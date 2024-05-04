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«Барселона» поздравила «Реал» с чемпионством

вчера, 22:48

«Барселона» проиграла «Жироне» (2:4) в матче 34-го тура Ла Лиги, что позволило «Реалу» досрочно стать чемпионом Испании.

Пресс-служба «сине-гранатовых» поздравила мадридский клуб с завоеванием чемпионского титула:

Поздравляем «Реал» с чемпионским титулом.

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Все комментарии
95-shishani-95
95-shishani-95 ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
сегодня в 00:39
Ха-ха-ха, вот умора вышла бы))))
ABir
ABir
сегодня в 00:21
Мадридский Реал с очередным заслуженным трофеем! Удачи в домашнем матче с Баварией и выхода в финал ЛЧ!
пират Елизаветы
пират Елизаветы
сегодня в 00:00
вот разница между мадридским клубом и Барселоной.
Каталонцы всегда признают поражение и поздравят принципиального соперника.
чего не способен сделать Реал.
чего стоит заносчивые отказы чемпионского коридора для Барсы))
czuxjxn76j5t
czuxjxn76j5t
вчера в 23:36
Приятно получить поздравление от постоянного соперника!
allemz
allemz ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 23:34
Судя по твоему описанию, будет что-то вроде этого)
goalaktika
goalaktika ответ shur (раскрыть)
вчера в 23:16
Несомненно. Без сильной конкуренции в чемпионате, трудно достичь успеха на международной арене. Когда видишь что твои сильные соперники проваливаются в течении сезона и играешь в пол ноги в будучи зная что станешь чемпионом, это только во вред. ПСЖ и Бавария доказывают это каждый год в ЛЧ
Не Эго Ист
Не Эго Ист
вчера в 23:03
Лучшее "поздравление" - это было на поле в матче.. А-ха-ха-ха..😀
shur
shur
вчера в 22:54, ред.
...чем сильней Барса,тем мощнее конкуренция, тем интереснее дерби,тем сильнее сборная Испании,закономерно!!!
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 22:52
Нужно было попросить Хави записать поздравление)

Было бы что-нибудь вроде "Триумф социального мадридизма и судейский заговор лишили нас законного чемпионства. Я не могу играть, когда "Реалу" подсуживают в каждом матче. Поздравляю их и желаю, чтобы они провалились в тартарары со всеми пересовскими судьями и Тебасом в придачу."
Гость
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