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«Зениту» исполнилось 99 лет

вчера, 10:43

25 мая «Зенит» отмечает день рождения. Клубу из Санкт-Петербурга исполнилось 99 лет.

За свою историю клуб выиграл 27 национальных и международных трофеев: 10 титулов чемпионов страны, 5 национальных Кубков и 9 Суперкубков, Кубок Премьер-лиги, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.

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Все комментарии
kazakoff
kazakoff ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 18:43
Вы оказались правы, не нарушил
pomor45
pomor45 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 18:37
Всё, что зависит от самого Динамо М оказывается ему не под силу.
112910415
112910415
вчера в 16:55
к 100-летию будут бороться за чемпионство ! )
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 15:54
Нет у меня такого калькулятора как у питерского руководства, чтобы историю ленинградского клуба сплюсовать с историей газпромовского детища
Мяучелo
Мяучелo
вчера в 15:48
Зенит очень слабая команда.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ adekvat (раскрыть)
вчера в 14:49, ред.
Динамо много вам праздников испортило???
Мне ни одного...
Да и как можно испортить 99-тилетие???
adekvat
adekvat ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 14:44
Сегодня Динамо его испортит.
lotsman
lotsman ответ 8prbx57j8xs4 (раскрыть)
вчера в 14:38
Насчёт Спартака тоже есть разные мнения.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ kazakoff (раскрыть)
вчера в 14:19
За последние 10 лет (9 игр в Питере, сегодня 10-я) ни разу не портили праздник....0+ побед Ростова.
И зачем сегодня рушить традиции ??
8prbx57j8xs4
8prbx57j8xs4 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 14:16
Тогда и Спартак был образован не в 1922 года, а в 1935, когда образовалось общество Спартак.
kazakoff
kazakoff
вчера в 14:14
Карпин возможно испортит праздник питерцам
w6pw9fz363ne
w6pw9fz363ne
вчера в 14:12
Зенит с праздником, удач команде сегодня и всегда.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 13:06
Спасибо, ознакомлюсь обязательно.
Шуnя771
Шуnя771 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 13:05
Юмор всегда ценил...
Мну конечно извиняется, но не рано начали праздновать золотые медали Зенита?
"Jack Daniel's" Single Barrel?))
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 13:03
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22 мая 2024, 23:52

там всё подробно...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 13:00
В смысле забанили?
Шуnя771
Шуnя771 ответ lotsman (раскрыть)
вчера в 12:59
Спасибо, Версии предельно ясны.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 12:59
Согласно последним не особо афишируемым исследованиям флаг Зенита был найден на Луне Луи Армстронгом.....про наскальные рисунки мелового периода вы наверное знаете....а то что первыми словами аборигенов Бразилии в 1500-м году Кабралу (первооткрыватель Бразилии) были "Зенит Чемпион" факт общеизвестный.....
lotsman
lotsman ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 12:55
В истории создания Зенита каждый тянет одеяло на себя. Лично я согласен с историком Юрием Лукосяк, который считает что отсчёт нужно вести с 1936 года, времени создания ДСО "Зенит". Другие же считают что отсчёт надо вести с 1925 года, со времени документально подтверждённого появления первых футбольных команд на Металлическом заводе имени Сталина. Но это были просто футбольные команды, а ДСО Зенит было создано в 1936.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 12:50
Да и я без претензий.....просто Капрал ушёл...а мне теперь скучно...))
Шуnя771
Шуnя771 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 12:49
Не обижай Уважаемый и не надо под плинтус, мну кажется повода не давал...)
Шуnя771
Шуnя771 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 12:48
Лично мну очень и очень сомневается...
Шуnя771
Шуnя771 ответ Jeck Denielse (раскрыть)
вчера в 12:47
По мне так чтобы просто знать точную дату основания ФК "Зенит". В самом хорошем понимании.
Jeck Denielse
Jeck Denielse ответ Шуnя771 (раскрыть)
вчера в 12:40, ред.
Для чего ??
ПСЖ 53 года...Краснодару 15...если моложе то меньше уважаемы??
«Сток Сити»....«Ноттс Каунти»....«Уорскоп Таун»...«Халлам»...«Крэй Уондерерс».....«Шеффилд» самые старые в мире...и где они теперь ???
ermak6848
ermak6848
вчера в 11:56
Пожелаю сегодня выиграть матч и стать Чемпионом России по футболу!!!
Шуnя771
Шуnя771
вчера в 11:46
Надоть навести историческую справку для установления точной даты Рождения Зенита!)
Народ в сомнении!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:38
Надеюсь "Краснодар" и Лещук сегодня вечером положат вишенку на верхушку праздничного торта !!!
Jeck Denielse
Jeck Denielse
вчера в 11:18
С Праздником !!!!!!!!!
Случайно нашёл сейчас старые фото...
Это не газ раньше был красный...просто форма была такого цвета....
Кстати...ни одного бразильца...))
Georgud
Georgud
вчера в 11:18
Зениту победы в последнем матче чемпионата! Краснодару тоже!
lotsman
lotsman
вчера в 11:04
Сегодня, в день рождения, Зенит обязан выиграть решающий матч. Зенит не может повлиять на события в Краснодаре, но свою часть задачи выполнить в состоянии, выиграть у Ростова. У Динамо наивысшие шансы на чемпионство, он зависит только от себя, а матч в Питере для него не имеет значения. Достаточно будет ничьей. А вот Краснодару надо выигрывать, чтобы взять серебро. Всем удачи.
Гость
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