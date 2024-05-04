«Барселона» поздравила «Реал» с чемпионством

«Барселона» проиграла «Жироне» (2:4) в матче 34-го тура Ла Лиги, что позволило «Реалу» досрочно стать чемпионом Испании.
Пресс-служба «сине-гранатовых» поздравила мадридский клуб с завоеванием чемпионского титула:
Поздравляем «Реал» с чемпионским титулом.
Каталонцы всегда признают поражение и поздравят принципиального соперника.
чего не способен сделать Реал.
чего стоит заносчивые отказы чемпионского коридора для Барсы))
Каталонцы всегда признают поражение и поздравят принципиального соперника.
чего не способен сделать Реал.
чего стоит заносчивые отказы чемпионского коридора для Барсы))
https://www.youtube.com/watch?v=P6R264RwNXA
Было бы что-нибудь вроде "Триумф социального мадридизма и судейский заговор лишили нас законного чемпионства. Я не могу играть, когда "Реалу" подсуживают в каждом матче. Поздравляю их и желаю, чтобы они провалились в тартарары со всеми пересовскими судьями и Тебасом в придачу."
Было бы что-нибудь вроде "Триумф социального мадридизма и судейский заговор лишили нас законного чемпионства. Я не могу играть, когда "Реалу" подсуживают в каждом матче. Поздравляю их и желаю, чтобы они провалились в тартарары со всеми пересовскими судьями и Тебасом в придачу."