«Зениту» исполнилось 99 лет

25 мая «Зенит» отмечает день рождения. Клубу из Санкт-Петербурга исполнилось 99 лет.
За свою историю клуб выиграл 27 национальных и международных трофеев: 10 титулов чемпионов страны, 5 национальных Кубков и 9 Суперкубков, Кубок Премьер-лиги, а также Кубок и Суперкубок УЕФА.
Случайно нашёл сейчас старые фото...
Это не газ раньше был красный...просто форма была такого цвета....
Кстати...ни одного бразильца...))
Случайно нашёл сейчас старые фото...
Это не газ раньше был красный...просто форма была такого цвета....
Кстати...ни одного бразильца...))