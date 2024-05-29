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АПЛ поздравила Аршавина с днём рождения

вчера, 22:18
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Английская Премьер-лига поздравила бывшего нападающего «Арсенала» Андрея Аршавина с днём рождения в своих социальных сетях. Россиянину исполнилось 43 года.

Также лига вспомнила покер Аршавина в ворота «Ливерпуля» на «Энфилде».

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Все комментарии
пират Елизаветы
пират Елизаветы
вчера в 22:36
ну с днем рождения, Андрей.
в Арсенале ты начал здорово.
но постепенно погас.
будь здоров
Гость
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