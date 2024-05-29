АПЛ поздравила Аршавина с днём рождения

Английская Премьер-лига поздравила бывшего нападающего «Арсенала» Андрея Аршавина с днём рождения в своих социальных сетях. Россиянину исполнилось 43 года.
Также лига вспомнила покер Аршавина в ворота «Ливерпуля» на «Энфилде».
Английская Премьер-лига поздравила бывшего нападающего «Арсенала» Андрея Аршавина с днём рождения в своих социальных сетях. Россиянину исполнилось 43 года.
Также лига вспомнила покер Аршавина в ворота «Ливерпуля» на «Энфилде».
в Арсенале ты начал здорово.
но постепенно погас.
будь здоров
в Арсенале ты начал здорово.
но постепенно погас.
будь здоров