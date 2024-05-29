АПЛ поздравила Аршавина с днём рождения

1717010286

вчера, 22:18

Английская Премьер-лига поздравила бывшего нападающего «Арсенала» с днём рождения в своих социальных сетях. Россиянину исполнилось 43 года.

Также лига вспомнила покер Аршавина в ворота «Ливерпуля» на «Энфилде».