧЕЛОВЕК, во всех отношениях!!! И друг,народный, Барин подстать!!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 15:28
Всем удачи.
В движение пошёл))
Шуnя771
Шуnя771 ответ shur (раскрыть)
вчера в 15:28
Не горячись, Палыч и тот выпивает (ал), а нам грешным, за здоровье мэтра кожаного...)
У него кстати коллекция вин. примерно 2000 бутылок...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:23, ред.
Палыч в центре поля был неповторим...
Всё видел и предвидел, пасы - идеальные...
Сам как тростинка...
В ФК "Кубань"
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
вчера в 15:18
...точно, всё больше не пью......!
Мяучелo
Мяучелo
вчера в 15:07
Наливайте, коли так!)
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 14:38
Достойная дата!!! Пусть Живет и Здравствует!!! Отличный футболист и замечательный Человек!!! Здоровья ему!!!
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:35
Да, Плошника приглашали во многие команды, но он так и не пошел никуда. Выходец из города Крымск. А Павел Николаевич Кущ в прошлом году отметил 75-ти летие.
Живет недалеко от "дачи" товарища, в хуторе, Ленинградского района.
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 14:30, ред.
Я, еще в 1978г., отдыхал на Кавказе, там купил брошурку, небольшую, называлась Футбол-78. Я тогда собирал газеты, вырезки про футбол и не только. Ну вот, в этой книжичке и прочел большую статью про Куща, и там же, была его фотография с названием: "П.Кущ. Успеть бы занять выгодную позицию". До сих пор, эта брошурка у меня есть. А, Плошника, Батя мой, очень хотел видеть в Динамо, но не получилось...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Capral (раскрыть)
вчера в 14:21
Витя!
Ну ты ходячий сундучок) с антиквариатом - откуда Пашу Куща знаешь?
Capral
Capral ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 14:19
Привет, Олег!!!
Я тоже помню его Кубань!!! Помню теплые слова защитника Кубани П.Куща в адрес Палыча, a нападающий Ю.Плошник- вообще Боготворил Сёмина!!!!!!!
Шуnя771
Шуnя771 ответ альсато (раскрыть)
вчера в 14:11
Мне часто довелось видеть Палыча в ФК "Кубань"...
На излёте карьеры...
альсато
альсато
вчера в 13:56
я, что ..ИДИОТ, лететь в Хабаровск и играть при -17ть в футбол!-ЗОЛОТЫЕ СЛОВА ПАЛЫЧА!...Здоровья Юрию Павловичу Семину!..ВСЕ успехи ЛОКО-связаны именно с этим человеком!
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
вчера в 13:43, ред.
Дружище, эта форма киевского клуба, а точнее- место работы Палыча, не самое памятное для самого Юбиляра. После поражения от Браги в 2011, Семин полетел в Москву, не заезжая в Киев, после чего, получил от президента Динамо И.Суркиса обидное прозвище-"размазня".

Ну а так- присоединяюсь ко всем поздравлениям Юбиляру!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🍾🍾🍾🍾🍾🍾🍾🥂🥂🥂🥂🥂🥂🥂
VeniaminS
VeniaminS
вчера в 13:34
Присоединяюсь к поздравлению.Здоровья крепкого!!!
lotsman
lotsman
вчера в 12:36
С днём рождения, Палыч! Легенда российского футбола.
амурец
амурец
вчера в 12:24
Палыч легенда Локо
Кокосик
Кокосик
вчера в 12:15
ЮПС!!!Вы наша легенда!!!Желаю Вам здоровья,в этот день!Здоровья Вашим близким родстенникам!!!Юрий Палыч оле оле оле
nubom
nubom
вчера в 12:04
Присоединяюсь ко всем поздравлениям. От всей души желаю крепкого здоровья и долгих-долгих лет активной, наполненной радостью и теплом жизни...
ABir
ABir
вчера в 12:00
Солидный возраст, отличный специалист! При Семине Локомотив заиграл новыми красками в ЧР и заставил всех соперников с собой считаться. Палыч в свои 77 выглядит настоящим бодряком с интересом к футболу и жизни. С Днем Рождения Юрий Павлович!
Интерес
Интерес
вчера в 11:58
И мы тоже поздравляем.
STVA 1
STVA 1
вчера в 11:55
Палычу здоровья и всех благ!
ПЕТЛЯ
ПЕТЛЯ
вчера в 11:49
Хорошая цифра - 77, два топорика!
Палыча с днюхой! Здоровья, удачи, всех благ.
shur
shur
вчера в 11:45
...спасибо за игру...!!!
shur
shur
вчера в 11:43
...живи Палыч, вечно до........ 777 !!!
Варвар7
Варвар7
вчера в 11:35
Юрий Палыч поздравления с этой красивой датой!!! Здоровья!!! И что бы Ваша " фирменная " улыбка почаще присутствовала на Вашем лице!!!
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